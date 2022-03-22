الإفراج عن الصحفي الأوكراني الذي كان في أيدي الأمن الروسي

تم

إطلاق سراح لفيف (أوكرانيا)، 22 مار الصحفية الأوكرانية فيكتوريا روششينا، من وسائل الإعلام الرقمية هرومادسك، التي كانت سجينة في أيدي أجهزة الأمن الروسية منذ 15 مارس، بعد تسجيل شريط فيديو تدعي فيه أن القوات الروسية أنقذت حياتها، وسائل الإعلام ذكرت. «في 21 مارس، أطلق المحتلون سراح الصحفية Hromadske فيكتوريا روششينا من الأسر. وهو الآن في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية وهو في طريقه إلى زابوريا، حيث سيتم لم شمله مع أقاربه». قبل ساعات قليلة، بدأت وسائل الإعلام الموالية لروسيا وقنوات برقية بث شريط فيديو ترفض فيه الصحفية أي شكاوى ضد خاطفيها وتقول إن الروس أنقذوا حياتها. وفقًا لهذه الوسائط، كان الفيديو هو الشرط لإطلاق سراحه وسجلته روشينا تحت الضغط. احتجزت أجهزة الأمن الروسية الصحفية عند عودتها من تغطية آثار الغزو الروسي لأوكرانيا في مدينة إنرجودار الشرقية. وكان هرومادسكقد قد أبلغ عن اختفاء صحفيه، الذي كان يعمل في المناطق الشرقية والجنوبية من النزاع بعد بدء الهجوم الروسي، مشيرا إلى أنه ربما كان في أيدي جهاز الأمن الفيدرالي، أجهزة الأمن الروسية. رئيس إيم-ف/بسش