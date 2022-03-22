يكشف الاستطلاع أن ثمانية من أصل عشرة آباء لأطفال دون سن 6 سنوات يعانون من القلق أو الاكتئاب أو الإجهاد

واحدة من القضايا التي لم يتم التطرق إليها في البلاد هي الصحة العقلية، ولكن صحيح أن الآلاف من الآباء يشعرون بالتوتر كل يوم بشأن العمل. وفي الوقت نفسه رعاية أطفالهم، وهي ليست مهمة سهلة على الإطلاق. و يتضح ذلك من خلال دراسة استقصائية أجريت على الصعيد الوطني شملت 000 59 من آباء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 6 سنوات كشفت أن 86.1 في المائة منهم, أي 8 من أصل 10, يعانون من القلق, الاكتئاب أو الإجهاد.

هذه هي الجولة السابعة من التقييم المستمر لتأثير COVID-19 (ECIC-19)، التي أجرتها مؤسسة بالتازار نيكولاس، بالشراكة مع كوبيرا إنفانسيا والجامعة البابوية الكاثوليكية في بيرو ( PUCP).

«بسبب الوباء، تأثرت الصحة العاطفية للأطفال والآباء؛ وفي حالة الأطفال، لم تسمح العزلة لهم بتطوير مهاراتهم الاجتماعية وإدارة عواطفهم، ومن جانب الوالدين، كان عليهم أن يتعلموا تربية أطفالهم ورعايتهم خلال الحبس»، كما يقول. رومي ريوس، مدير مؤسسة ByN ونائب رئيس الطفولة كوبيرا.

تظهر بيانات أخرى كشفت عنها الأبحاث أن 32.4٪ من مقدمي الرعاية (الآباء والأمهات) وجدوا صعوبة أكبر في رعاية أطفالهم منذ بداية الوباء، بينما شعر 30٪ أنه من الصعب إدارة نوبات الغضب.

و بالمثل, تشير الدراسة الاستقصائية إلى أن «أبوريماك» بونو وأياكوتشو هما المنطقتان المصابان بأعلى معدلات القلق أو الاكتئاب أو الإجهاد، مع 90.4٪ و 89.1٪ و 88.9٪ على التوالي.

وبالمثل، فإن 44.6٪ من مقدمي الرعاية قلقون للغاية بشأن تعلم أو نمو أطفالهم، في حين أن 46.7٪ قلقون بشأن سلوكهم.

تشير هذه الأرقام إلى أنه من الضروري إعطاء الأولوية لإجراءات الصحة العامة حول الصحة العقلية للفتيات والفتيان وأسرهم، كما يشير المتخصص.

كما تشير إلى ضرورة تعزيز الجهود المشتركة بين القطاعات من أجل توفير الرعاية الشاملة للأسر، لأن العمل المشترك بين الصحة والتعليم والتنمية والإدماج الاجتماعي، من بين أمور أخرى، يدعو إلى صياغة مبادرات تسهم في تقديم الدعم للأسر لتعزيز الروابط الإيجابية.

بيدرو كاستيلو والصحة العقلية

بيدرو كاستيلو | الصورة: رئاسة الجمهورية

تميز رئيس الجمهورية، بيدرو كاستيلو، بكونه في حزب محافظ ليس لديه أو لم يكن لديه حملة من بين أهمها. مقترحات قضايا الصحة العقلية، الذي سلط الضوء عليه هو مسألة الصحة البدنية، وخاصة في الأطفال. هذه بعض المقترحات التي قدمها الرئيس في حملته الانتخابية وفي خطابه في 28 يوليو.

1. اقترح بيدرو كاستيلو برنامج علم النفس حسب المدرسة: أساسي للصحة العقلية لأطفال المدارس والمراهقين في بلد يتميز بأوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية. يجب أن يصبح عالم النفس نوعًا جديدًا من المعلمين المكلف لتجنب الانتحار والتسرب والتنمر.

لم يتم تنفيذ هذا الاقتراح بعد في 8 أشهر من الحكومة، ولم يتم اقتراح مشاريع قوانين أو اقتراحات بشأن هذا في الجلسة العامة للكونغرس.

من ناحية أخرى، في خطابه في 28 يوليو 2021، ذكر أن الصحة البدنية والعقلية ستكون الأولوية الأولى للحكومة. وقال «سنخلق نظاما صحيا عالميا وموحدا وحرا ولامركزيا وتشاركيا».

2. وقال إنه تحقيقا لهذه الغاية، سيقومون بتحسين الرعاية في المستشفيات وتعزيز «تشكيل 15 ألف فريق رعاية مجتمعية شاملة سيكون لها معيار إقليمي حتى لا تترك أي أسرة بيروفية دون تغطية طبية».

3. وأضاف: «في نهاية فترة ولايتي، سأوصل مستشفيات متخصصة حسب المنطقة، ومن بينها إعطاء الأولوية لمستشفيات الأم والطفل، ومستشفيات الأورام، والمستشفى السريري الجراحي، والطب المداري، ومستشفى صحة الفم».

لا يزال هذا الاقتراح معلقًا. وتجدر الإشارة إلى أن التقدم الذي تم إحرازه في التطعيم منذ بداية حكومته، ولكن للأسف منذ أن غادر هيرناندو سيفالوس المحفظة، انخفض بنسبة 39٪ في الأطفال.





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