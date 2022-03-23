وصول اللاجئين الأوكرانيين يؤجج التوتر العرقي في لاتفيا وإستونيا

جوريس كازا ريغا, 23 مارس وصول عشرات الآلاف من الأوكرانيين الفارين من الغزو الروسي لأوكرانيا إلى دول البلطيق يجبر السلطات على إدارة القضايا اللوجستية, ولكن أيضًا لحماية اللاجئين من عداء المؤيدين الروس بين عدد كبير من السكان الروس العرقيين في لاتفيا وإستونيا. وبالتالي، يجب على السلطات الإستونية واللاتفية والليتوانية أن تواجه فجأة مشاكل تتراوح بين إيواء ورعاية وتعليم الأطفال الوافدين حديثاً إلى حماية اللاجئين من عصابات الاتجار وعداء مؤيدي السياسات الروسية. وتشعر وسائط الإعلام الإستونية واللاتفية المحلية بالقلق من أن قصص معاناة الأوكرانيين الوافدين حديثاً (معظمهم من النساء ذوات الأطفال) ستؤدي أيضاً إلى تفاقم العداء بين الإثنيين الإستونيين واللاتفيين ومؤيدي الرئيس فلاديمير بوتين في غالبيتهم الروسية، وكذلك ضد الروس كمجموعة. حتى الحرب، كانت العلاقات العرقية سلمية في الغالب. ومع ذلك، فإن دراسة استقصائية أجريت في الأسبوع الأول من شهر مارس من قبل مركز البحوث الاجتماعية SKDS والمذيع العام اللاتفي يكشف أن 90٪ من المواطنين الذين يحملون اللغة اللاتفية لغتهم الأم يدعمون أوكرانيا، مقارنة مع 22٪ فقط من المتحدثين باللغة الروسية. استفاد القوميون على وسائل التواصل الاجتماعي من هذا الاستطلاع للتأكيد على أن هناك «طابور خامس» يتكون من جزء كبير من الروس من أصل لاتفيا, انتقل العديد منهم من نسل الروس إلى ذلك البلد البلطيقي خلال الاحتلال السوفيتي كعمال في الصناعات السوفيتية أو في الجيش. دعا رئيس وزراء لاتفيا كريسانيس كارينز مرارًا وتكرارًا إلى الوحدة والتضامن بين جميع سكان البلاد وتجنب التعبير عن الغضب ضد الروس. ومع ذلك، يجادل بعض السياسيين والمعلقين القوميين بأن هذا الرأي يتجاهل الحاجة إلى مواجهة وتحدي المؤيدين الواضحين لبوتين والغزو الروسي. يجب على الحكومات الوطنية والمحلية إدارة هذه التوترات المتزايدة المحتملة مع الاضطرار أيضًا إلى معالجة أعداد طالبي اللجوء الذين لم يسبق لهم مثيل منذ الأشهر الأولى من الحرب العالمية الثانية, عندما وجد البولنديون وبعض اليهود النمساويين والألمان ملجأ في دول البلطيق المحايدة آنذاك. كانت هناك بالفعل حوادث مع أعلام أوكرانية وملصقات دعم ممزقة في بعض أحياء ريغا أو بعض العدوان على ارتداء شعار أوكراني. هناك أيضًا مشاكل داخل المجتمع الأوكراني في لاتفيا, واحدة من أكبر الأقليات العرقية بعد الروس. أصدرت السفارة الأوكرانية مؤخرًا بيانًا يدين فيه العديد من المنظمات الأوكرانية المحلية لكونها مؤيدة للكرملين، وهو أمر نفته إيرينا دوكول، رئيسة منظمة الاتحاد اللاتفي للجمعيات الأوكرانية بشدة في تصريحات لوسائل الإعلام. وفي يوم الثلاثاء، خاطب رئيس لاتفيا، إيغلز ليفيتس، طلاب المدرسة الأوكرانية في ريغا، التي استقبلت ما يقرب من 130 طالبا جديدا من بين آلاف اللاجئين الذين وصلوا إلى العاصمة اللاتفية. وقال جوري استام، وهو دعاية ومعلق سياسي سابق في التلفزيون الاستوني، لايف، جوري استام، من العاصمة تالين، ان «الروس يبقون على الانظار» في انتظار نهاية الحرب في اوكرانيا». ومع ذلك, تقارير «Postimees» أن لاجئي الحرب الأوكرانيين يترددون في القدوم إلى منطقة يغلب عليها روسيا في شرق إستونيا. «الأوكرانيون يخشون إلى حد ما القدوم إلى مقاطعة إيدا فيرو. وقال مسؤول محلي نقلته الصحيفة عن مسؤول محلي «انهم لا يصرون على المجيء الى هنا لانهم يعرفون منطقتنا». في ريغا، يحاول التحالف بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي والليبراليين والمحافظين والقوميين تجنب لحظة حرجة: إحياء ذكرى 9 مايو «الانتصار» السوفيتي على ألمانيا النازية في موقع تذكاري في ريغا يعتبره العديد من اللاتفيين نصب تذكاري للاحتلال السوفياتي القمعي لما يقرب من 50 عاما. ينظم عمدة ريغا، ليبرالي مارتينز ستاكيس، معرضًا للصور الفوتوغرافية للحرب الأوكرانية بالقرب من ما يسمى بـ «نصب النصر» ويؤكد أنه لن يُسمح بأي تجمعات عامة هناك في 9 مايو. في السنوات السابقة، حتى على الرغم من القيود بسبب الوباء، 9 مايو، اجتذبت آلاف الأشخاص، معظمهم من الروس العرقيين، لوضع الزهور والاستماع إلى الخطب والعروض الموسيقية. يصر ممثلو الاتحاد اللاتفي للروس (LKS)، في المعارضة البلدية في ريغا، على أن الناس لديهم الحق في وضع الزهور للجنود الذين ماتوا وهم يحررون لاتفيا من الاحتلال النازي. وفي الوقت نفسه، في ليتوانيا، يمثل الروس العرقيون حوالي 5٪ من السكان. رئيس jkz/egw/jgb