بعد شهر من بدء الحرب في أوكرانيا، لا يزال الاقتصاد العالمي في وسط عاصفة

بعد شهر من الغزو الروسي لأوكرانيا، يرقى الاقتصاد العالمي إلى مستوى وتيرة الصراع وعواقبه، من ارتفاع أسعار السلع إلى خطر الآثار الجانبية للعقوبات على روسيا.

هذه بعض عواقب الزلزال الجيوسياسي الذي تحول إلى زلزال اقتصادي.

- ارتفاع المواد الخام

أدى الصراع إلى أسعار السلع الأساسية، بدءًا من النفط.

بلغت قيمة برميل برنت في بحر الشمال 90 دولارًا في فبراير ووصل إلى 139.13 في 7 مارس، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية لعام 2008. منذ ذلك الحين ظلت متقلبة للغاية.

الارتفاع ملحوظ في محطات الوقود، مما يجبر العديد من البلدان على اتخاذ تدابير، مثل التخفيضات الضريبية في السويد أو سقف الأسعار في المجر.

على عكس الولايات المتحدة، قرر الاتحاد الأوروبي، الذي كان محدودًا بشدة بسبب اعتماده على موسكو، في الوقت الحالي عدم فرض حظر على الهيدروكربونات الروسية، على الرغم من أنه يريد أن يصبح مستقلاً عن الطاقة الروسية بحلول عام 2027.

في أعقاب أسعار الطاقة، ارتفعت المعادن المنتجة في روسيا، مثل النيكل أو الألومنيوم، إلى مستويات غير مسبوقة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.

كما عادت الأعطال في سلاسل التوريد، خاصة في صناعة السيارات، كما كان الحال مع جائحة covid-19.

- التهديدات للأمن الغذائي

وحذر صندوق النقد الدولي من ان «الحرب في اوكرانيا تعني الجوع في افريقيا» وحذرت الامم المتحدة من «اعصار المجاعات».

الصراع الحالي ينطوي على اثنين من القوى الزراعية العظمى، روسيا وأوكرانيا، والتي تمثل 30٪ من صادرات القمح العالمية، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار الحبوب والنفط كان فوريا.

تحذر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من أنه إذا استمرت الحرب، فإن 8-13 مليون شخص إضافي قد يعانون من سوء التغذية في جميع أنحاء العالم.

في الوقت الحالي، لا تغادر أي سفينة أوكرانيا ويمكن أن يكون البذر الربيعي أقل بنسبة تتراوح بين 25٪ و 40٪ من المعتاد.

على الرغم من أن الولايات المتحدة والهند وأوروبا يمكن أن تحل محل بعض القمح الذي سيكون في عداد المفقودين، فإن الوضع أكثر تعقيدا بالنسبة لزيت عباد الشمس والذرة، والتي كانت أوكرانيا أول ورابع أكبر مصدر في العالم، على التوالي.

- حمى في الأسواق والخوف من التخلف عن السداد الروسي

بدأ عام 2022 بنتائج الأعمال التي توقعت انتعاشًا اقتصاديًا بعد covid-19. ومع ذلك، أغرقت الحرب الأسواق في حالة محمومة.

في روسيا، أدت العقوبات الغربية إلى شل جزء من النظام المصرفي والمالي وتسببت في انخفاض الروبل إلى 177 روبل للدولار في 7 مارس، مقارنة بـ 75 دولار في أوائل فبراير.

بالإضافة إلى ذلك، تم تجميد 300 مليار دولار من الاحتياطيات الروسية في الخارج.

هذه الإجراءات جعلتنا نخشى التخلف الروسي لأول مرة منذ عام 1998، وهو ما لم يحدث في النهاية. تم إغلاق بورصة موسكو لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا وأعيد فتحها جزئيًا يوم الاثنين.

- معضلة الأعمال الغربية

أعلنت مئات الشركات الغربية انسحابها أو على الأقل تجميد أنشطتها في روسيا، طواعية أو لا إرادية، إما بسبب الخوف من العقوبات أو الرأي العام أو الضغط السياسي.

قررت شركات كبيرة مثل شركة النفط البريطانية BP و Ikea و ماكدونالدز وكوكاكولا تجميد أنشطتها في روسيا.

من ناحية أخرى، قرر آخرون مواصلة نشاطهم بحجة أنهم لا يستطيعون التخلي عن موظفيهم أو حرمان السكان من السلع الأساسية.

- وقف النمو الاقتصادي

تتوقع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي انخفاضًا بنقطة واحدة في النمو الاقتصادي العالمي بسبب تأثير الحرب، ويخطط صندوق النقد الدولي لخفض توقعاته، من 4.4 في المائة بحلول عام 2022.

في 18 مارس، قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إنهم «قلقون للغاية» بشأن «تباطؤ النمو، واضطرابات التجارة» وتأثير خطير بشكل خاص على «أفقر الناس وأكثرهم ضعفا».

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