نما سوق الموسيقى العالمي بنسبة 18.5٪ في عام 2021، مع أمريكا اللاتينية على رأس

جوديث مورا لندن، 22 مارس نما سوق الموسيقى العالمي بنسبة قياسية 18.5٪ في عام 2021، مدفوعًا بالتدفق، مع كون أمريكا اللاتينية «واحدة من المناطق الأكثر إمكانات»، قال الاتحاد الدولي لصناعة الفونوغرافيا (IFPI) يوم الثلاثاء. قدمت IFPI، التي تجمع بين العلامات الرئيسية، تقرير الموسيقى العالمية 2022 في فندق لندن سوهو، الذي يجمع أحدث البيانات عن مبيعات واستهلاك الموسيقى المسجلة (وليس الحية) في العالم. بعد تكريس بضع كلمات تضامن لأوكرانيا، كشف الرئيس التنفيذي فرانسيس مور أن إيرادات القطاع في عام 2021، والتي بلغت 25.9 مليار دولار (حوالي 23.47 مليار يورو)، «هي الأكبر المسجلة على الإطلاق»، مع توسع في جميع المناطق والأشكال، باستثناء التنزيلات الرقمية. بعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي نمت بنسبة 35٪، كانت أمريكا اللاتينية، بقيادة المكسيك والبرازيل، المنطقة التي حققت أكبر زيادة في الأرباح، بزيادة قدرها 31.2٪، منها 85.9٪ بسبب الإصدار المستمر. «الجري» وأمريكا اللاتينية، والتوسع على الصعيد العالمي، زادت الإيرادات المتدفقة عبر الاشتراك المدفوع بنسبة كبيرة 21.9٪، لتصل إلى 12.3 مليار دولار (حوالي 11.148 مليون يورو)، مع حوالي 523 مليون مستخدم. وارتفع الحجم الإجمالي للبث المستمر (الذي يشمل على حد سواء المدفوعة والممولة من الإعلانات) بنسبة 24.3٪ ليصل إلى 16.9 مليار دولار (حوالي 15.32 مليار يورو)، وهو ما يمثل 65 في المائة من إجمالي الإيرادات العالمية لقطاع الموسيقى. بصرف النظر عن المكاسب التي لا يمكن إيقافها من البث، توسعت التنسيقات المادية بنسبة 16.1٪ في عام 2021؛ ساهمت حقوق التمثيل بنسبة 4٪ أكثر وارتفعت المزامنة (استخدام الموسيقى في الأفلام أو الإعلان) بنسبة 22٪، بينما انخفضت المبيعات من خلال التنزيلات الرقمية بنسبة 10.7٪ فقط، كما يذكر التقرير. حسب المنطقة، بعد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (35٪) وأمريكا اللاتينية (31.2٪)، قادت الولايات المتحدة وكندا (22٪) النمو، آسيا (16.1٪)؛ أوروبا، بنسبة 15.4٪ (مدفوعة من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا)؛ أفريقيا جنوب الصحراء (9.6٪) وأستراليا (4.1٪). مع حصة السوق العالمية 3.9٪، ارتفعت الإيرادات في أمريكا اللاتينية للسنة الثانية عشرة، وزادت بشكل رئيسي من قبل البرازيل، التي زادت بنسبة 32٪، والمكسيك، مع 27.7٪ أكثر، وكشفت الدراسة. أكبر الأسواق هي الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والصين وكوريا الجنوبية وكندا وأستراليا وإيطاليا. الفنانين وتسميات التسجيلات الموسيقيين الأكثر شعبية في عام 2021 هم BTS، تايلور سويفت، أديل، دريك، إد شيران، ذا ويكند، بيلي إيليش، جاستن بيبر، سبعة عشر وأوليفيا رودريغو، وفقًا لـ IFPI. كان ألبوم أديل «30" الأكثر مبيعًا في جميع الأشكال، بما في ذلك الفينيل، في حين فازت أغنية The Weeknd المنفردة «Save Your الدموع» بـ 2.15 مليار بث مستمر، تليها «Stay» للطفل لاروي/جاستن بيبر (2.07 مليار) و «Levitating» لدوا ليبا (1.88 مليار). مع رجحان الإنترنت، اضطرت شركات التسجيلات إلى إعادة النظر في دورها لتظل ذات صلة، اعترف مور في العرض التقديمي. «السوق الحالي هو أكثر تنافسية من أي وقت مضى»، لأنه يمكنك الاستماع إلى الموسيقى «في العديد من الطرق الجديدة والمختلفة» و «لا توجد حواجز للدخول، يمكن لأي شخص تسجيل أغنية ونشرها على الشبكة،» قال. ولكن في حين أن هذا يخلق «فرصًا هائلة للفنانين»، فإنه من الصعب عليهم أيضًا التميز، حيث يتم نشر أكثر من 60,000 أغنية على منصات رقمية كل يوم، كما قال المجلس. وقال «وهذا هو المكان الذى تلعب فيه شركات التسجيلات دورها». وقال في الحدث في لندن: «عندما يتعاون الفنانون مع علامة، فإنهم يستفيدون من دعم الفرق العالمية من الخبراء المهرة والمستجيبين للغاية، الذين سيكرسون جهودهم لمساعدتهم على تحقيق النجاح الإبداعي والتجاري وبناء مهن طويلة الأجل». وأشار مور إلى أن شركات التسجيلات يجب أن تعمل على اكتشاف الفنانين ذوي الجذور المحلية ومواصلة الاستثمار في التقنيات التي تسمح لهم «بتحسين تجربة» كل من الفنانين والمستهلكين. رئيس جم/برك/إيكان (صوت)