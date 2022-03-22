يتم طرد اثنين من لاعبي كرة القدم البرازيليين بعد الذهاب إلى حفلة انتهت بطلقات

أعلن ساو باولو، 22 مار إل آفاي، الذي سيلعب مرة أخرى هذا العام في الدرجة الأولى من البطولة البرازيلية، يوم الثلاثاء إنهاء عقد المهاجمين جو ولورينسو بعد حضور حفلة انتهى بها الأمر بإطلاق النار بالقرب من مدينة فلوريانوبوليس. وأوضح نادي ولاية سانتا كاتارينا في بيان موجز أن «المؤسسة أجرت تقييمًا مفصلاً لوضع لاعبي كرة القدم قبل اتخاذ القرار» بإقالتهم. خرج جو ولورينسو في حفلة في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين في مكان في بلدية ساو خوسيه، حيث اندلع قتال بعد أن بدأ رجل يجادل مع شريكه وتم إزالته من مكان الحادث من قبل أفراد الأمن، وفقا لبوابة «ge». بعد بضع دقائق، بدأ إطلاق نار أمام المؤسسة. أسفر الحادث عن إصابة بعض الجرحى ويجري التحقيق فيه بالفعل من قبل الشرطة، والتي استبعدت تورط اثنين من لاعبي Avaí في ذلك. على الرغم من ذلك، اختار فريق فلوريانوبوليس إنهاء عقد كل من جو، الذي كان بالفعل في نزاعات مع النادي لطلب حريته، ولورينسو، الذي كان في المرحلة الأخيرة من علاقته التعاقدية. «يشكر Avaí اللاعبين على خدماتهم في الميدان ويتمنى لهم النجاح في حياتهم المهنية»، الكيان الرياضي الذي أكمل في المذكرة. سيعود Avaí هذا العام للعب في القسم الذهبي لكرة القدم البرازيلية، بعد أن احتل المركز الرابع في بطولة الدرجة الثانية البرازيلية 2021. رئيس سم/حصيرة/سيارة