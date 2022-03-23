يتم تهريب ما يقرب من نصف البنزين الذي تستورده المكسيك: SAT

يبدو أن استراتيجية حكومة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لزيادة اليقظة على مستوردي الوقود للقضاء على الاعتقال غير القانوني للمنتج لا تعمل كما هو متوقع.

ووفقا لتقرير صدر يوم الثلاثاء من قبل دائرة إدارة الضرائب (SAT)، تم تهريب ما لا يقل عن 47٪ من البنزين المستوردة إلى البلاد العام الماضي. وصل الاستيراد غير القانوني لمكثفات البنزين والديزل والغاز إلى رقم قياسي جديد في السنوات الأخيرة.

وتشير تقديرات الهيئة الإشرافية إلى 102 مليون برميل لتهريب الوقود والمنتجات البترولية الأخرى خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 122% مقارنة بعام 2018، عندما بلغ الرقم المبلغ عنه 45.8 مليون برميل.

وضعت الحكومة الفيدرالية نفسها كأحد أهدافها الرئيسية للحد من الواردات غير القانونية للوقود، والتي تحدث في إطار آليات وضع المنتج في البلاد تحت عناوين تعريفة أخرى وبالتالي تجنب دفع الضرائب المثبتة على البنزين ومنتجات أخرى من النوع. أولئك الذين يستوردون الوقود بشكل غير قانوني غالباً ما يعلنون أنها «مواد تشحيم»، مما يتجنب دفع ضريبة الدخل المكوس (IEPS).

«منذ عام 2020، كانت هناك زيادة في واردات مواد التشحيم، دون وجود أي دعم في النشاط الاقتصادي. هذه المنتجات لا تخضع لدفع IEPS، لذلك يتم استخدامها كوسيلة للتهرب لإدخال الهيدروكربونات من خلال الجمارك البرية «، كما يقول SAT في الوثيقة.

منذ بداية عام 2021، بدأت وزارة الطاقة ولجنة تنظيم الطاقة (CRE) و SAT عملية فحوصات دورية في محطات التخزين والاستيراد والنقل ونقاط أخرى في سلسلة الخدمات اللوجستية للإشراف على إجراءات دخول البنزين إلى المستشفى، بحثًا عن المخالفات المتعلقة بالاستيراد غير القانوني للوقود.

كما شددت قواعد التجارة الخارجية، بما في ذلك إلغاء بعض نقاط استيراد البنزين.

تقول SAT أنه نتيجة للاستيراد غير القانوني للوقود، انخفضت الإيرادات من IEPS بمقدار 58,078 مليون بيزو في عام 2021 مقارنة بالعام السابق.

ويفيد التقرير بأن الإدخال غير القانوني للوقود قد تغير ويحدث الآن بشكل رئيسي عن طريق البر، من خلال الأنابيب وشاحنات الصهاريج. كان هذا بعد تغيير القيادة في الجمارك البحرية والتي تضمنت الاعتقال من خلال الجمارك البحرية.









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