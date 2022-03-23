يموت ستة قاصرين على الأقل في حادث حافلة مدرسية في كولومبيا

لقى ستة قاصرين مصرعهم واصيب ما يقرب من عشرين شخصا اليوم الثلاثاء بعد سقوط الحافلة المدرسية التى كانت تقلهم فى هاوية فى شمال شرق كولومبيا، وفقا لما ذكرته سلطة اقليمية.

«لسوء الحظ، لا بد لي من تأكيد (ال) حادث حافلة مدرسية على الطريق السريع لاغونا دي أورتيسيس سان أندريس، حيث توفي 6 قاصرين وهناك أكثر من 15 جريحا،» ماوريسيو أغيلار، حاكم قسم سانتاندير، حيث تقع بلدية سان أندريس، على تويتر.

غادر الطلاب مدرسة ريفية وكانوا عائدين إلى رأس المدينة، عندما تدحرجت السيارة في الهاوية، وأضاف رئيس بلدية سان أندريس، خوسيه روزمبر روخاس، دون إعطاء تفاصيل عن أسباب الحادث.

وقال روخاس لراديو آر سي إن «الأطفال غادروا المدرسة وفي هذا الأسبوع بدأت الحافلة بالطرق لتركهم في المنزل، عندما حدث هذا الطريق الشرير».

تظهر الصور التي نشرتها الصحافة الحافلة في منطقة مشجرة مع سقفها منفصل وتدمير العديد من الكراسي. يظهر مقطع فيديو عشرات الأشخاص يتجهون نحو الجرف حيث سقطت الحافلة.

وقال منسق وحدة إدارة المخاطر المملوكة للدولة لسانتاندر، سيزار غارسيا، لراديو كاراكول: «نحن نطلب (...) طائرة هليكوبتر من الجيش الوطني من أجل جلب العديد من القاصرين الذين أصيبوا بجروح خطيرة إلى مدينة بوكارامانغا».

تعد حوادث المرور أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في كولومبيا، حيث يموت أكثر من 7200 شخص خلال عام 2021، في بلد يبلغ عدد سكانه 50 مليون نسمة.

جس/فيل/cuc