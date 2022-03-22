اختبار الشخصية: اختر شخصية واكتشف سبب شعورك بالوحدة

لا أحد مثالي وأحيانًا عيوبنا, نقاط الضعف والمخاوف يمكن أن تسير بطريقتنا الخاصة, خاصة عندما يتعلق الأمر بالعثور على الحب.

بينما نعلم جميعًا ذلك، لا نعرف دائمًا ما يحدث لنا بالضبط والذي يمنعنا من إقامة علاقة.

من الصعب أن تكون موضوعيًا تمامًا عن نفسك. خاصة عندما لا تصدق ما يخبرك به اختبار الشخصية أو اختبار الشخصية.

ولكن هذا هو المكان الذي يلعب فيه اختبار الشخصية هذا، لأنه في غضون ثوانٍ، ستكتشف سبب كونك وحيدًا ولماذا هناك صعوبات في علاقات الحب.

كل ما عليك فعله هو إلقاء نظرة على الصورة أدناه، وإيلاء اهتمام وثيق لما تراه أولاً، ثم التمرير لأسفل لترى كيف يكشف ما رأيته عن سبب استمرار وحدك.

بغض النظر عن نتائجك، فإن الشيء المهم هو معرفة بعضنا البعض جيدًا. لذا انظر إلى الصورة وأول شيء تحدده سيعطيك الإجابة. انتقل إلى الأسفل لمعرفة المعنى.

اختبار الشخصية: هل تشعر بالوحدة؟ اكتشف ذلك من خلال إجراء هذا الاختبار. (الصورة: التقاط)

1. إذا رأيت القمر أولاً:

إذا رأيت القمر أولاً، فأنت تشعر بالوحدة لأن تمزيق جدرانك ليس بالأمر السهل بالنسبة لك.

أنت تتوق إلى العلاقة الحميمة وتعتقد أنها تجربة ستجعلك شخصًا أفضل فقط, ولكن عندما يتعلق الأمر بتخفيض دفاعاتك والسماح للآخرين بالدخول, أنت لست مهتمًا بذلك.

إذا لم تغزو هذا الخوف، فلن تكون قريبًا أبدًا من الحصول على ما تريد، سهل وبسيط.

2. إذا رأيت الحوت أولاً:

صدق أو لا تصدق، يشير الحوت إلى أنك وحيد لأنك تتطلع دائمًا إلى أن تكون رقم واحد.

ليس الأمر أنك شخص أناني, إنه فقط أن لديك توقعات وخطط عالية لنفسك وأنت تعلم أن المحبة تعني أحيانًا وضع احتياجات شخص آخر فوق احتياجاتك.

أنت لم تكن هناك بعد، ولكن على الأقل أنت تعرف ذلك.

3. إذا رأيت راكب الأمواج أولاً:

إذا رأيت راكب الأمواج أولاً، فأنت تشعر بالوحدة لأنك تخشى أن تكون مقيدًا.

بالنسبة لك، الحب ليس شيئًا متحررًا، إنه شيء مخيف ومحبط لأنه يعني التخلي عن جزء مما أنت عليه. عندما يبدأ الحب في الشعور الحقيقي، تبدأ في بدء خطة للهروب وعدم التعرض للأذى.

لكن لا تهرب، حاول البقاء وقد تجد أن الحب الدائم هو أعظم مغامرة على الإطلاق.

أصل اختبارات الشخصية

طور سيكولوجية الاختبارات مباني الإجراءات النظرية لتسجيل الصفات النفسية، والتي ظلت سارية جزئيًا. حتى اليوم. يُعرف عالم النفس الشهير كاتل ماكين (1890) بأنه مؤسس الاختبارات التشخيصية، لأنه مع كتابه «الاختبارات العقلية والقياسين» كان له أكبر تأثير على تطوير الأساليب.

أراد Cattell، الذي قدم أيضًا مفهوم «الاختبار»، تسجيل الشخصية بأكملها من خلال سلسلة من 10 تجارب بسيطة، قوة اليد اليمنى واليسرى باستخدام مقياس الديناميكية، وسرعة رد الفعل على المحفزات اللونية، والسرعة الترابطية في فئة 10 ألوان، إلخ.

لم تكن هذه التجارب والتحقيقات العديدة لطلابه المتعلقة بهم مثمرة للغاية لأنها كانت مبنية على مفهوم بدائي للغاية للنفسية البشرية. يتم فحص كل نوعية فردية للشخص في عزلة، ولكن ما يتم فحصه غير مناسب لتمثيل التفرد الفردي للشخصية أو لتمثيل أحد جوانبها الأساسية.

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