سيعقد فيبرا ديل فاسيل في الفترة من 25 إلى 27 مارس في بارانكويلا.





من 25 إلى 27 مارس، سيعقد La Vibra del Vacile في بارانكويلا مع ثلاثة أحداث، والتي سيكون لها أسلوب وتعبيرات فنية وثقافية، والتي تعمل كمنصة لجميع أولئك الذين يرغبون في إظهار مواهبهم في مساحة لا تخرج فيها الموسيقى عن الموضة.

سيعقد هذا في Kilymandiaro Sunset Paradise، التي كانت بقعة سياحية لسنوات. ولد الحدث من الاندماج بين Vibra Agencia Creativa و El colectivo del vacile، وهما شركتان تبتكران المساحات وكيفية الترفيه عن بارانكويليروس وساحل المحيط الأطلسي لمدة 15 عامًا.

«هذا حدث يوحدنا جميعًا، بغض النظر عن من نحن، أو من أين أتينا، فإن الشعور بأننا بحاجة إلى شيء أكثر يجعلنا نصبح واحدًا. قالت أنجليكا جاراميلو، منظم المهرجان: «زلزال من النكهة له مركزه في بارانكويلا، حيث سنستعيد ما هو لنا، لقد فعلنا ذلك بالفعل مع النهر، والآن سننقذ تاريخنا».

في 25 مارس، سيعقد La Poppera، وهو حدث متنوع وملون وممتع لا يتعامل مع الصور النمطية التي تشمل مهرجان بارانكويلا الشهير وسيقام في Kilymandiaro Sunset Paradise. من الجدير بالذكر أنه يهدف إلى تقديم تكريم لثقافة البوب.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى إلى المطالبة بالمساحات والسيناريوهات للتعبير عن رسالة التضمين وإبراز جميع أشكال الوجود القائم على ثقافة البوب والكوير، مما يخلق جوًا من الحب والاحترام والحرية.

ستأخذ La Poppera الحضور إلى مرحلة المراهقة مع فنانين مثل بريتني سبيرز ومجموعتها, جنبًا إلى جنب مع الأذى الكاريبي الذي تم تكييفه مع ما نحن عليه اليوم.

«هذا الحزب يثبطنا، ويخرجنا عن السيطرة، يدعونا للتعبير عن أنفسنا بجسدنا من خلال الرقص مع موجة الريجايتون، التدفق. أصبحت قوة الموسيقى حسية وليلية ونابضة بالحياة، مما يجعلنا أقرب إلى حبنا الأول، تلك الرقصة من الجلد إلى الجلد التي علمتنا وجربتنا أقرب إلى إيقاعاتنا الكاريبية وأصولنا»، قال جاراميلو.

سوف يستمتعون أيضًا بـ Alistate أن Estoy Suelta Como Gabete، وهي اللمسة الحضرية للحدث، والتي ستجمع عشاق هذا النوع.

في 27 مارس، سيقام بيت Berbe، وهو حفل مخصص لفولكلور بارانكويلا بجوهره، قرعه، إيقاعاته التي رقصت «apretao»، تقليد منطقة البحر الكاريبي بأكملها التي تجتمع على شاطئ بارانكويلا مع فنانين مثل ألفريدو دي لا في، أنيبل فيلاسكيز، سون بالينكي، هيريديروس دي بترونا، أليفيو دي جي، كرونوبيانو، فيربينا كالينتي b2b، من بين أمور أخرى.

«هذا الحزب يأخذ إيقاعات الأجداد الكاريبي مع vaporwave، التي لديها فيبي الإلكترونية، جازي، cyberpunk و afrocumbia. في كلماتنا، ذهبنا مع كل شيء لإنقاذ بيكو، لويزة، تشامبيتا الأفريقية، بيمبي والإيقاعات الأفرو لاتينية. من هناك يأتي بيت البربي، موطن كل ما هو مقدس»، قال منظمو البيت البربي.

كان هذا الحدث مكانًا للالتقاء الموسيقي لمدة 10 سنوات، مما يجلب الإلهام من «vaporwave»، وهو صوت ولد قبل عقد من الزمان، والذي خلق سحر شبه حنين إلى الثمانينيات والتسعينيات، ولكنه تكيّف مع ثقافتنا.

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