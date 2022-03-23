اجتاحت إعصار نيو أورلينز وتكساس وأوكلاهوما: قتيل واحد على الأقل وآلاف بدون كهرباء

Michael Talamantez comforts his girlfriend Derry Schroer after Talamantez' house on Stratford Drive in Round Rock, Texas was destroyed by a severe storm, reported as a tornado, while they were inside on Monday March 21, 2022. "I thought I was going to die," he said. (Jay Janner/Austin American-Statesman via AP)

اجتاحت إعصار أجزاء من نيو أورلينز وضواحيها ليلة الثلاثاء, تقليب السيارات, تمزيق أسطح المنازل وقتل شخص واحد على الأقل في منطقة ضربها إعصار كاترينا 17 منذ سنوات.

يبدو أن أجزاء من أبرشية سانت برنارد، التي تقع على حدود نيو أورلينز إلى الجنوب الشرقي، تعاني من وطأة غضب الطقس، وهذا هو المكان الذي حدثت فيه الوفيات. ولم يقدم مسؤولون من أبرشية سانت برنارد تفاصيل عن كيفية وفاة الشخص؛ وقالوا إن العديد من الأشخاص الآخرين أصيبوا.

تم تدمير منازل العديد من العائلات. (جاي جانر/أوستن أمريكي ستيتسمان عبر AP)

كان رجال الإنقاذ يبحثون في أبرشية الضواحي عن المزيد من الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة, وفقًا للشريف جيمي بولمان. وقال رئيس أبرشية سانت برنارد، غي ماكينيس، إن الإعصار تسبب في أضرار واسعة النطاق في جميع أنحاء الرعية.

ضربت الأعاصير الأخرى الناتجة عن نفس نظام العواصف أجزاء من تكساس وأوكلاهوما, قتل شخص واحد يوم الاثنين وتسبب في إصابات متعددة وأضرار واسعة النطاق.

يغطي الحطام الأرض أمام منزل على Oxford Drive في Round Rock, تكساس, التي تضررت بشدة من إعصار. (جاي جانر/أوستن أمريكي ستيتسمان عبر AP)

في نيو أورلينز، تبث محطات التلفزيون المحلية لقطات حية للعاصفة عندما ضربت المنطقة.

بدا أن الإعصار بدأ في إحدى الضواحي ثم يتحرك شرقًا عبر نهر المسيسيبي إلى المنطقة التاسعة السفلى في نيو أورلينز وأجزاء من سانت برنارد، وكلاهما تضرر بشدة من كاترينا، قبل الانتقال إلى الشمال الشرقي.

ينظر الناس إلى الضرر بعد أن ضرب إعصار مركز تسوق بالقرب من I-35 و SH 45 في راوند روك، تكساس. (جاي جانر/أوستن أمريكي ستيتسمان عبر AP)

كما تضرر العديد من السكان العام الماضي عندما اجتاحت إعصار إيدا، وهو إعصار من الفئة الرابعة، المنطقة. كانت عائلة ستايسي مانكوسو قد أكملت للتو إصلاحات لمنزلهم في ضاحية أرابي بعد أن مزقت إيدا السطح وتسببت في أضرار جسيمة بالمياه. ثم عبر إعصار الثلاثاء شارعه. تجعد في غرفة الغسيل مع زوجها; ولدان, 16 و 11 سنة; والكلاب كجزء من سقفها الجديد رفعت بفعل الرياح.

«نحن على قيد الحياة. هذا ما يمكنني قوله الآن. لا يزال لدينا أربعة جدران وجزء من السقف. أنا أعتبر نفسي محظوظا»، قال مانكوسو. ومع ذلك، كان الإعصار هو المرة الثالثة التي يعانون فيها من أضرار كبيرة في الطقس منذ كاترينا في عام 2005.

جارود شنايدر، الذي يعيش في أكسفورد درايف في راوند روك، تكساس، يساعد جيرانه على التنظيف بعد إعصار ألحق أضرارا بالغة بالعديد من المنازل في الشارع. (جاي جانر/أوستن أمريكي ستيتسمان عبر AP)

في العربي، كانت هناك رائحة قوية من الغاز الطبيعي في الهواء حيث وقف السكان وأفراد الإنقاذ في الشارع وتفتيش الأضرار. تم تدمير بعض المنازل بينما كانت قطع الأنقاض معلقة على الأسلاك الكهربائية والأشجار. تم ثني قارب صيد من الألومنيوم أمام منزل على شكل C مع المحرك عبر الشارع. كانت أعمدة الطاقة أسفل وتميل، مما أجبر عمال الطوارئ على المشي ببطء في الأحياء المظلمة للتحقق من الأضرار.

تعيش ميشيل مالاسوفيتش في شبه الجزيرة العربية. في البداية، كانت قلقة بشأن الأسرة التي تعيش في مناطق شمال لويزيانا التي تعرضت أيضًا لسوء الأحوال الجوية. كان يراسل عائلته هناك عندما، قال، «فجأة، بدأت الأضواء تومض.»

سقطت شاحنة جانبية بعد إعصار ضرب مركز تسوق بالقرب من I-35 و SH 45 في راوند روك، تكساس. (جاي جانر/أوستن أمريكي ستيتسمان عبر AP)

كان زوجها على الشرفة ورأى الإعصار قادمًا.

وقال مالاسوفيتش: «لقد استمر في الحصول على أقوى وأقوى». بعد أن حدث ذلك، خرجوا لتفقد الضرر. «منزل جارنا في منتصف الشارع الآن.»

سيارات الشرطة متوقفة أمام أحد البنوك، تضررت من إعصار، بالقرب من I-35 و SH 45 في Round Rock. (جاي جانر/أوستن أمريكي ستيتسمان عبر AP)

وقال ان منزل مالاسوفيتش ابلى بلاء حسنا نسبيا. طارت بعض الأعمدة من الشرفة ونوافذ سيارته الجيب أيضًا. في نهاية الشارع، أصيب منزل بأضرار بالغة وتم نقل المركبات المتوقفة بسبب الرياح: «هذا أمر خطير بالنسبة للأسفل هنا».

غرد عمدة نيو أورليانز لاتويا كانتريل ليلة الثلاثاء أنه لا توجد تقارير عن إصابات كبيرة أو أضرار في المدينة وأن شركة الطاقة تعمل على إعادة الكهرباء إلى 8000 عميل متضرر.

منزل على طريق القرد في إلجين، تكساس. اجتاحت الأعاصير المتعددة أجزاء من تكساس وأوكلاهوما, قتل شخص واحد على الأقل وتسبب في إصابات متعددة وأضرار واسعة النطاق قبل انتقال نظام العاصفة إلى لويزيانا وميسيسيبي. (جاي جانر/أوستن أمريكي ستيتسمان عبر AP)

وبحسب ما ورد كان حوالي 13,000 منزل وشركة بدون كهرباء في الأحياء الثلاثة حول نيو أورلينز بعد العاصفة.

بينما اعتاد الناس في المنطقة الحضرية على التعامل مع الظروف الجوية السيئة, مثل الأعاصير أو الأمطار الغزيرة, من النادر أن يمر الإعصار عبر المدينة. تسبب إعصار عام 2017 في أضرار واسعة النطاق عندما هبط في الجزء الشرقي من المدينة.

يغطي الحطام الأرض المحيطة بالمنازل التي تضررت من الأعاصير في أكسفورد درايف وستراتفورد درايف في راوند روك. (جاي جانر/أوستن أمريكي ستيتسمان عبر AP)

تم تفجير السقف بالكامل من هذا العقار في راوند روك، تكساس (رويترز/أندريس لطيف)

قبل الطقس القاسي، أغلقت العديد من المدارس في وقت مبكر أو ألغت الأنشطة اللامنهجية في أجزاء من لويزيانا وميسيسيبي. تم فتح الملاجئ للمقيمين الذين يحتاجون إلى مكان للإقامة أثناء مرور العواصف.

ذكّرت السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات في لويزيانا الآلاف من الناجين من الأعاصير الذين يعيشون في منازل متنقلة مقدمة من الحكومة ومقطورات RV لديهم خطة إخلاء لأن الهياكل قد لا تصمد أمام الطقس المتوقع. وقالت السلطات إن أكثر من 8,000 أسرة تعيش في هذه المساكن المؤقتة.

شوهد شارع تصطف على جانبيه الأنقاض في Lower 9 Th Ward، في نيو أورلينز، بعد أن عبرت العواصف الثقيلة المنطقة. (AP Photo/جيرالد هربرت)

بعد مغادرة منطقة نيو أورليانز, قام النظام بتفريغ الأمطار الغزيرة, هدم الأشجار, وأثار تحذيرات متعددة من الإعصار مع تقدمه إلى ألاباما ليلة الثلاثاء. تضررت أسطح العديد من المنازل في توكسي, ألاباما, بعد عاصفة سبقتها تحذيرات من الإعصار مرت عبر المنطقة, غردت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية.

كان المتنبئون يتوقعون خط ًا من الطقس الشديد ينتقل من تكساس شرقًا إلى الجنوب العميق, وبدأ يوم الاثنين بالطقس العاصف في تكساس.

يقف الناس على شرفة منزل متضرر بعد إعصار في العربي. (AP Photo/جيرالد هربرت)

تم الإبلاغ عن العديد من الأعاصير على طول ممر الطريق السريع 35. في إلجين، اصطف الأشجار المكسورة الطرق الريفية، وقطع معدنية، مزقتها الرياح القوية، معلقة على الفروع. سار السكان بعناية لتجنب إسقاط خطوط الكهرباء حيث عملوا على تنظيف بقايا الأسطح المكسورة, هدم الجدران, والسيارات التالفة.

وقال جي دي هاركينز، 59 عاما، انه رأى اثنين من الاعاصير تمر عبر منزله في إلجين.

تقوم السلطات بتفتيش الأضرار التي لحقت بالجناح التاسع السفلي. (AP Photo/جيرالد هربرت)

وقال هاركينز «كان هناك حظيرة هناك» مشيرا الى ارض فارغة على ممتلكات عمه مغطاة بالحطام المتناثر. وقال ان المبنى كان فارغا عندما ضرب الاعصار الاول يوم الاثنين وان اسرته ممتنة لعدم اصابة احد.

تضررت المنازل والشركات في ما لا يقل عن اثني عشر مقاطعة تكساس، وفقا لتقارير من مركز التنبؤ العاصفة. أعلن حاكم ولاية تكساس جريج أبوت عن إعلان كارثة لـ 16 مقاطعة تضررت بشدة. وقال أبوت إن 10 أشخاص أصيبوا بسبب العواصف في منطقة كروكيت، في حين أصيب أكثر من اثني عشر آخرين في أماكن أخرى.

يتوقف الجيران في الشارع بعد أن ضرب إعصار عربي. (AP Photo/جيرالد هربرت)

وقال مكتب مقاطعة جرايسون لإدارة الطوارئ إن امرأة تبلغ من العمر 73 عاما توفيت في مجتمع شيروود شورز، على بعد حوالي 60 ميلا (95 كيلومترا) شمال دالاس، لكنها لم تقدم تفاصيل.

(مع معلومات من AP)

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