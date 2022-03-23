لا تزال محطة إذاعية أوكرانية على مسار الحرب في لفيف

لفيف، أوكرانيا، 21 مارس 2022 (اف ب) - منذ بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا، حلت محطة الإذاعة المحلية «لفيفسكا خفيليا» محل برامجها الترفيهية بإصدار خاص دائم لإطلاع عشرات الآلاف من المستمعين على النزاع في غرب البلاد». نحن محطة إذاعية للموسيقى والترفيه، لكننا نقوم أيضًا بالكثير من الأخبار لأن الناس يحتاجون إلى معلومات، خاصة في هذا الوقت، «يشرح فولوديمير ميلنيك، وهو مذيع ومقدم يبلغ من العمر 28 عامًا في استوديو صغير في لفيف، على بعد 80 كم من الحدود البولندية. من بين موسيقى الروك أو الموسيقى الوطنية الأوكرانية، يعلق ميلنك ورفيقه أندريأنتيوك، 41 عامًا، على الأخبار بروح الدعابة على هذه المحطة الإذاعية المحلية، وهي واحدة من أولى المحطات التي تم إنشاؤها بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. - سلسلة المعلومات - «في أوقات الحرب، نحن بحاجة إلى نقل الإيجابية، يمكننا أن نضحك على بوتين، على القوات الروسية الذين لا يستطيعون الاستيلاء على مدننا، ولكن لا يمكننا أن يكون متعة كما كان قبل الحرب»، ويقول ميلنك، الذي كان يعمل لمدة ثماني سنوات على راديو لفيفسكا خفيليا (موجة لفيف، في الأوكرانية) .24 فبراير، عندما بدأ الهجوم الروسي، ذهب فريق من 40 شخصا، بما في ذلك خمسة صحفيين وعشرات من مقدمي العروض، على مسار الحرب للمرة الثانية في تاريخه. في عام 2014، بعد ضم شبه جزيرة القرم وبداية الصراع مع المتمردين الموالين لروسيا المدعومين من موسكو في شرق أوكرانيا، تنوع الراديو برامجها .» لقد أثرت الحرب بشكل كبير على عملنا لأن هناك أيضًا عاملاً نفسيًا منعنا في البداية من العمل»، تقول مارتا أوليارنك، الصحفية البالغة من العمر 27 عامًا والتي تخفي عاطفتها وراء عدساتها المستديرة الكبيرة. حتى كمحترفين، «الأحداث لا تتركنا غير مبالين» .بعد 24 يومًا من الحرب، أصبحت الإذاعة حلقة وصل مهمة بين السلطات والسكان. تقدم المحطة تقارير إلى ما بين 300,000 و 400,000 مستمع يوميًا، وهو رقم تضاعف منذ بدء الأعمال العدائية. إغلاق المدارس في لفيف، والاحتياجات إلى المساعدات الإنسانية، والوضع في جنوب وشرق أوكرانيا والبيانات الدولية: أوليارنك يجد توازنا بين الأخبار المحلية والوطنية، وفقا لها. تبث المذيع برامجها الخاصة من الساعة 7 صباحا إلى 7 مساء، عندما يستند هذا على أن وسائل الإعلام، في أوقات الحرب، تلعب دورا حاسما في الحفاظ على معنويات السكان ودعم الجهود الحربية. يتم نشر الخسائر العسكرية أو المدنية فقط للقطارة». هذه الأرقام ترعبنا، لقد اختبرناها شخصيًا، لكننا نحاول أيضًا تقديم الكثير من المعلومات الإيجابية مثل الخسائر البشرية والمادية للعدو»، كما يقول أوليارنك. ووفقا للصحفي، فإن التوازن البشري الحقيقي لن يعرف إلا عندما تنتهي الحرب. - «البنى التحتية الحيوية» - في صباح يوم الجمعة، كان على المدير الفني فاسيل باكوش، 31 عاما، أن يصدر ناقوس الخطر من المنزل، داعيا السكان للذهاب إلى الملاجئ. في ذلك اليوم، ضربت «الصواريخ الروسية» حي مطار لفيف، على الرغم من دون ترك الناس القتلى، وفقا لما ذكره المحلي السلطات. من مكتبه الصغير، يراقب فاسيل حالة العشرات من أبراج الاتصالات التي تبث البث الإذاعي في جميع أنحاء غرب أوكرانيا وحتى شرق كييف. وقد تضرر الأقرب إلى العاصمة، التي يجري القتال على أبوابها، مرتين بسبب القصف. «الأبراج هي بنى تحتية مهمة. عندما يتعرضون للهجوم، يكون الأمر خطيرًا على السكان لأن الاتصال مفقود»، يحذر فاسيل، الذي يظهر برج لفيف بجوار المحطة. ويقول المهندس، الذي يتسلق البرج بانتظام لإجراء إصلاحات، إنه مستعد لفعل أي شيء لاستعادة الخط في حالة وقوع تفجير». نحن نصلي أن هذا لا يحدث، ولكن إذا تدمروه، وأود أن رفع هوائي إلى شجرة إذا لزم الأمر»، وقال انه يؤكد.CMD/BDS/MAS/ar