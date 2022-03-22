تدعو إسبانيا إلى انتقال بيئي عادل ومتساوي في الأمم المتحدة

الأمم المتحدة, 22 مارس وزير المساواة الإسباني, إيرين مونتيرو, دعا هذا الثلاثاء إلى انتقال بيئي عادل ومتكافئ في الأمم المتحدة, حيث يتم تسريع «تنفيذ الالتزامات الدولية بشأن المساواة بين الجنسين» في جميع المجالات. «مسؤولية المؤسسات الدولية وجميع الحكومات اليوم هي تعزيز التحول البيئي العادل (...) وهذا يعني تسريع تنفيذ الالتزامات الدولية بشأن المساواة بين الجنسين وكذلك بشأن البيئة، وتعزيز المنظور الجنساني وحقوق الإنسان في جميع المجالات والبرامج المتعلقة بتغير المناخ». شارك مونتيرو إلكترونياً في الاجتماعات السنوية للجنة الأمم المتحدة للمرأة، التي تناقش في هذه المناسبة المساواة بين الجنسين كمحرك لحلول تغير المناخ والكوارث البيئية. واتفق الوزير مع بقية المشاركين على أن النساء والفتيات عانين أكثر من عواقب جائحة كوفيد-19، ولكن أيضًا «درجات الحرارة المرتفعة والتلوث والجفاف وفقدان التنوع البيولوجي والتصحر والهجرة القسرية أو الكوارث الطبيعية». قالت السياسة الإسبانية: «النساء والفتيات غير مسؤولات عن أزمة المناخ، ولكننا نعاني أكثر من عواقبها السلبية، فنحن نعاني أكثر من آثارها على صحتنا الجسدية والعقلية». في خطاب دام خمس دقائق، أصر مونتيرو على أن «العنف بين الجنسين يزداد أيضًا خلال الأزمات والكوارث الطبيعية، والعنف السياسي موجه ضد الناشطات البيئية اللواتي يحمن الأراضي والكوكب وحقوق الإنسان». ولمعالجة أوجه عدم المساواة هذه، دعا وزير يونيداس بوديموس إلى الدفاع عن الخدمات العامة والبنية التحتية لضمان الوصول إلى التعليم والصحة والنقل والموارد والإمدادات. وفقًا لمونتيرو، من الضروري «الالتزام بتحول اقتصادي واجتماعي يتم فيه وضع احتياجات الناس في المركز، ويتم تعزيز عمل القطاع العام ونتحرك نحو نموذج اقتصادي مستدام حقًا». في هذا الصدد، جادل بأن الأزمة البيئية «تتطلب إجراءات منسقة في جميع أنحاء العالم» ودافع عن أهمية «المشروع النسوي» و «البيئة الاجتماعية» «لمواجهة أزمة المناخ» والتحرك «نحو عالم أفضل وأكثر عدلاً». رئيس jfu/mvs/دمت