بعد دعم إعادة الفرز، يقول الرئيس إيفان دوكي إنه من المعقول عدم القيام بذلك

تم التعامل مع شكوك الأحزاب المختلفة فيما يتعلق بنتائج الانتخابات من خلال لجنة الضمانات الوطنية، حيث انسحب المسجل ألكسندر فيغا أخيرًا من تقديم طلب فرز الأصوات. على الرغم من أن إيفان دوكي قد أيد ذلك وظل حزبه Centro Democratico حازمًا في سرد أصوات مجلس الشيوخ؛ وبعد القرار، وصف الرئيس النتائج بأنها «معقولة».

«بالأمس كان لدينا إظهار الحكمة، حيث تمكن الجميع شخصياً، في إطار الإطار المؤسسي، من عرض وجهات نظرهم، وتم التوصل إلى توافق في الآراء على أنه يمكن أن يتوج بالسماح بإجراءات الطعن، التي تتوافق مع القانون، وعمليات و بعد ذلك, بالطبع, الاستعراض النهائي من قبل المجلس الانتخابي الوطني. وقال الرئيس في مقابلة مع وسائل الإعلام Oye Cali: «كل هذه رسالة مفادها أن هذا هو الإطار المؤسسي حيث يجب معالجة هذا وحلها».

وفي خضم اللجنة، ادعى المسجل أخيرا أنه قدمها لبناء الثقة، ولكن إذا كانت الأغلبية لا تؤيد ذلك، فسيتم قبولها. وقال «اننى لا اشعر بالهزيمة، واننى اشعر باننى فائز، وان معظم الاحزاب لا تقبل طلبى لان نقطة الشرف هى التوافق واذا كان هذا الطلب يخدم فى تحقيق اجماع فانه مرض للعملية الانتخابية».

ومع ذلك، فإن طلب إعادة فرز الأصوات بعد العد لا يزال ساري المفعول في المركز الديمقراطي، الحزب الحاكم. وفقا للنوبة ستيلا مارتينيز، المديرة، كما أوضحت في اللجنة، لديهم أكثر من 1100 شكوى من الأصوات غير المسجلة، وهم يتفقون مع المجموعات الأخرى على وجود أخطاء وليس هناك ثقة في العملية الانتخابية.

وقال هولمان إيبانيز بارا، الممثل القانوني لمؤتمر نزع السلاح، إنه استنادا إلى الفقرة 7 من الدستور السياسي ولأن لجان الفرز مغلقة بالفعل، قال إنها تطلب إعادة فرز عامة لكل جدول من الجداول. فقط الخلاص الوطني دعم هذا الاحتمال.

على الرغم من أن CNE كانت ستنظر في الطلب، إلا أن الخبراء يجادلون بأنه لا يوجد أساس قانوني لإجراء إعادة الفرز العامة. بالإضافة إلى ذلك، جادل ممثلو الأطراف الأخرى التي لا تؤيد الاقتراح بأنه يجب استخدام التحديات إذا نشأت مخالفات، ولكن ليس هذا الرقم غير النمطي.

أكد الرئيس إيفان دوكي، في حوار مع أويي كالي، أنهم كحكومة يدعمون المؤسسات ورافقوا CNE والمسجل السابق والحالي، مع احترام استقلال السلطات. بيد أنه أيد في اليوم السابق طلب إعادة فرز الأصوات.

وقال «فى ضوء لجنة الضمانات الانتخابية التى ستعقد غدا ومن اجل اعطاء المواطنين الثقة فى شفافية العملية الانتخابية، فمن المستصوب النظر من جانب المجلس الوطني للانتخابات فى التحرك قدما فى اعادة فرز الاصوات العامة فى انتخابات مجلس الشيوخ».

الرئيس إيفان دوكي

غير أنه رحب بنتائج اللجنة. «لقد عقدنا لجنة الضمانات الانتخابية بحيث كانت موجودة على وجه التحديد في المؤسسات وليس في الشبكات حيث يمكن معالجة ذلك بنقاش معقول. من الواضح أنها كانت فرصة جيدة لوضع كل شيء على الطاولة، ووضع أولئك الذين كانوا يطلبون إعادة فرز الأصوات على الطاولة، وطرح على الطاولة استجابة المؤسسات لما حدث، وقبل كل شيء، أنه يمكن أيضًا ضمان تنفيذ عملية العد وفقًا للقانون. مع كل الضمانات.»، وقال لمحطة إذاعة أويي كالي.

وقال الرئيس إن هناك حاجة إلى «استعادة ثقة الجميع في هذه العملية»، لذلك يأمل أن يتم الانتهاء من العد في المجلس الانتخابي الوطني من أجل «تحقيق التوازن النهائي والقول بالضبط ما هو التكوين الجديد لكونغرس الجمهورية وعلى هذا الأساس - موضحا كل الشكوك - يمكننا الاستمرار في عملية الانتخابات الرئاسية التي لا يوجد فيها شك في كفاية وقدرة النظام الانتخابي».

أكد قاضي CNE بيدرو فيليبي غوتيريز أنه لا يوجد وضوح بشأن المدة التي ستستغرقها العملية، لكنه أوضح أن الأمر يستغرق عادة ما يصل إلى بضعة أيام قبل حيازة أعضاء الكونغرس في 20 يوليو.

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