ضرر واحد على الأقل متوفى وغير محدد يترك الأمطار في باراغواي

أسونسيون, 23 مارس توفي شخص واحد على الأقل وأضرار مادية كبيرة تسببت في هطول الأمطار التي سقطت في الساعات الأخيرة في باراغواي, ذكرت المتضررين والسلطات. ضربت الأمطار الغزيرة مع الرياح القوية مناطق مختلفة من البلاد، وخاصة أسونسيون، التي شهدت ليلة الثلاثاء فيضانات في وسط عاصفة. وتركت المنازل والمدارس ومراكز الرعاية الصحية بلا مأوى بسبب الرياح القوية في عدة مواقع، حيث لا تزال الشوارع المشبعة بالمياه يوم الأربعاء. في السجن الإقليمي في مقاطعة سان بيدرو، سقط جزء من السقف في جناح وأبلغ عن أضرار أخرى. وقال مصدر من أمانة الطوارئ الوطنية (SEN) إيفي، دون تحديد التفاصيل، أنهم تلقوا تقارير عن الأضرار من إدارات سان بيدرو وكونسيبسيون وسنترال. أعرب وزير SEN بالإنابة، ميغيل كوريتا، في تصريحات لـ ABC أن العائلات الأكثر ضعفًا تعاني من «أكبر ضرر». وصفت كوريتا بأنها «أكبر مشكلة» تيارات المياه التي تشكلت نتيجة للعاصفة. واشارت وسائل الاعلام المحلية الى ان رجلا يبلغ من العمر 34 عاما لقى مصرعه فى مدينة سان لورينزو بالدائرة المركزية بعد ان اصابته احد اسوار منزله المنهار. في خضم حالة الطوارئ التي شهدتها يوم الثلاثاء في أسونسيون، لجأ العشرات من الفلاحين الذين وصلوا إلى العاصمة للمشاركة في مسيرة دعا إليها غدًا إلى محطة السكك الحديدية المركزية، التي تم تحويلها الآن إلى متحف. كشفت إدارة الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا أن «نظام العواصف» أثر على وسط وجنوب وشرق المنطقة الشرقية من البلاد، حيث تقع أسونسيون. ووفقا لهذا الكيان، تسببت الأمطار الغزيرة في ذلك في حوالي 20 دقيقة «أكثر من 50 ملليمتر» من المياه المتراكمة في بعض المدن في الإدارة المركزية. كشف القياس في بلدة سان لورينزو، الواقعة في وسط، أن 80 ملم من الأمطار سقطت في غضون ساعة. وقال نائب مدير الارصاد الجوية ادواردو مينغو لشبكة ايه بى سى «ان هذا يفيض اى شارع او قناة يجب ان تعمم عليها المياه». رئيس رطل/يا (صورة)