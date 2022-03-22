الأوكرانيون، المجتمع الأجنبي الثاني في البرتغال بعد البرازيليين

لشبونة, 22 مارس أكثر من 18,000 طلب للحماية المؤقتة للاجئين من أوكرانيا جعل هذا المجتمع ثاني أكبر مقيم في البرتغال, في المرتبة الثانية بعد البرازيليين. منذ اندلاع الحرب الروسية ضد أوكرانيا في 24 فبراير، طلب 18410 الأوكرانيين استقبال في البرتغال، وأكدت مصلحة الأجانب والحدود البرتغالية (SEF) لإيفي. ويرفع الرقم إلى أكثر من 45,000 عدد المواطنين الأوكرانيين في بلد يقيم فيه حوالي 27,000 شخص بالفعل ويجعل هذا المجتمع ثاني أكبر حضور في البرتغال، ونقل البريطانيين إلى المركز الثالث. وأوضح SEF لـ Ef Ef اليوم أنه كان لديها في الأسبوع الماضي ما متوسطه 1200 طلب لحماية اللاجئين من أوكرانيا يوميًا، وأنه ارتفع إلى 2000 طلب يوميًا حتى الآن هذا الأسبوع. أصر وزير الخارجية البرتغالي، أوغستو سانتوس سيلفا، مؤخرًا على أن أبواب البرتغال مفتوحة أمام الأوكرانيين الفارين من الحرب، وأشار إلى أن هذا المجتمع كان لديه أكثر من 80,000 شخص في البلاد خلال التسعينيات. وقال الوزير الاسبوع الماضى خلال اجتماع مع المراسلين الاجانب فى لشبونة «ما زلنا بعدين بعيد عن القدرة الاستيعابية لمجتمعنا» حيث اشار الى ان هناك اكثر من 10 الاف فرصة عمل متاحة للاجئين الاوكرانيين فى مختلف القطاعات. البرازيليون هم أول مجتمع أجنبي في البرتغال - حوالي 210 ألف شخص - يليه الأوكرانيون والبريطانيون - أكثر من 42،000 - وفقًا للتقديرات الرسمية. و منحت البرتغال حماية مؤقتة لل اجئين الأوكرانيين لمدة سنة و احدة, قابلة لل تمديد لمدة ستة أشهر و زودت لهم بالتسجيل الضريبي, و الضمان الاجتماعي, و التعليم المدرسي لل أطفال, و الوصول إلى سوق العمل. رئيس البحر cgg/pdp