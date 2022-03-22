متغير BA2 هو «أكثر معدية» و «يكاد يكون من المستحيل» تجنبه

دبلن, 22 Mar إن البديل BA2 من omicron «أكثر عدوى» و «سيكون من المستحيل تقريبًا عدم الإصابة, "الخبير الأيرلندي لوك أونيل, أستاذ الكيمياء الحيوية في كلية ترينيتي دبلن, حذر الثلاثاء. هذا البديل الجديد من فيروس كورونا SARS-CoV-2، الذي وصفه أونيل بأنه «أخت أوميكرون»، يمكن أن يصبح «الأكثر عدوى التي رأيناها حتى الآن»، بعد أكثر من عامين من الوباء. قال عالم الكيمياء الحيوية لمحطة الإذاعة العامة الأيرلندية RTE اليوم: «إنها أكثر معدية بنسبة 30٪ من الأوميكرون، وهي بالفعل أكثر معدية بنسبة 70٪ من سابقتها». وشدد على أن وقت حضانة BA2 هو أيضا «أقصر بكثير في الشخص المصاب»، فإنه يتطور «بسرعة أكبر في الجسم»، وبالتالي، «ينتشر لفترة أطول لأنه ينمو بشكل أسرع». وأضاف أونيل: «الخبر السار هو أن الجدار الذي أقامته اللقاحات يصمد في جميع أنحاء العالم ويحمينا حقًا». في رأيه، بالإضافة إلى إحراز تقدم في إدارة الاستعدادات التعزيز، من الضروري للمواطنين الاستمرار في ارتداء الأقنعة في الداخل، على الرغم من أنهم في أيرلندا كانوا إلزاميين فقط في الرعاية الصحية منذ الشهر الماضي. ذكرت السلطات الأيرلندية يوم الثلاثاء أنها أحصت ما يقرب من 64,000 إصابة جديدة بفيروس كوفيد -19 منذ يوم الخميس الماضي، في بداية عطلة نهاية أسبوع طويلة تميزت باحتفالات القديس باتريك، شفيع أيرلندا. من جانبها، اعترفت السلطة التنفيذية في دبلن، وهي ائتلاف بين الوسط والديمقراطيين المسيحيين والخضر، بأن أيرلندا، مثل أوروبا، دخلت «موجة ثانية من الأوميكرون»، لكنها لا تخطط لإعادة فرض قيود بسبب الوباء. في هذا الصدد، كان المدير الإقليمي لأوروبا لمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوج، اليوم «متفائل ولكنه متيقظ» بشأن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في القارة بعد عدة أسابيع من الانخفاض. خلال زيارة إلى مولدوفا يوم الثلاثاء, أشار كلوج صراحة إلى دول مثل ألمانيا, المملكة المتحدة, أيرلندا وهولندا, وأوضح الزيادة بسبب زيادة قابلية انتقال متغير BA2 والرفع «الوحشي» للقيود عليها. رئيس ja/prc/نعم