كانت الجماعات المسلحة تسد الطريق من كوكوتا إلى ساحل البحر الكاريبي منذ يوم الخميس

ومنذ يوم الخميس من الأسبوع الماضي، وعلى الطريق الذي يربط بين نورتي دي سانتاندير وساحل البحر الكاريبي، اضطر سائقو نقل البضائع إلى تحمل مضايقات الجماعات المسلحة غير المشروعة التي أقامت حواجز على الطرق في المنطقة، وتحت التهديد، يمرون عبر قطع الجرمان الخاصة بهم لإغلاق المركبة بشكل متقطع. ممر في ذروة بلدية سرديناتا.

تم الإبلاغ عن الحادث الأول يوم الخميس الأسبوع الماضي في نفس وزارة الدفاع، حيث أشاروا إلى أنهم منعوا القيام بعمل تخريبي، على ما يبدو، نفذه جيش التحرير الشعبي في تلك المنطقة.

«قام الجيش بتحييد العمل الإرهابي في سارديناتا الذي كان أعضاؤه، على ما يبدو من جيش التحرير الشعبي، ينوون القيام به ضد المجتمع والقوات. تم تأمين المنطقة، وتستمر العمليات في التطور»، كما أفادوا من خلال حساب تويتر الرسمي.

وبعد ذلك بيومين، عبر الشبكات الاجتماعية، أبلغ بعض سكان المنطقة مرة أخرى عن وجود جماعات مسلحة أغلقت الطريق مرة أخرى بعبور مركبات شحن في نفس منطقة سانتاندير.

وبعد ظهر يوم الثلاثاء، عبرت مجموعة مسلحة مجهولة على الطريق، في قطاعي لا تشاكونا ولا أفالانشا، في سارديناتا.

وفي محطة إذاعة كاراكول، تشاوروا مع السائقين المتضررين الذين قاموا بتأمين رجال مسلحين أحرقوا الإطارات وهددوهم بالتخلي عن السيارات.

في تلك المحطة تحدثوا أيضًا مع عمدة سرديناتا، هيرميديز مونكادا، حيث أشاروا إلى أن الحصار أصبح ثابتًا في تلك المنطقة من نورتي دي سانتاندير، التي بدأت بالفعل تؤثر على المنتجين الزراعيين من أجل تسويق ما يزرعون.

«يمكننا القول أننا كنا في الأسابيع القليلة الماضية تحت الحصار، إذا جاز التعبير، لأن هؤلاء الناس يظهرون بشكل متقطع، وقبل بضعة أيام قام الجيش بتسريح أحد المخربين المزعومين في مكان العذراء، وكان يثقب إطارات الشاحنات القلابة وكان يرسم لافتات تلمح. الى جماعة مسلحة، لدينا الان توتر كبير جدا بسبب هذا الوضع».





أزمة التعليم في نورتي دي سانتاندر

وفي الوقت نفسه، تم الإبلاغ عن احتجاجات في منطقة كاتاتومبو من قبل طلاب من المدارس العامة يطالبون بمزيد من المعلمين ليحلوا محل أولئك الذين طلبوا نقلهم من تلك المنطقة من البلاد للعام الدراسي الجديد.

«يرجى الانتباه إلينا. لقد قمنا بالفعل بالإجراءات الواجبة، وأرسلنا بالفعل رسائل، ووضعنا على قائمة الانتظار، ونضع بالفعل الوصاية ولا شيء أيضًا. وقال بعض الطلاب خلال الاحتجاجات التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر: «لدينا الحق في التعليم، ولدينا الحق في الحصول على المعلمين».

وأكدت وزارة التربية والتعليم في نورتي دي سانتاندر أن عدد المعلمين المفقودين في القسم هو 400، مما يؤثر على أكثر من 160،000 طالب.

هناك العديد من الأسباب التي تجعل الكثير من المعلمين يفتقرون إلى تلبية احتياجات أطفال هذا القسم، خاصة في منطقة كاتاتومبو، ولكن السبب الرئيسي هو الأمن.

وتعمل عدة جماعات مسلحة منظمة في نورتي دي سانتاندير، وهو قطاع نفطي مجاور للحدود الفنزويلية: منشقون من القوات المسلحة الثورية لكولومبيا، وإلين، وعشيرة الخليج، وEPL وغيرها من المنظمات المرتبطة بالتهريب والاتجار بالمخدرات، وهي مشكلة أمنية خطيرة.





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