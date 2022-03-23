معركة القرارات الإنسانية في الأمم المتحدة بين روسيا والدول الغربية

الأمم المتحدة, 23 مارس بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم جلسة استثنائية لمناقشة «قرار إنساني» للحرب في أوكرانيا والتصويت عليه, نص وصفته روسيا بأنه «معاد لروسيا» ودفعتها إلى تقديم قرار بديل إلى مجلس الأمن يوم الأربعاء. يستمر الانسياب الدبلوماسي منذ أسبوع، بعد أن أعلنت فرنسا والمكسيك عن قرار بشأن القضايا الإنسانية في مجلس الأمن وسعت روسيا إلى مواجهته بتقديم قرار خاص بها، وقبل ذلك نقل الدولتان الأولان قرارهما إلى الجمعية. لا ينص قرار روسيا على أن الكارثة الإنسانية في أوكرانيا ناجمة عن غزو الجيش الروسي، كما أنها لا تحدد بوضوح المعتدي والشخص المهاجم، كما شجبت الدول الغربية. وقال ممثل أوكرانيا، سيرجي كيسليتسيا، للجمعية اليوم إن الأمم المتحدة لا ينبغي أن تكون مجموعة من «الدول المتفرجة التي تطمس المسؤولية، وتقلل من شأن القتل وتجعل القاتل مجهول الهوية». وقال «نحن لا نقع ضحية لمتلازمة ستوكهولم»، «بينما يحتسي القهوة مع قاتل متسلسل (في صالونات الأمم المتحدة)، أليس كذلك؟» قال الأوكراني، داعيا بالتالي مسؤولية الدول لدعم القرار الذي ترعاه «عشرات الدول»، وقال. بعد أن تحدث السفير الأوكراني فاسيلي نيبنزيا، الذي سجل القرار الفرنسي المكسيكي بأنه «عمل مسيس ومناهض لروسيا، ضمن سياق إنساني مفترض»، لكنه حذر من أن هذا القرار «سيعقد البحث عن حل في أوكرانيا، لأنه سيشدد المواقف التي ليست كذلك واقعية (من حكومة كييف) ولا تستجيب للاحتياجات». واكد نيبنزيا مجددا ان بلاده ستقدم قرارها الخاص الى مجلس الامن بعد ظهر اليوم، بيد انه اشاد ايضا بمبادرة جنوب افريقيا التى ستقدم فى نفس الجمعية العامة قرارا اخر يسمى ايضا «الانسانى» الذى سيخفف نصه من الانتقادات الموجهة لروسيا، لذلك لدرجة أن نيبنزيا وصفت مبادرة جنوب أفريقيا بأنها «قريبة جدا» من المبادرة الروسية. إن التزامن العملي لثلاثة قرارات، والذي يؤثر بشكل مباشر على مصداقية الأمم المتحدة، قد أبرز مرة أخرى ليس فقط الاختلافات في سرد الحرب، ولكن أيضًا في علاقة القوى على الساحة الدولية. حاولت دول مثل البرازيل أو تايلاند، التي أخذت الكلمة اليوم في الجمعية، أن تكون متساوية البعد، وبينما تدين الجرائم المرتكبة في الحرب، انتقدت البعثة البرازيلية فرض عقوبات على روسيا، في حين حذرت البعثة التايلاندية من «التسييس» الذي يلوث عمل الأمم المتحدة. وعلى أية حال، فإن أيا من القرارات الثلاثة ليس لديه أي نية للترجمة إلى إجراءات عملية: قرار المجلس، لأنه لا يحظى بالتأييد الكافي وترفضه عدة بلدان تتمتع بحق النقض، ودول الجمعية العامة، لأنها هيئة لا تملك سلطة تنفيذية، مجرد إعلان.