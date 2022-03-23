تلقى أليخاندرو إنسيناس ملفًا من لندن عن الأشخاص المفقودين خلال الحرب القذرة

نشر وكيل وزارة حقوق الإنسان والسكان والهجرة، أليخاندرو إنسيناس رودريغيز، على شبكاته الاجتماعية أنه تلقى في 22 مارس الملف في لندن عن تقارير عن أشخاص مفقودين خلال الفترة المعروفة باسم الحرب القذرة.

وقعت هذه الفترة في المكسيك خلال منتصف الستينيات حتى الثمانينيات، عندما قامت الحكومة المكسيكية بقيادة الحزب الثوري المؤسسي (PRI)، من خلال المديرية الفيدرالية للأمن (DFS)، باختفاء مئات الأشخاص المرتبطين بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي الحركات.

حافظت الحكومة في تلك السنوات على قمع شديد ضد أي مجموعة كانت ضد الأمر الذي وضعته حكومة PRI. فالقمع العسكري والتجسس والخطف والتعذيب، فضلاً عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، هي التكتيكات التي تستخدمها السلطات لقمع المحتجين.

نظرًا لأن الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور تعهد بتوضيح الأمر كجزء من التحول الرابع، تم إنشاء لجنة الحقيقة من خلال توقيع مرسوم في 2 أكتوبر 2021، يسعى إلى توفير اليقين بشأن حالات الاختفاء التي تسببت فيها الدولة. مكسيكي من الستينيات إلى التسعينيات.

في فبراير 2019، أمر الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور جميع المكاتب الحكومية المكسيكية بتسليم جميع الملفات التاريخية المعلقة عن انتهاكات حقوق الإنسان والاضطهاد السياسي والفساد (الصورة: أسوشيتد برس /ماركو أوغارتي)

وتألفت هذه اللجنة من خبراء اختارهم أليخاندرو إنسيناس الذين سيقومون بمراجعة محفوظات المؤسسات ذات الصلة بالقمع لتحديد الملفات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

بعد ظهر يوم 22 مارس/آذار، قالت إن المديرة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية، إديث أوليفاريس، سلمت ملفها في لندن قائلة: «بناء على طلب @Busqueda_MX من الوثائق التي تحمي وتجمع التقارير عن الاختفاء القسري خلال الحروب القذرة في أمريكا اللاتينية. اليوم، المديرة التنفيذية، إديث أوليفاريس من @AmnistiaOnline تسلم أرشيفها في لندن».

واختتم وكيل الوزارة قائلاً: «أشكر @AIMexico على تقديم هذه الوثائق، والتي ستكون بلا شك مساهمة كبيرة في عمل ما يسمى بلجنة الحرب القذرة».

ومع ذلك، كان الإفراج عن الوثائق المتعلقة بالحرب القذرة والحصول عليها بطيئًا للغاية. في عام 2019، أصدر الرئيس أيضًا مرسومًا يجبر الوكالات على تضمين ملفاتها في الأرشيف العام للأمة (AGN) يناقش القمع السياسي والاجتماعي، لكن CNI فقط أصدرت وثيقة واحدة: مقتل إيمانويل بوينديا.

من جانبه، في أكتوبر 2021، طلب وزير الخارجية مارسيلو إبرارد، رئيس وزارة الخارجية (SRE)، من وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) رفع السرية على نطاق واسع عن سلسلة من الوثائق التي تتناول هذا الموضوع.

كان ميغيل نزار هارو مديرًا لـ DFS خلال عامي 1978 و 1982 واستمر في ما يسمى بالحرب القذرة (الصورة: خاص)

واللجنة «تشكل نفسها كفريق عامل خاص للاضطلاع بمهام التحقيق والرصد والرصد والاقتراح وإصدار التقارير المتعلقة بأفعال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في فترة العنف السياسي من عام 1965 إلى 1990" ().

و أعضاء اللجنة هم: أبيل باريرا هيرنانديز, الناشط في مجال حقوق الإنسان و عالم الأنثروبولوجيا حسب المهنة; و يوجينيا ألير مونتانيو, باحثة في معهد البحوث الاجتماعية التابع لل اتحاد الوطني لل بحوث الاجتماعية; و كارلوس أ. بيريز ريكارت, أستاذ أبحاث CIDE; و ديفيد دي خيسوس فرنانديز دافالوس, ناشط, العميد السابق للجامعة الأيبيرية الأمريكية والصحفية; و أليدا غارسيا أغيري, خبيرة مؤرخة في موضوع التعذيب في المكسيك.

كما سيتألف من رئيس وزارة الداخلية، مارتي باتريس، من خلال وكيل الوزارة المسؤول عن إنسيناس؛ وأمين الجمهورية، مارسيلو إبرارد؛ ورئيس وزارة المالية والائتمان العام، روجيليو راميريز دي لا أو، وكذلك من في المسؤول عن اللجنة التنفيذية لرعاية الضحايا (CEAV) واللجنة الوطنية للبحث عن الأشخاص (CNB).

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