حزب ليوبولدو لوبيز الفنزويلي يتراكم 140 استقالة في شهر واحد

كاراكاس، 22 مارس ما لا يقل عن 140 عضوا من حزب المعارضة الفنزويلي Voluntad Popular (VP)، بقيادة ليوبولدو لوبيز، والذي جعل خوان غوايدو مسيرته، استقال عضويتهم في الشهر الماضي، بعد 40 التخلي عن آخر أعلن هذا الثلاثاء، والتي تضاف إلى 100 أخرى سجلت الشهر الماضي، فبراير، ذكرت العضو السابق بالفعل في تشكيل ديفيد سوسا. كما شارك رئيس اتحاد المراكز الجامعية (FCU) التابع للجامعة المركزية في فنزويلا (UCV)، الذي أعلن استقالته عبر تويتر، رسالة موقعة من 39 ناشطًا آخرين من ولايات Anzoátegui و Miranda و Portuguesa و Caracas، معلنا «المواطنين ملتزمون بالعمل مع الجميع العوامل الديمقراطية لإنقاذ هذا الشكل من السياسة التي تسعد الشباب». كما أشاروا إلى أنه على الرغم من أن نائب الرئيس كان مساحة للتعلم، إلا أنهم لا يستطيعون الاستمرار في «التسامح مع النظام المنهجي لسوء السلوك وسوء التصرف، والذي انتهى به الأمر إلى أن يصبح الحياة اليومية للحزب». وأضافوا أنه «تم الإبلاغ عن العديد من هذه الأخطاء، كما كان الحال مع الاستقالة الهائلة لقادة كاراكاس، وعانى العديد من الآخرين في صمت في العديد من مناطق البلاد». وادعى القادة أنهم شجبوا هذه «العيوب»، لكن قادة المنظمة «نظروا في الاتجاه الآخر بينما يتم ارتكاب هذه المظالم». «الممارسات السيئة، أينما حدثت، تؤثر على الجميع وتضر بالمنظمة. لا يمكنك محاولة إنقاذ المؤسسات الفنزويلية، عندما لا تزرع وتحترم الآليات المؤسسية داخل مؤسستك الخاصة». وبالمثل، يأملون في أن يكون هذا القرار بمثابة انعكاس يمكن من خلاله إنشاء عمليات الإصلاح الداخلي التي تطالب بها «أعداد كبيرة» من النشطاء على وجه السرعة». في 19 فبراير، أعلن أكثر من 100 من القادة الإقليميين والمسلحين من كاراكاس استقالتهم، كما أفاد المنسق السابق للمؤيدين في العاصمة خافيير غونزاليس. كما أوضح غونزاليس في ذلك الوقت، كان القرار يرجع إلى حقيقة أنه «لفترة طويلة أثار العديد من عدم الاحترام والجهل والفصل بين القادة السياسيين والاجتماعيين الذين عملوا لسنوات على الرغم من الصمت المتواطئ للقيادة الوطنية لتلك المنظمة». «لطالما كانت هناك رذائل داخلية ناضحنا معها. ومع ذلك، نصل اليوم إلى النقطة التي لا يمكننا فيها الاستمرار في التسامح مع نظام التعسف وسوء الممارسة الذي أصبحت عليه الحياة اليومية للحزب»، قال غونزاليس، وفقًا للبيان الصحفي. ويقود نائب الرئيس الخصم الفنزويلي ليوبولدو لوبيز، الذي كان في المنفى في إسبانيا منذ نهاية أكتوبر 2020. رئيس سك/سب/لا