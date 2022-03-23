سوف يسافر أغيري إلى إسبانيا يوم الأربعاء لتقدمه مايوركا.

مكسيكو سيتي, مارس 22, سيسافر خافيير أغيري إلى إسبانيا يوم الأربعاء ليتم تقديمه في الأيام المقبلة كمدرب جديد لمايوركا, ذكرت قناة TUDN التلفزيونية يوم الثلاثاء, واحدة من أهم القنوات في المكسيك. سيكون المدرب المكسيكي البالغ من العمر 63 عامًا بديلاً عن الإسباني لويس غارسيا بلازا، الذي تم طرده لإرساله القرميليون إلى المركز الثامن عشر في التأهل في موسم 2021/2022 LaLiga، في منطقة الهبوط. يجب على أغيري، وهو استراتيجي سابق لأتلتيكو مدريد، استخدام قدرته على إدارة غرف خلع الملابس ومنع مايوركا من العودة بعد عام واحد فقط من ترقيتهم إلى الدرجة الثانية الأيبيرية. حصلت مايوركا على ست هزائم متتالية ضد بيتيس وفالنسيا وريال سوسيداد وسيلتا فيغو وريال مدريد واسبانيول ولم تفز بمباراة منذ 15 فبراير عندما هزموا أتليتيك بيلباو 3-2. بالإضافة إلى ذلك، فإن فريق الجزيرة هو الفريق الثاني في LaLiga مع أكبر عدد من الأهداف المسموح به بـ 49، خلف آخر لاعب نهائي فقط، ليفانتي، الذي لديه 58. تم فصل خافيير أغيري في 26 فبراير من منصبه كمدرب للمكسيكي رايادوس دي مونتيري، الذي أعطاهم لقب دوري أبطال الكونكاكاف العام الماضي. ومع ذلك, فشل «فاسكو» في هدف الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية الذي أقيم في أوائل فبراير والذي احتل فيه المركز الخامس ولم يتمكن من الفوز بكأس الدوري في ثلاث بطولات تحت قيادة مونتيري, التشكيلة الأكثر قيمة في المكسيك. في مايوركا، سيقود أغيري مجموعة تبرز فيها أسماء مثل حارس المرمى الإسباني رينا والجناح الياباني تاكيفوسا كوبو.