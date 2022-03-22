الفيروسية على TikTok: المستخدم يأكل لحم الثور النيء والخصية «لاكتساب كتلة العضلات»

TikTok هي الشبكة الاجتماعية في الوقت الحالي. كثير من الناس يكشفون يومًا بعد يوم في حياتهم، وهذا هو حالة tiktoker الذي أثار عجب وجدل. على الشبكات الاجتماعية. هذا بعد إظهار نظام غذائي لا يصدق، وهو «غني بالبروتينات والمعادن» والذي يساعده على الحفاظ على العضلات تحسد عليه.

اسم tiktoker هو Weam Breiche وهو يبلغ من العمر 31 عامًا، وهو مدرب للصحة واللياقة البدنية في لوس أنجلوس. في جميع مقاطع الفيديو الخاصة به تقريبًا، يظهر أن اللحوم النيئة، جعلت جسده يكتسب كتلة عضلية تحسد عليها.

كما يتبين من الصورة، لا يظهر الرياضي أي قلق في استهلاك الطعام الخام، ولكنه ليس فقط اللحوم النيئة. نظامه الغذائي يذهب أبعد من ذلك، إلى حد تناول العقول والخصيتين الثور وقطع أكثر مماثلة من اللحوم، من الواضح أن كل ذلك في الحالة النيئة.

يقول في مقاطع الفيديو الخاصة به: «أنا رياضي آكلة اللحوم بنسبة 100٪ مع مهمة الوصول إلى الحد الأقصى لوزن جسدي، مع الاعتماد على الدهون الحيوانية للحصول على الطاقة»، حيث يوضح أنه ليس طبيبًا وطريقة حياته ليست «نصيحة طبية».

في بعض المقاطع، يُرى أنه يرافق نظامه الغذائي مع بعض رقائق البطاطس وعصير البرتقال، من بين أمور أخرى، ولكن استهلاك الخنازير اللحوم النيئة تغذيته اليومية.

لا يتردد Weam في توضيح أن تناول اللحم بدون طهي هو بديل ممتاز، خاصة عندما لا يكون لديه وقت للطهي، يضاف إلى ذلك أن نظامه الغذائي مفيد للصحة، وفقًا لنسخته الخاصة.

هذا هو نظامهم الغذائي اليومي

نحن نعلم أنه يجب أن تصاب بالذهول من كل ما نكشفه لك ولهذا السبب سنوضح لك ما هو النظام الغذائي اليومي لـ Warm. وفقًا لما يعرضه في مقاطع فيديو TikTok الخاصة به، يمكنك مشاهدة أنواع اللحوم المختلفة التي يخزنها في ثلاجته. وتتراوح هذه من قطع اللحوم «العادية»، إلى العقول والخصيتين الثور، والتي يدعي أن لها قيمة «عالية الزنك».

الإفطار

وجبة الإفطار الخاصة بك هي واحدة من أخف الأطباق من حيث الطعام الخام. استهلك 6 صفار بيض كمشروب طاقة. يضاف إلى ذلك نشاط الغمر في الماء بالجليد،

غداء

في الغداء، هناك خصيتين من لحم العجل، ودماغ لحم العجل، وكبد الضأن، وقلب لحم العجل، وكلى لحم العجل، ونخاع عظم العجل والزبدة النيئة موجودة وتستهلك نيئة.

السعر

لتناول العشاء، استهلك شرائح من شرائح اللحم الخام والزبدة، والتي يتم دمجها أحيانًا مع مخفوق البروتين.

حقيقة إضافية وفقًا لـ Weam هي أنه يمارس الرياضة مباشرة بعد تناول اللحوم النيئة ويذهب إلى صالة الألعاب الرياضية سبعة أيام في الأسبوع. وتضيف حمامات جليدية ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع وتتأمل للمساعدة في الحفاظ على صحتها العقلية تحت السيطرة.

ردود فعل المستخدم

لم يتردد مستخدمو الشبكة الاجتماعية في الرد على مشاركاتهم وكانوا متنوعين للغاية. من ردود الفعل المفاجأة والدهشة والخوف على صحة الشخص. السؤال الأكثر شيوعًا هو أن البكتيريا التي يمكن أن تحتوي عليها هذه اللحوم في الحالة الخام والتي قد ينتهي بها الأمر إلى أن تكون ضارة حقًا بالصحة وتسبب التسمم الغذائي.

وفقا للعديد من المتخصصين، اللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيدا هي واحدة من المصادر الرئيسية للتسمم الغذائي، وذلك بسبب وجود البكتيريا مثل: الإشريكية القولونية، السالمونيلا أو الليستيريا.

استمر في القراءة