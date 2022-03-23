توقعات وكالة فرانس برس الرياضية من 12H00 GMT

- كرة القدم

تصفيات كأس العالم لأمريكا الجنوبية - 2022

مونتيفيديو:

الإكوادور والأوروغواي لتذاكرهما لكأس العالم قطر 2022

مع تأهل البرازيل والأرجنتين بالفعل منذ العام الماضي والنظر إلى الجميع من القمة، فإن تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم تنتهي بموعد مزدوج حيث تقع الإكوادور وأوروغواي على بعد خطوة واحدة من Catar-2022 ولا تزال بيرو وتشيلي وكولومبيا تحلم.

بقلم ماوريسيو أربيلا

(Fbl WC 2022 تصفيات قطر التصفيات المؤهلة لبرنامج أمريكا الجنوبية، 810 كلمة - بثت بالفعل)

الصور والرسوم البيانية

مونتيفيديو:

عرض المباراة بين منتخبأوروجواي وبيرو، للموعد السابع عشر لتصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022 ريال.

(Fbl WC 2022 تصفيات قطر العالمية المؤهلة لأمريكا الجنوبية URU لكل عرض تقديمي، 500 كلمة - حوالي الساعة 5:00 مساءً بتوقيت جرينتش)

الصور والرسوم البيانية

بارانكويلا، كولومبيا:

عرض المباراة بين منتخب كولومبيا وبوليفيا، للموعد السابع عشر لتصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022 ريال.

(Fbl WC 2022 تصفيات كأس العالم قطر أمريكا الجنوبية COL BOL العرض التقديمي، 500 كلمة - حوالي الساعة 5:00 مساءً بتوقيت جرينتش)

الصور والرسوم البيانية

الافتراض:

عرض المباراة بين منتخب باراغواي والإكوادور، للموعد السابع عشر لتصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022 ريال.

(Fbl WC 2022 تصفيات قطر العالمية المؤهلة لأمريكا الجنوبية PAR ECU العرض التقديمي، 500 كلمة - حوالي الساعة 5:00 مساءً بتوقيت جرينتش)

الصور والرسوم البيانية

ريو دي جانيرو:

عرض المباراة بين منتخب البرازيل وشيلي، للموعد السابع عشر لتصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022 ريال.

(Fbl WC 2022 تصفيات قطر العالمية المؤهلة أمريكا الجنوبية BRA CHI العرض التقديمي، 500 كلمة - حوالي 5:00 مساءً بتوقيت جرينتش)

الصور والرسوم البيانية

تصفيات الكونكاكاف لكأس العالم 2022

كينجستون:

عرض المباراة بين منتخب جامايكا والسلفادور، في الموعد الثاني عشر لتصفيات الكونكاكاف لكأس العالم قطر 2022.

(Fbl WC 2022 تصفيات قطر العالمية كونكاكاف JAM ESA العرض التقديمي، 500 كلمة - حوالي الساعة 5:00 مساءً بتوقيت جرينتش)

بنما:

عرض المباراة بين منتخب بنما وهندوراس، في الموعد الثاني عشر لتصفيات الكونكاكاف لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

(Fbl WC 2022 تصفيات قطر العالمية كونكاكاف بان هون العرض التقديمي، 500 كلمة - حوالي الساعة 5:00 مساءً بتوقيت جرينتش)

المكسيك:

عرض المباراة بين منتخبالمكسيك والولايات المتحدة، للتاريخ الثاني عشر من تصفيات الكونكاكاف لكأس العالم Catar-2022.

(Fbl WC 2022 قطر العالم تصفيات الكونكاكاف MEX الولايات المتحدة الأمريكية العرض التقديمي، 500 كلمة - حوالي 5:00 PM بتوقيت جرينتش)

سان خوسيه:

عرض المباراة بين فريقي كوستاريكا وكندا، في الموعد الثاني عشر لتصفيات الكونكاكاف لكأس العالم 2022 ريال.

(Fbl WC 2022 قطر العالم تصفيات الكونكاكاف CRC CAN العرض التقديمي، 500 كلمة - حوالي الساعة 5:00 مساءً بتوقيت جرينتش)

كأس العالم الأوروبي ريبيك - 2022

باريس:

CR7، ليفاندوفسكي، إيبرا، دوناروما: بعض النجوم الأوروبية لن تذهب إلى قطر 2022

كريستيانو رونالدو، روبرت ليفاندوفسكي، زلاتان إبراهيموفيتش، جيانلويجي دوناروما، غاريث بيل، ديفيد ألابا... سيلعب العديد من نجوم كرة القدم الأوروبيين في أقل من أسبوع مشاركتهم في الحدث الكبير لكرة القدم العالمية، الذي سيعقد في قطر في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

(عرض كأس العالم Fbl WC 2022 UEFA، 760 كلمة - بثت بالفعل)

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باريس:

سبعة فرق للأماكن الأوروبية الثلاثة الأخيرة لكأس العالم

بعد استبعاد روسيا بسبب غزو أوكرانيا، ستبدأ سبعة فرق هذا الخميس Repechage الأوروبي للمراكز الثلاثة الأخيرة في القارة لكأس العالم في قطر 2022 (من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر).

(Fbl WC 2022 برنامج كأس العالم UEFA، 600 كلمة - بثت بالفعل)

باليرمو، إيطاليا:

بعد أربع سنوات، تسترجع إيطاليا كابوس Repechage كأس العالم

لم تفوت إيطاليا كأس العالم على التوالي: بطل روبرتو مانشيني الأوروبي لديه مباراتين لتجنب الخزانة التاريخية والتغلب على صدمة الإقصاء في Repechage روسيا 2018.

(عرض Fbl WC 2022 العالمي ITA MKD، 650 كلمة - حوالي الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش)

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سكوبيه:

تريد مقدونيا الشمالية أن تشعر بالمرارة لإيطاليا للمرة الثانية

على الورق، يبدو نصف نهائي إعادة المباراة التي ستلعبها إيطاليا يوم الخميس ضد مقدونيا الشمالية غير متوازن للغاية، لكن البلقان تتوقع أن تسقي الحزب إلى أزورا للمرة الثانية، بعد أن حققت ذلك في عام 2018.

بقلم داركو داريدانسكي

(نهج Fbl WC 2022 العالمي ITA MKD، 440 كلمة - حوالي 13:00 بتوقيت جرينتش)

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لشبونة:

واجه كريستيانو رونالدو خطر استبعاده من كأس العالم الأخير

في عمر 37 عامًا، يجب أن تكون كاتار-2022 آخر كأس العالم لكريستيانو رونالدو، شريطة أن تتأهل البرتغال في مرحلة إعادة التأهيل، والتي ستبدأ للبرتغاليين يوم الخميس في بورتو ضد تركيا (19:45 بتوقيت جرينتش).

بواسطة برونو كرافو

(عرض Fbl WC 2022 لكأس العالم POR TUR، 610 كلمات - حوالي 13:00 بتوقيت جرينتش)

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مرسيليا، فرنسا:

Cenzig Ünder، الأمير الصغير لتركيا «الذي يتعلم مع سامباولي

ويأمل الجناح التركي جنكيز أوندر، الذي تم تأكيده في مرسيليا كواحدة من القطع الرئيسية لخورخي سامباولي، الآن في مساعدة فريقه في التغلب على الدور قبل النهائي من مباراة فاصلة كأس العالم 2022، يوم الخميس في بورتو ضد البرتغال.

بواسطة ستانيسلاس توشوت

(Fbl WC 2022 العالم من خلال نهج TUR، 550 كلمة - حوالي 13:00 بتوقيت جرينتش)

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- كرة المضرب

آشلي بارتي ريتريت

سيدني:

آشلي بارتي تعلن تقاعدها كرقم 1 في WTA

فاجأت الاسترالية اشلى بارتى، رقم واحد فى تصنيف WTA، عالم التنس يوم الاربعاء باعلانها اعتزالها لهذه الرياضة عن عمر يناهز 25 عاما.

(ملاحظة مركزية للتنس WTA AUS، 635 كلمة - بثت بالفعل)

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سيدني:

أهم الانسحابات المبكرة في تاريخ التنس

اعلنت العالم رقم 1 اشلى بارتى يوم الاربعاء اعتزالها البالغ من العمر 25 عاما فقط مما فاجأ عالم التنس بعد اسابيع قليلة من انتصارها فى بطولة استراليا المفتوحة.

(صندوق تنس WTA AUS، 590 كلمة - بثت بالفعل)

سيدني:

آشلي بارتي قريبًا

(صندوق تنس WTA AUS، 200 كلمة - بثت بالفعل)

بطولة ميامي المفتوحة

ميامي:

ملخص اليوم في بطولة ميامي المفتوحة، الماجستير 1000 في ATP و WTA 1000.

(ملخص تنس ميامي ATP WTA USA، 500 كلمة - حوالي الساعة 11:00 مساءً بتوقيت جرينتش)

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- لعبة الركبي

مقتل فيديريكو مارتين أرامبورو

باريس:

المشتبه به الرئيسي في وفاة لاعب الرجبي الأرجنتيني أرامبورو اعتقل في المجر

اعتقل المشتبه به الرئيسي في وفاة لاعب الرجبي الأرجنتيني السابق فيديريكو مارتين أرامبورو يوم السبت في باريس في المجر، وفقا لما ذكرته مصادر قريبة من التحقيق لوكالة فرانس برس يوم الأربعاء.

(الرجبي FRA ARG فرنسا الأرجنتين التحقيق في الجريمة ملاحظة مركزية، 410 كلمات - أرسلت بالفعل)

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