وألقوا القبض على الرجل الذي هدد بقتل شريك براهيان أليمان: الأسلحة التي عثر عليها في منزله

في الطبعة الأخيرة من الكلاسيكية platense التي تطابق الجمباز ضد Estudiantes كان لديه معركة لفظية بين براهيان أليمان وفرناندو زوكي. ما بدا أنه مجرد اشتباك في الملعب، كان لديه حلقة مؤسفة من الخارج انتهت بتدخل الشرطة. هدد أحد محبي الإنترنت لـ Pincha فلورنسيا كوسيو, زوجان من نشرة أوروغواي, عبر Instagram برسائل خطيرة ضد شريكهم وابنهم.

تم التعرف على المروحة تحت اسم غونزالو نيكولاس إسكاراي وتلقت غارة، وفقًا لمصادر الشرطة، تمت مصادرة مسدس غلوك حديث عيار 9 ملم ومسدس عيار 32، وكلاهما بدون وثائق. من ناحية أخرى، أخذت قوات الأمن أيضًا قرص صلب يحتوي على معلومات وهاتف خلوي وأشياء كمبيوتر إضافية أخرى تستخدم عادةً لتنفيذ هذا النوع من الجرائم الإلكترونية.

تم تقديم الشكوى يوم الأحد الماضي، بعد فترة وجيزة من التعادل المؤلم بين Gimnasia و Estudiantes. «هذا هو شعبك Estudiantes! مؤسف، هل تعبث مع ابني؟ عنيف ومريض من الهراء! هؤلاء الناس لا ينبغي أن يكونوا موجودين! اعتني بنفسك الآن»، قالت فلورنسيا على إحدى شبكاتها الاجتماعية التي تعرض المستخدم Lalo7a0 مع لقطة شاشة. وأضاف، مع صورة للإجراء الذي نفذه مع الشرطة: «نحن نتراجع كمجتمع! هذا أمر مؤسف ومذهل تمامًا! يجب ألا نطبيع أبدًا ونترك هذه الأشياء تمر».

الرسائل العنيفة التي ولدت استنكار فلورنسيا كوسيو

كما نشر شريك لاعب كرة القدم صورة للمعتدي مع خوان سيباستيان فيرون في مواجهة رفض مشجعي Estudiantes. «آه، أليس هم شعبك؟ انظر إلى الذكر العنيف الذي يتسكع معه. لكي يرى الجميع وجهه، إنه الشخص باللون الأحمر!» ، واصلت فلورنسيا على الإنترنت. تحمل الرسائل القوية التي نشرها كوسيو على الملأ درجة عالية من التهديد. «سنقتلك أنت وزوجك، نحن نعرف بالفعل المدرسة التي يذهب إليها ابنك. رعاية»، كانت واحدة من الكتابات التي قدمت إلى العدالة.

تم تنفيذ العملية في شارع 73 بين 6 و 7 في بلدة فيلا إلفيرا. وعثرت السلطات على منزل مرتكب التهديدات وشرعت في إلقاء القبض على المتهم وقدمته إلى العدالة في لابلاتا. وذكرت مصادر الشرطة ان القضية بدأت بسبب «تهديدات مؤهلة وحيازة اسلحة نارية» وسيبدأ التحقيق يوم الثلاثاء فى مكتب المدعي العام رقم 5.

صورة المعتدي مع خوان سيباستيان فيرون

أبلغ كوسيو على شبكاته الاجتماعية عندما قدم الشكوى

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