انقطاع التيار الكهربائي في ليما وكالاو من الاثنين 21 إلى الأحد 27 مارس في هذه المناطق

إنتباه! بين الاثنين 21 مارس إلى الأحد 27 مارس، سيكون هناك انقطاع التيار الكهربائي المقرر (أو الكهرباء) في عدة مناطق في بعض مناطق ليما و كالاو. تم الإعلان عن ذلك من قبل شركة Enel Peru. سبب الانقطاعات هو تنفيذ أعمال الصيانة وتوسيع النظام الكهربائي.

بالإضافة إلى ذلك، أشاروا إلى أنه خلال تلك الأيام سيتم التحقق من نظام الكهرباء وصيانته وتوسيعه في مناطق محددة (الشوارع والطرق و/أو الكتل)، بهدف الحفاظ على شبكة الكهرباء في حالة مثالية.

«نحن نهتم بسلامتك وضمان جودة خدمة الطاقة لدينا. هذا هو السبب في أننا نقوم بأعمال الصيانة الوقائية على شبكات الكهرباء كل أسبوع, قال إينيل في بيان للجمهور.

هذا الأسبوع، سيتم انقطاع التيار الكهربائي المجدول في المناطق والأوقات التالية:

انقطاع التيار الكهربائي يوم الاثنين 21-03-2022

كارمن دي لا ليغوا

08:00 — 10:00

URB. الحديقة الدولية للصناعة والتجارة AV. الأرجنتين كراس 57،

58, 59, 60, 61, من. إيريكيه ميغز سيدرا 3.

08:30 — 17:30

قلعة PACHACUTEC MZ أ، ب، ج، د، ه، مركز صغير مأهولة بالسكان إل ميرادور نويفو

ميز 1B، 1D، 1E، 1F، 1G، 1J، 2،2A، 2B، 2C، 2D، 2D، 2F، 2G، 2H، 2I، 2J، 2K، 2L، 2N، 3A، 3B، 3C، 3D،

3E، 3F، 3G، 3H، 3I، 3J، 3K، 3L، 3N، 3N، 3O، 4A، 4B، 4D، 4E، 4F، 4F، 4H، 4H، 4I، 4J، 4L، 4M، 4N، 4O،

4ف، 4Q، 4R، 4S، 4T، 5A، 5B، 5C، 5E، 5F، 5H، 5I، 5J، 5K، 5M، 5N، 5O، 5P، 5Q، 5Q، 5R، 5S، 5T، 5U، 6A،

6B، 6C، 6D، 6E، 6F، 6G، ي، ض.

08:30 — 09:30

URB. زاراتي أف. التلال سيدرا 5, MZ A6, الابن. صندوق ماركيلا كراس 12، 13، ميغاهرتز A1، A6،

ه، E5، ص، الابن. فيلا أومو كراس 12, 13, ميغاهرتز A6.

09:00 — 17:00

URB. توريبلانكا أف. ميكايلا باستيداس مز أ، ب، ج.

نافذة

09:30 — 12:30

مشروع خاص حديقة صناعية 4 ميجا هرتز ب، B3، ج، د.

كالاو

09:30 — 11:30

URB. مزرعة صناعية BOCANEGRA AV. نيستور جامبيتا كارس 63، 64، 66.

ليما سيركادو

11:00 — 12:00

URB. شاكرا ريوس نورت أف. رينالدو سافيدرا كراس 21, 24, فارغاس ستريت كرا 17,

ألبرتو رييس ستريت كرا 17، إنريكي جوزمان وبارون ستريت كرا 17، 24، 25، شارع

قلعة ثيوفيلوس كرا 17, 24, الابن. ي. ريوس كدرا 17، ميغاهرتز ج، أماوتا ممر كدرا 24، ميغاهرتز ب،

ممر بوردا كادرا 1.

كارمن دي لا ليغوا

11:00 — 13:00

URB. الحديقة الدولية للصناعة والتجارة AV. الأرجنتين كراس 54،

55, 56, 57, 59, 62, ميغاهرتز أ, من. ميجز كدرا 3, مللي أمبير أ.

بيلافيستا

14:00 — 16:00

URB. ملجئي AV. أوسكار آر بينافيدس كدرا 53، شارع بوردا كدرا 3، شارع

إدموندو زاباتل كراس 1، 6، مللي أمبير ج، الابن. غارسيلاسو دي لا فيغا كدرا 1, ميغاهرتز ج, الابن. سانتوس

كان صادمًا 1, مللي أمبير ج, الابن. ريكاردو بالما كدرا 1.

برينا

15:00 — 16:00

الابن. شامايا سيدرا 2، الابن. فولجينسيو فالديز كراس 2, 3, 7, الابن. لوريتو سيدرا 2, الابن. مورونا

كراس 2، 3، الابن. باراكوتو كراس 7, 8, الابن. بومابامبا كراس 2، 6، 7، 8، الابن. كارس

2، 3، 4.

كالاو

15:00 — 17:00

URB. لاس بريساس دي كويندو أف. NESTOR GAMBETA MZ A, مهمة سيدتنا

كارمن، شركة نقل متكاملة.

انقطاع التيار الكهربائي يوم الثلاثاء 22-03-2022

سان مارتن دي بوريس

08:30 — 14:30

أسوك. إطالة أمد المحيط الهادئ. أنتيونيز دي مايولو مز أ، F2، ق، ر، أسك. قديس

فرانسيسكو دي كايران إم زي أ, A2, F2, م, الابن. ملقة CDRA1.

ليما سيركادو

09:00 — 16:00

URB. المنطقة الصناعية الحديد ريكاردو هيريرا سيدرا 6.

سانت جون من لوريجانشو

11:00 — 12:00

URB. سينكا مانكو كاباك أف. حدائق الشرق CDRA 7, AV. سانت روز كدرا 17، ميغاهرتز J،

J5، الابن. لاس فيجاس سيدرا 17.

بيلافيستا

12:00 — 14:00

الابن. كولينا سيدرا 4, الابن. فرانسيسكو بولونيسي كدرا 4, الابن. هيروس كراس 1، 4، 5، الابن. ميغيل

كراو كراس 3، 4، فرديناند من عربة مرور أراغون 1.

سان خوان دي لوريجانشو

13:30 — 14:30

URB. علامة مقبض منخفض AV. الحرم الحرم 15، مللي أمبير إلى، د، ح، أنا، الابن. سيارات هاتونكولا

1، 2، 15، 16، ميجا أ، ح، أنا، يا، الابن. موكوكو كراس 3, 17, مللي أ, الابن. بونكاري سيدرا 15، ميغاهرتز أ، ب،

الابن. تاكايمانو كراس 1, 2, 16, مللي أمبير أو, أ, ص, الابن. معبد القمر CRAS 2، 3، MZ N، ص، الابن.

معبد الشمس CDRA 3, MZ Q, ص, الابن. معبد لوحة CDRAS 3، 5، ماكس ح، أنا، ص، ف، URB.

كارميلو مز أ، ج، د.

15:00 — 17:00

AV. خوسيه غالفيز كراس 9, 10, الابن. الفنانين 2, 3, الابن. البرازيل كراس 1، 2، 3، الابن. توباك

أمارو سيدرا 9, الابن. يونيون كراس 1، 2، 3، 4.

سانت جون من لوريجانشو

15:00 — 16:00

ريماك دي كامبوي أف. تمديد التشيكية SEAWALL MZ: د المحدودة: 1B، ميغاهرتز: أنا لوت: 02،

تعاونية سان ميغيل دي بالانشاكرا أف. تمديد الممر التشيكي MZ:

واحد.

هواورا

09:30 — 15:30

AV. سيفيرينو راميريز بلوك 6; من. كتل الحرية 4 و 5 و 6؛ مرور ALCIBIADES

PACHECO; ممر فيلانويفا; في منطقة سانتا ماريا.

10:00 — 15:00

AV. ARENALES (المبلغ: 1833782)؛ تقع في منطقة هواتشو.

أويون

09:30 — 11:00

وسط مدينة أنداجيس: شارع التقدم، شارع SALAVERRY، شارع 28 دي جوليو، الشارع

02 مايو; شارع SHANAHUAY; تقع في منطقة PACHANGARA.

11:30 — 13:00

مجتمع شوارع أنداجيس بلازا دي أرماس، 28 دي جوليو، اثنان دي مايو، شارع

غراو، سينتينيال بارك؛ تقع في منطقة أويون.

14:30 — 16:00

مركز قرية لا تشيمبا، وتقع في منطقة باشانجارا

17:00 — 18:30

وسط مدينة CHURÍN، شارع رامون كاستيلا، يقع في منطقة

باشانجارا.

انقطاع التيار الكهربائي يوم الأربعاء 23-03-2022

كالاو

08:00 — 10:00

URB. الصناعية سانتو دومينغو دي بوكانيجرا AV. نيستور غامبيتا كدرا 46،

كار التمديد المئوية 4، 19، 22، 25، ميغاهرتز أ، 8.

كالاو

08:00 — 10:00

URB. مزرعة صناعية BOCANEGRA AV. كارلوس IZAGUIRRE LT 4, 5.

الفواصل

08:30 — 18:00

فوندو أغراريو شاكرا سيرو مز أ، ب، ج، د، أنا، ل، م، ن، ص، R12، ذ، 5.

ماجدالينا

09:00 — 16:00

AV. البرازيل كراس 33، 34، 35، 36، 37، أف. مانويل غونزاليس برادا كراس 2، 3، شارع

الأحد بونتي كراس 3, 4, الابن. دانيال ألسيدس كاريون كراس 1، 2، 3، 4، 5، الابن. فيلكس

ديبوس كراس 1، 2، 3، الابن. إنكلان كدرا 4, الابن. لاركو هيريرا كراس 1، 8، 9، 10، الابن. مور

كدرا 4, الابن. رايموندي كراس 4، 6، الابن. ريكاردو ري باسادر كارس 1, 2, 3, الابن. سيمون

كراس بوليفار 1، 2، 3.

سان خوان دي لوريجانشو

09:30 — 10:30

URB. زاراتي من. لتشيمي كراس 4، 11، 12، 13، مللي أمبير G6، أو. لاس لوماس كراس 1، 2، 3، 4،

AV. ميغيل كراس كراس 11، 12، شارع آيل ودرا 3، شارع INTI CRAS 4، 12، 13، MZ P،

شارع لوس تشاسكيز كراس 3, 11, الابن. كوراكا سيدرا 4, الابن. هارافيكو كدرا 3, الابن.

هوامامبوما كرا 2, الابن. أموتوس كراس 2, 3, 11, 12, 13, مللي أمبير ص, X5, الابن. فارايوك

كراس 1، 2، 3، 4، الابن. تاهوانتينسويو سيدرا 11, الابن. تيهواناكو كراس 11، 13، الابن. فيلا

واحد كراس 12, 13, مللي أمبير إلى, A6.

جيسوس ماريا

09:00 — 16:00

URB. الأرستقراطيين أف. جريجوريو إسكوبيدو كرا 4, 5, 6, كوستاريكا ستريت كرا 1, الابن.

نيكاراغوا سيدرا 1, 4, 5, الابن. ريو دي جانيرو كدرا 6.

الفواصل

09:30 — 16:30

PJ. كارمن ألتو تسمى ريكاردو بنتين سيدرا 1، 5، 6، مللي أمبير س، O2، ص، P1، P2، Q1، ص، R2، ق، S1،

S3، ر، T4، هواينا كاباك سيدرا ممر 2، 3، ما أ، ص، P1، ف، Q1، ص، حرية المرور ما ص،

P4، مرور باشاكوتيك ما ف، Q1، ص، R1، R3، ق، ر، سينشي روك مرور ما P2، ص، R2، R4،

R4A, R5, ق, S2, شارع سييرا مايسترا ماز ب, ف, ص, ق, S1.

الأوغسطينية

10:00 — 17:00

ASOC. دانيال ألسيدس الجيف MZ A، ب، ج، د، A.H. أبطال ديل باسيفيكو إم زي ج، ي.

سانت جون من لوريجانشو

11:00 — 12:00

أسوك. مونتيريكو دي كامبوي مز أ، ب، ج، د، ه، و، ز، آه. ريماك دي كامبوي إم ز أف.

تمديد الممر التشيكي CDRA 10 ميجا هرتز أ, ج.

نافذة

12:00 — 17:00

أ. ح. لاس لوماس مز ب، B1، B2، B3، B4، B5، ه، E1، E2، E3، C7، C8.

الاستقلال

10:30 — 17:30

URB. تاهوانتينسويو أف. كونتسييو كراس 2، 3، أ ف. هورين كوسكو كراس 1، 2، 3، شارع

كاباك يوبانكي كراس 1، 2، مللي أمبير A1، Q، ماتا كاباك كرا 1 شارع، شارع

كويبوكامافيك كدرا 1, الابن. كاباك شوكاس كراس 1, 2, الابن. إينتي رايمي كدرا 1، جونيور، كيبان

سيدرا 1، ميغاهرتز ج، C1.

سانت مارتن دي بوريس

12:00 — 14:00

URB. ميل AV. ألفريدو مينديولا سيدرا 13, URB. فيوري أف. كراس ألفريدو مينديولا

5, 14, 15, 16, 17, ميغاهرتز م, ن, ق, مركبات. إنريكي فيرمي كراس 4، 5، 7، ميجا هرتز، يو، شارع بادوفا سيدرا

5, ميغاهرتز ن, شارع فيرونا كدرا 5, ميغاهرتز م, الابن. تورينو بارك سيدرا 5, ما ص, س, الابن. بيروجيا سيدرا

14, مللي أمبير إلى, الابن. ربيع كدرا 4، الابن. تورينو سيدرا 4، 5، مللي أ ف، س، يو، مرور فونيا سيدرا 14.

سانت مارتن دي بوريس

15:00 — 17:00

URB. دع ميلا قبالة. توماس فالي سيدرا 6, منزل الفيلم, من. مصل اللبن توماس 985.

جسر ستون

14:00 — 16:00

أسوك. LOLIZACIÓN شبه ريفي LOLIZACIÓN يسمى لوس سيريزوس MZ F، ز.

انقطاع التيار الكهربائي يوم الخميس 24-03-2022

ليما سيركادو

08:00 — 17:00

الابن. كتل انكاش. 3، 13، 14، 15، الابن. سيباستيان لورنتي كراس. 3، 4، 5، 6.

كالاو

08:30 — 10:30

AV. الأدميرال الخلفي إرنستو دي مورا كراس. S/N، 4، 6، شارع إغناسيو مارياتيغي

CDRA. 4.

لوس أوليفوس

09:00 — 18:00

الابن. قطران الأكواريوم. 1، 2، الابن. ضبابي سيدرا. 1، أف. ألفريدو مينديولا كدرا.

39، الابن. كارلوس أوغستو سالافيري كراس. 38, 39, الابن. قنابل القنابل اليدوية 5, 40, 41,

PSJE. لوس ساوكوس كري. 1, 41, الصفحة الرئيسية لاس دالاس كراس. 2, 5, الصفحة الرئيسية. كاراس لوس كلافيليس.

2، 3، مركبات. لوس أليسوس سيدرا. 5, PSJE. عربات القرنفل. 2، 3، الابن. سيغناسيو ميرينو كدرا.

39، الابن. سيارة التين. 41, PSJE. بطاقة لوس كاردوس. 1, 3, 54, PSJE. ذا غواياكويلز

سيدرا. 3، روب. ميكايلا باستيداس أكثر. أ، ب1، ج، د، ه، ز، ح، أنا، ك، ن.

كارابايلو

09:30 — 17:30

AV. هذا. ماريا ماس. أ، ب، ل، PSJ. MZ الخاص. ب، شارع ق/ن ماس. أ، ب، ج، أو.

كالاو

09:30 — 11:30

برولغ. سنتي المئوية. 0، 6، 13، أكثر. A2

كارمن دي لا ليغوا رينوسو

12:00 — 14:00

من. سلة صنبور إلمر. 3، 4، 5، ص. رينوسو ما. 6، ز، أف. صنبور ج/جونيور. بيورا، من.

خوليو قيصر تيلو كار. 1, PSJE. CAHUIDE CRAS. 0، 1، شارع خوسيه سانتوس تشوكانو

CDRA. 1، الابن. بورتا كدرا.

كالاو

12:00 — 14:00

يسمى NUEVE S/N URB. أوكويندو الصناعية (إنتل بيرو سا.)

كالاو

15:00 — 17:00

PSJE. النسر CRAS. 0، 1، 2، أف. الأرجنتين كراس. 1، 33، 34، 35، الابن. أشعة الشمس. 2، 30،

32، 34.

كالاو

15:00 — 17:00

شارع لوس فيرولز كراس. 1، 2، بونتا باريناس ستريت كرا. S/N، 1، 7

أويون

08:30 — 10:00

AV. ميغيل جراو S/N, الابن. ميغيل جراو, من. فيكتور لاركو هيريرا، AV. تجنب،

سوق البلدية، كاليفورنيا. ميغيل جراو، إل برادو 200 ESQ. لاركو، كاليفورنيا. نزول إلى

قناة، قدم. القديس مارتن، ليونتيوس. مرج، قطاع سبا من CHURÍN، القيشانية

الرياضة من البلدية، TINTA PACCHA، CP AYARPONGO SCT CHURÍN؛

تقع في منطقة PACHANGARA.

10:30 — 12:00

AV. GRAU CUADRA 3 و 4؛ شارع لاركو هيريرا بلوك 3 إلى 5، وتقع في المنطقة

13:30 — 15:00

شارع MARISCAL CASTILLA بلوك 2؛ شارع في الطريق إلى بانوس دي تشورين؛ شارع لا

هضبة، تقع في منطقة PACHANGARA.

15:30 صباحًا 17:00

شارع سان فيليبي؛ آه. تشوينتاما؛ URB. سان فرانسيسكو، تقع في منطقة

باشانجارا.

انقطاع التيار الكهربائي يوم الجمعة 25-03-2022

لوس أوليفوس

08:00 — 17:00

AV. جامعة نورث كراس. S/N، 1، 44، 45، 46، 49، 59، 60، 61، 62، URB. متنزهات

فيلا سول ماس. أ، ب، ج، C1، د، URB. فيلا سول ماس. أ، أ، A1، ب، ب 1، د، D1، أنا، ني، ف، ص، ق، ر، ش، الخامس،

ث، س، ذ، ض، URB. فيلا ديل نورتي ماس. ن, N1, سنة, O1, مركبات. لاس بالميرا سدرا. 57، A.H.

أشجار الزيتون أكثر من 25، 26، 28A، الابن. بيل زيلا سيراس. 1، 2، 3، 4، أكثر. شارع سانت توماس العليا

سيدرا. 2, مللي أمبير. إلى, شارع أنطونيا مورينو من كاسيريس كراس. 1, 2, أكثر. إلى، و، الابن. أرماندو

بلونديل ميز. ب، كراس. 1، 2، 3.

جسر ستون

08:00 — 16:00

على سبيل المثال المنحدرات من التمديد السادس صرير MSS. S، S7، PJ. المنحدرات من صرير 7MA

مزيد من التوسيع. R5، 7.

سانت جون من لوريجانشو

09:00 — 18:00

مجموعة. فام. مغارة سانتا ماريا MSS. أ، A1، B1، E1، ز، غو، GU1، GU1، GU2، GU3، GU4،

GU5، GU5A، GU6، GU7، GU8، GU9، GU10، GU11، GU12، GU13، GU14، GU15، GU16، GU17،

GU19، GU20، مجموعة. فام. شهر فبراير 28 مللي أمبير. غو، أ، ض، Z1، Z2، شارع ق/ن ماس. A-A2-B-B2-

ج-C1-C2-D1-D1-D2-E1-F-F1-G-H1-غو-H1-H2.

كالاو

10:00 — 12:00

AV. إلمر فوسيت CDRA. 51، تسمى سان خوان ماسياس سدرا. 1 مزرعة تابوادا السابقة

سانت مارتن دي بوريس

10:00 — 12:00

الابن. سان لوكاس كراس. 4, 5, شارع سان كريستوبول كرا. 9, شارع سان فيرجيليو.

AV. خوان نيكوليني كدرا. S/N، 3، 4، 5، الابن. القديس إغناطيوس كراس. 4، 5، الابن. سان فرانسيسكو

CRAS. 3، 9، 10، الابن. مانويل راميريز سيدرا. 3, شارع سبيكة إسبينوزا كراس. 4, 8, PSJE. قديس

ماثيو كدرا 9

نافذة

11:00 — 13:00

حظيرة. كاواتشي ماس. أ، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ي، س، ص.

كالاو

13:00 — 15:00

AV. PACASMAYO CRAS. 1، 2، التبشيرية ألفاريز شارع كرا. 2، الشارع التبشيري

سيميني كارا. 1, PSJE. إل بوزو سيدرا. 2، كالي إل كونفينتو كدرا. 2، تسمى لا كابيلا

كدرا. 1، أف. توماس فالي كراس. 1، 2.

كالاو

16:00 — 18:00

يسمى لوس كابوليس سيدرا. 5, أف. باكاسمايو كرا.

كالاو

15:00 — 17:00

من. نيستور جامبيتا كرا.

قطع التيار الكهربائي يوم السبت 26-03-2022

كالاو

08:00 — 10:00

AV. الأدميرال ميغيل جراو كراس. 1، 2، 3، الابن. ماجدالينا كرا. 1، شارع فانينغ

سيدرا. 2، الابن. ألبرتو سيكادا كدرا. 1, شارع بوينس آيرس MZ. V9، PSJE. ريال فيليب S/N

URB. تشوكويتو.

كالاو

08:30 — 18:30

NÉSTOR GAMBETTA كم. 9.7، شارع 2، شارع S/N

جسر ستون

08:30 — 09:30

شارع ماك ال غامارا ماس. أ، A1، A2، د، ه، CRAS. 114، 140، شارع أبوريماك MZ. ه

كالاو

09:30 — 11:30

AV. سينز بينا كري.6, الابن. كوزكو كرا 1

سانت جون من لوريجانشو

11:00 — 12:00

01526 ثانية

شارع البجع كراس. صقور كراس. 1، 3، أف. برولغ. ممشى تشيكي

كراس. 3، 15، أف. سيارة الأبطال. 1, PSJE. الطيور الطنانة CDRA. 3، الابن. لوس باوجيليس

1، 3، 15، PSJE. لوس كاناريوس سيدرا. 3، A.H. مانويل سكورزا MSS. أ، ب، ج، د، ه، و، ض،

A.H. أبريل 12 مللي أمبير. أوقية، حظيرة. دانيال ألسيدس الجيف أكثر. أ، ب، ج، أسك. الأبراج

بواسطة كامبوي MZ. إلى, A.H. ريفيرا دي كامبوي أكثر. أ، ب، آه سان خوان دي باتشيكو MZ. د،

حظيرة. وادي ماس. أ، ب، ASOC. فيلا مرسيدس أكثر. أ، ب

سانت جون من لوريجانشو

13:00 — 14:00

URB. أكثر البنفسج. ب، B8، أو، ص، ر، أف. أبطال الاستقلال CRAS. 15، 16،

URB. أزهار الليمون أكثر. ج، ن، ص، ر، URB. حدائق سان خوان MSS. د، D1، الابن.

الجوز 2، 12، 14، الابن. كوراليناس سيدرا. 2, الابن. البساتين CDRA. 1, الابن.

كرا حساسة. 2، الابن. لوس أسيبوس سيدرا.

هواورا

08:00 — 16:00

مركز سكاني صغير في هومايا، مقاطعة سايان، قطاع الري المقدس

روزا.

انقطاع التيار الكهربائي يوم الأحد 27-03-2022

كالاو

09:00 — 17:00

استدعاء تسعة كاراس. S/N، 2، 3

سان خوان دي لوريجانشو 09:30 — 17:30

A.H. J.C. MARIÁTEGUI القانون 5 مللي أمبير أ، A1، A3، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي، ك، ن، ن، س، ف، ص، ق، ش، الخامس، الخامس، 5،

V5A، V5B، V5D، V5E، V5F، V5G، V5H، V5I، V5J، V5K، V5M، V5Ñ.

كارابايلو

09:30 — 18:00

كمبيوتر كاسينيلي أف. CHAVIÑA MZ أ، ب، ج، د، ه، ن، ش، 1W، كوب نهر جاف ميغاهرتز ج، C1، C2، C3، الشارع

بساتين الفاكهة د، D1، D2، D3، D5، D7، ه، E1، E3، E4، E6، F، F3، الشارع الإقحوانات مز ز،

G1، G2، ح، أنا، ي، J2، ك، ل، L2، م، ن، س، شارع القرنفل كدرا 1، C.P. منزل هويرتا إل

الجنة AV. جيكاماركا م أ، A2، A3، ب، B1، B2، B3، ج، C4، د.

كالاو

15:00 — 17:00

برولغ. سنتي المئوية. 5، 7

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