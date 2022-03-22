«الفتاة البرية»: المقطع الدعائي الأول للفيلم الذي يتكيف مع الرواية الناجحة لديليا أوينز.

من إنتاج ريس ويذرسبون ولورين نيوستادتر, أصدرت سوني بيكتشرز اليوم أول مقطع دعائي رسمي لـ The Wild Girl, الذي تم تأكيده للمسارح وبطولة ديزي إدغار جونز. الفيلم مبني على العمل الأدبي لديليا أوينز وسيعرض تايلور سويفت على الموسيقى التصويرية الرئيسية.

«كيا هي امرأة شابة تخلت عنها عائلتها وترعرعت في الأهوار الجنوبية. وفقًا لهذا التقدم، ستصبح المرأة المشتبه به الرئيسي في قتل رجل كانت متورطة معه ذات مرة»، يصف الملخص الرسمي للفيلم. من إخراج أوليفيا نيومان (المباراة الأولى) وكتابتها لوسي عليبار، المرشحة لجائزة الأوسكار عن وحوش البرية الجنوبية.

تتناول رواية ديليا أوينز لعام 2018، «حيث يغني كرودادز»، قضايا معقدة مثل النزاعات العائلية والعزلة والحب والخيانة وأصبحت قصتها ناجحة. الإطار هو مدينة ساحلية خيالية ومستنقعات ولاية كارولينا الشمالية وفي وسط المشهد هي كيا، إزالتها من بقية المدينة بنوع من الأسطورة التي بنيت حول صورتها. تم اختيار الكتاب من قبل الممثلة ريس ويذرسبون لعمل فيلم مقتبس.

بطولة ديزي إدغارجونز، الشابة التي تميزت لعملها في مسلسل Normal People، تأتي من بطولة في فيلم آخر بمواضيع عميقة مثل Fresh، المتاح على Star Plus. في هذه الحالة، وقالت انها سوف نجمة في هذه الدراما مع أن نظرة حزن لأنها فقط يمكن أن تستمر إلى الأمام. The Wild Girl هي فيلم إثارة للجريمة يجب أن تقاتل فيه كيا من أجل البقاء عندما تجد نفسها في منتصف تحقيق في جريمة قتل وهي المشتبه به الرئيسي.

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يقدم المقطع الدعائي أيضًا حداثة أخرى: الأصلي الجديد لتايلور سويفت، «كارولينا»، اللحن الذي يتناسب تمامًا مع تطور هذه القصة. نشرت المغنية الإعلان التشويقي على حسابها في Instagram وكتبت أنها تريد «إنشاء شيء مزعج وأثيري يتزامن مع هذه القصة الرائعة».

على الرغم من أنه ليس لديه تاريخ إصدار مؤكد في أمريكا اللاتينية، إلا أنه سيتم إصدار La chica salvaje في يوليو، بالقرب من العرض الأول للولايات المتحدة.

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