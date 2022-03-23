امتحان القبول بالجامعة الزراعية في لا مولينا: التاريخ، بوابة الدخول، الوظائف الشاغرة وكل ما تحتاج إلى معرفته

في يوم الأحد 27 مارس، ستفتح الجامعة الزراعية الوطنية في لا مولينا أبوابها للمجتمع الطلابي بأكمله الذي سيتقدم لامتحان القبول لعام 2022-I. بالنظر إلى ذلك، قدم بيت الدراسات معايير معينة يجب على الشباب اتباعها عند الذهاب لإجراء الاختبار.

أول شيء يجب معرفته هو أن الجامعة توفر لمقدمي الطلبات 490 وظيفة شاغرة لما مجموعه 12 وظيفة.

باب الوصول:

وأوضحت الجامعة أنه من أجل تحسين التحكم في المتقدمين، ستكون بوابة المدخل رقم ثلاثة.

وقد سبق أن نسق دار الدراسات المذكورة أعلاه مع وزارة الصحة (مينسا)، ووزارة التعليم (مينيدو)، وبلدية ليما، وبلدية لا مولينا، ومكتب المدعي العام، والشرطة الوطنية البيروفية، والسجل الوطني لتحديد الهوية والمدنية الحالة (Reniec)، serenazgo، من بين أمور أخرى، لضمان التدابير الأمنية في عملية القبول.

عملية القبول الآمن

وبالمثل، ذكرت الجامعة الزراعية الوطنية لا مولينا، أنه سيكون لديها مدع عام لمنع الجريمة، من أجل الحيطة الإجراءات الواجبة ضد الإجراءات غير القانونية المحتملة، وكذلك أفراد الشرطة الوطنية سيحافظون على النظام العام والأمن في الشوارع المحيطة بمرافق أغراريا.

وظائف للتقديم

تقدم UNALM 12 مهنة مهنية للمجتمع الأوسع: الهندسة الزراعية، علم الأحياء، الهندسة البيئية، هندسة الأرصاد الجوية وإدارة مخاطر المناخ، هندسة الصناعات الغذائية، هندسة الغابات، الاقتصاد، إحصاءات الكمبيوتر، هندسة إدارة الأعمال، الهندسة الزراعية، مصايد الأسماك وتربية الحيوانات.

طرائق القبول في جامعة لا أغراريا

مسابقة عادية

متاح لجميع المتقدمين الذين أكملوا التعليم الثانوي، سواء داخل بيرو أو في الخارج. في كلتا الحالتين، يجب تقديم شهادة المدرسة الثانوية الأصلية. إذا كانت تأتي من الخارج، يجب أن يتم التحقق من صحة الوثيقة من قبل وزارة التعليم البيروفية. بعد هذا الإجراء، يتم إجراء امتحان القبول للسعي للوصول إلى وظيفة شاغرة.

مركز ما قبل الجامعة

يوفر مركز الإعداد لما قبل الجامعة للناس الفرصة لدخول UNALM مباشرة دون إجراء امتحان القبول. من الضروري حضور جميع فصول الدورة، واجتياز التقييمات المستمرة، والوصول إلى مكان في الثلث العلوي من المتوسطات.

من أجل التسجيل في المركز، يجب على المتقدمين تقديم شهادة التعليم الثانوي والدرجات المعتمدة (من السنة الأولى إلى الخامسة) وبطاقة الهوية. وفقًا للوائح UNALM، لا يُسمح لها بالتطبيق على هذه الطريقة إلا مرة واحدة.

نصائح للمتقدمين

لا يجوز تقديم امتحانات القبول إلا في تاريخ واحد، يتم إنشاؤه من قبل مجلس الجامعة. لا توجد إمكانية لتحديد موعد جديد للمتغربين، لذا خطط لجدولك الزمني جيدًا.

حاول الوصول إلى ما يصل إلى ساعتين قبل الامتحان، لتجنب إضاعة الوقت في البحث والتسجيل والبحث عن الصالون الخاص بك. عدة مرات، يصل المتقدمون من الساعة 5:30 صباحًا.

لا يمكنك دخول الفصل الدراسي بالهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى. في حالة اكتشافه، تشمل العقوبة إزالة الأدلة.

راجع دليل مقدم الطلب، حتى تكون على دراية بجميع القواعد التي يجب اتباعها أثناء عملية القبول.

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