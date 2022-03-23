تعرضت باندا كويسيلوس لحادث طريق ضخم كاد أن يثبت أنه مميت

تعرض أعضاء عصابة Cuisillos لحادث سيارة دراماتيكي على متن الحافلة السياحية أثناء سفرهم على طول طريق أريزونا السريع, في الولايات المتحدة, للسفر إلى عرض.

شعر الموسيقيون بخوف كبير عندما تعرضت حافلتهم لحادث عندما كانت في وسط اللا مكان, خرجت سيارة Cuisillos من ممر الطريق وانزلقت إلى الجانب, مما قد يعني حادثًا خطيرًا.

حدث كل ذلك عندما رعد إطار فجأة، مما تسبب في فقدانهم السيطرة على الحافلة التي كانوا يركبونها. بفضل مهارة السائق، لم تنقلب الحافلة لأنها كانت تسافر بسرعة كبيرة. تم الإعلان عن ذلك من قبل الشركة التي تمثلهم AB Music في بيان:

«لقد كان العمل الشاق الذي تقوم به فرقة Cuisillos أسبوعًا بعد أسبوع وأنهت عروضها بنجاح كبير في كاليفورنيا، وكانوا يتجهون نحو عروضهم القادمة على الساحل الشرقي.

عندما حصلوا بشكل مدهش على خوف هائل من تعرضهم لحادث في منتصف الطريق في وسط اللا مكان في موقع في ولاية أريزونا. حدث كل ذلك عندما رعد إطار من الحافلة السياحية التي يركبون عليها دائمًا، مما تسبب في فقدانهم السيطرة على الحافلة، حتى توقفت الحافلة شيئًا فشيئًا من تلقاء نفسها وكانوا على وشك الدوران.