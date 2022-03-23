صحيفة كرواتية، «اخترقت» بمقالات دعائية موالية لروسيا

زغرب, 23 مارس بوابة صحيفة Slobodna Dalmacija اليومية, من مدينة سبليت الكرواتية, عانى من هجوم إلكتروني من قبل أشخاص مجهولين ملأوا المنشور الإلكتروني بالدعاية الروسية حول الحرب في أوكرانيا. «لقد فعل الغرب كل شيء لضمان حكم النازيين في أوكرانيا» أو «الولايات المتحدة تعترف بأن لديها مختبرات حيوية مخبأة في أوكرانيا» هي بعض عناوين المقالات التي، وقعت مع أسماء صحفيي الصحيفة، ظهرت يوم الثلاثاء في النسخة الرقمية من الصحيفة. وقالت وسائل الإعلام لوكالة الأنباء المحلية هينا: «هذه عبارة عن عشرة نصوص منشورة على بوابتنا تحت اسم مؤلفينا». على سبيل المثال، تحت عنوان «الآلات الغربية للخداع» يتم «شرح» أن الجمهور الغربي غير مطلع بشكل منهجي على الأحداث «الحقيقية» في أوكرانيا. وقالت ساندرا لابيندا رئيسة تحرير سلوبودنا دالماسيجا إن الدعاية قد تم محوها وفتح تحقيق في هجوم الكمبيوتر. وقد اعتذرت وسائل الإعلام لقرائها، مؤكدة أن المحتوى الدعائي الموالي لروسيا على موقعها الإلكتروني لا يتماشى بأي حال من الأحوال مع سياستها التحريرية. رئيس فب/wr/آه