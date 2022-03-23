أدريان أسكيوس يكشف مفتاح قيادة ديبورتيفو البلدية: «نحن جميعا ملتزمون»

أدى هدف أدريان أسكيوس إلى افتتح ديبورتيفو البلدية التهديف ضد أتلتيكو غراو، ومع ذلك، وجد فريق بيورانو التعادل من خلال أرلي بينيتس، الذي وجد في 54 التعادل النهائي.

أدريان أسكيوس، 19 عاما، وقد لعب بالفعل المهنية لعامه الثالث على التوالي وآخر في عطلة نهاية الأسبوع سجل هدفه الثاني في كرة القدم للمحترفين. هذا الهدف، كما كشف لـ Infobae، مكرس لعمه مانويل إيرل، الذي هو في السماء. يقول لنا النشرة الشابة: «كان العشرين عيد ميلاده والهدف مخصص له».

ثم تجاذبنا أطراف الحديث لبضع دقائق مع Adrián Ascues، الذي يكشف عن نجاح ديبورتيفو البلدية لتكون قائدة للرابطة 1 وتعترف بأهدافها لعام 2022.

أخبرني، كيف تحلل بداية الموسم هذه لنفسك وعلى مستوى المجموعة؟

مع بداية الموسم، سعيد، سعيد، مع المجموعة، للأشياء التي حققناها. الطريقة التي كنا نعمل بها، وتحقيق فكرتنا عن اللعبة والاستمرار على هذا النحو، والتدريب بطريقة جيدة والذهاب لعبة تلو الأخرى كما أعتقد أننا كنا نفعل.

ما هي المؤشرات التي يقدمها لك البروفيسور هيرنان ليسي؟

يطلب مني الأستاذ أن أخطو على المنطقة قليلاً، للوصول إلى الهجوم، ومهاجمة المساحات كثيرًا، في الوقت الذي يخرج فيه «El Búfalo» Ovelar لالتقاط ومهاجمة تلك المساحات التي يغادرها.

كيف تعيش هديتك مع ديبورتيفو البلدية؟

أعيش هذه اللحظة بهدوء شديد، حريصة على السعي، لمواصلة التدريب بأفضل طريقة لمواصلة المساهمة في المجموعة.

يرى مشجع ديبورتيفو البلدية فريقه كقائد بعد فترة طويلة، ماذا ستقول له؟

أقول للجماهير أن يستمروا في الذهاب إلى الملعب، لمواصلة دعمنا، ونحن نعلم أنهم سيكونون معنا في الأوقات الجيدة والسيئة. سعيد جدًا لكوني قادرًا دائمًا على رؤيتهم في الملعب وأنهم يولدون ذلك الجو الجميل الذي يعيش.

ما هي الأشياء التي قمت بتحسينها وما هو مطلوب لكي تكون لاعب كرة قدم النخبة؟

أعتقد أنني تحسنت في محاولة مهاجمة المزيد من المساحات التي تركها زملائي في الفريق وأعتقد أنني بحاجة إلى تحسين قليلاً بشأن القضية الدفاعية.

ما الهدف الذي حددته لهذا العام؟

في عام 2022، أريد أن أدمج نفسي في الفريق وأن أساهم كثيرًا في موضوع المجموعة. إن شاء الله وقادر على الهجرة إلى الخارج وأيضًا أن يكون في المنتخب الوطني، وهو حلم وهدف لكل لاعب لديه. أنا أركز الآن على ديبورتيفو البلدية وعلى الاستمرار في القيام بهذه المهمة بأفضل طريقة،

بالنسبة إلى التصفيات، يدخل الدوري 1 في عطلة، ما هي الأشياء التي يجب أن تعمل للاستمرار في هذا الخط الذي يسمح لهم بتحقيق أشياء مهمة؟

كل ما تبقى هو مواصلة العمل بالطريقة التي كنا نقوم بها، وأن نكون جميعًا ملتزمين بنفس التواضع الذي يميزنا والتعليمات التي يقدمها لنا المعلم خلال الأسبوع، للقيام بذلك بأفضل طريقة.

ما الذي يقلقك بشأن المنافس التالي أليانزا أتلتيكو؟

نحن نعلم أن Alianza Atlético فريق رائع، إنه خصم قوي تمامًا مثل جميع الفرق في البطولة. سيكونون محليين وجميع الفرق في منطقتهم قوية، لكننا سنعمل على الطريق، حتى يريد الله أن يكون قادرًا على الحصول على النقاط الثلاث.

أخيرًا، ما رأيك هو مفتاح البلدية لتكون رائدة في الدوري 1 اليوم؟

ما الذي نلتزم به جميعًا والمجموعة يتم تجميعها بأفضل طريقة، المنافسة الداخلية قوية جدًا، كلنا على قدم المساواة. يساعدنا هذا على أن نكون في مستوى جيد وأن نكون قادرين على القيام بالأشياء التي يطلب منا المعلم القيام بها.

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