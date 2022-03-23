أندي بولو: وزارة المرأة تحث الجامعة على «اتخاذ إجراءات فورية» ضد المهاجم

حكمت وزارة المرأة والسكان الضعفاء على أ. أندي بولو والشكوى من الاعتداء الجسدي الذي فرضه عليه شريكه السابق جينيسي ألاركون. عاد سحب جديد من Universitario de Deportes إلى عين العاصفة بعد الكشف عن الصوتيات التي من شأنها أن تؤكد أنه انتهكت زوجته التي لا تزال أمام أطفالهم الصغار.

من خلال شبكاتها الاجتماعية، نشرت المحفظة رسالة تشير إلى حقيقة أن «كونك لاعب كرة قدم أو رياضي أو يتمتع بسمعة لا ينبغي أن يكون ذريعة لتبرير العنف ضد المرأة والتسامح معه وتطبيعه».

كما أعربوا عن تضامنهم مع جينينسيس ألاركون وأطفالها، الذين أكدوا لهم التأكيد على توافر الخدمات القانونية والنفسية لوزارة شؤون المرأة «لجميع أفراد الأسرة» على الفور .

وأخيرا، خاطبوا ساحة كريم وحثتهم على اتخاذ الإجراءات المناسبة بعد الكشف عن المزيد من مقاطع العنف التي تنطوي على مهاجمهم. وجاء في البيان «نحث النادي الرياضي الجامعي على اتخاذ إجراءات فورية فيما يتعلق بالوضع المؤسف للعنف الذي تعرض أمس في وسائل الإعلام الصحفية والذي يشمل مباشرة أندي بولو».

«الرجل الذي ينتهك، الزوج الذي يسيء والأب الذي يعتدي يجب أن يعاقب. يجب على الآباء عدم الترويج للعنف، ناهيك عن ضد بناتهم/أطفالهم»، تستمر الرسالة.

أندي بولو: بيان من وزارة المرأة.

دليل جديد ضد آندي بولو

الليلة الماضية، في برنامج Magaly Medina، بث جينيسيس ألاركون صوتيات لم يتم إصدارها يسمع فيها لاعب كرة القدم البيروفي بموقف عنيف بحضور أطفاله، الذين بدأوا في البكاء على الوضع الذي كانت فيه والدته. حتى أن أحدهم يسأل والدته في البكاء: «من فضلك يا أمي، لا تضربك».

«وأنت تقول أنها كذبة؟ وهذه هي الطريقة التي تقول بها أنك تحب أطفالك؟ هل تعتقد أنني أستطيع أن أعوض ذلك؟ هناك أكتب إلى صديقي للاتصال بالطوارئ لأنني لم يكن لدي حتى رقاقة لاستدعاء الشرطة. لقد كنت محبوسًا في الغرفة مع أطفالي»، قال ألاركون من خلال الدموع.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الصوت يسمع يهرب إلى الطابق الثاني مع صغاره بعد مشادة ساخنة مع شريكه السابق، الذي طلب، قبل ثوان، من الأطفال «الصعود إلى الطابق العلوي» ليفترض أن يكونوا بمفردهم مع ألاركون.

«ماذا سأفعل إذا ذهب أطفالي إلى الغرفة؟ إنه رجل، إنه أكبر، إنه أقوى. ماذا كان سيحدث في ذلك الوقت؟ ماذا لو قتلني؟ أم أن هناك خطب معي؟ ماذا كنت سأفعل هناك بمفردي؟» ، وأضاف.

نسخة أندي بولو

يوم الأحد الماضي، تحدث بولو عن شكاوى العنف الأسري ضده. في المقابلة مع برنامج D-Day، قال المنتخب الوطني السابق إن ما قاله شريكه السابق كان كذبة وأنه لا يستطيع التحرك كثيرًا، لأنه أصيب في الركبة.

«أصمت احترامًا لأطفالي. خرجت للتحدث باسم عائلتي، والدتي التي تعاني كثيرًا. وعلق اللاعب «merengue» أن الناس لا يرون، ولكن المرء مصدوم للغاية أيضًا». أما بالنسبة للصفع والضرب التي ادعى ألاركون أنه عانى منه، فقد نفى مهاجم بورتلاند تيمبرز السابق رفضا قاطعا مثل هذا العدوان. «إنها خاطئة تمامًا. لم يحدث ذلك قط. لا (ضربتها)، أنا لست معتدية».

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحقيقة لا تزال قيد التحقيق وأن محامي جينيسيس ألاركون، مايكل فولر، الذي يتعامل مع قضيته في الولايات المتحدة، أوضح أن أندي بولو سيواجه هذه المحاكمة المدنية بتهمة العنف. بالإضافة إلى ذلك، تم إيقافه عن العمل من دوري كرة القدم الرئيسي بعد النظر في قضيته.

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