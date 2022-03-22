نادي باريس يمنح الأرجنتين المزيد من الوقت لإعادة التفاوض على الديون

بوينس آيرس, 22 مارس منح نادي باريس الأرجنتين مزيدًا من الوقت يوم الثلاثاء للتوصل إلى اتفاق لإعادة تمويل الديون التي تمتلكها الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية مع هذا المنتدى من الدول الدائنة, ذكرت مصادر رسمية. بالإضافة إلى ذلك، في إطار اجتماع عقد يوم الثلاثاء في باريس بين وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن غوزمان ورئيس نادي باريس إيمانويل مولان، أيدت مجموعة 22 دولة دائنة الأرجنتين لبرنامج التسهيلات الموسعة الجديدة مع صندوق النقد الدولي (IMF)، والتي سوف يتم مناقشتها يوم الجمعة المقبل من قبل مجلس إدارة الوكالة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها. كما ذكرت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية في بيان، وافقت الأرجنتين ونادي باريس «على تمديد آخر للتفاهم الذي تم التوصل إليه في يونيو 2021.» في ذلك الوقت، في مواجهة التخلف الوشيك عن السداد مع نادي باريس، اتفقت الأرجنتين مع هذا المنتدى على إنشاء «جسر زمني» حتى 31 مارس 2022 لدولة أمريكا الجنوبية للتوصل إلى اتفاقية لإعادة تمويل الديون مع صندوق النقد الدولي قبل ذلك التاريخ. حتى ذلك الوقت، كان على الأرجنتين تسوية ديون لنادي باريس بقيمة 430 مليون دولار - من أصل دين إجمالي يبلغ حوالي 2.4 مليار دولار للمنتدى - والذي أوفى فعليًا بدفعتين تم سدادهما في يوليو وفبراير الماضي. وبالنظر إلى أن الأرجنتين توصلت إلى اتفاق مع موظفي صندوق النقد الدولي هذا الشهر لإعادة تمويل ديون تبلغ حوالي 45 مليار دولار، اضطرت حكومة ألبرتو فرنانديز إلى استئناف المفاوضات مع نادي باريس، الأمر الذي دفع جوزمان إلى باريس. في فرنسا، اتفق الوزير الأرجنتيني ومولان يوم الثلاثاء على أنهما سيسعيان إلى اختتام المفاوضات لإعادة تمويل الديون المستحقة بحلول 30 يونيو. يعود الدين إلى نادي باريس إلى اتفاقية إعادة التمويل الموقعة مع تلك المجموعة في عام 2014 والدائنين الرئيسيين للأرجنتين في المنتدى هم ألمانيا واليابان وهولندا وإسبانيا وإيطاليا. دعم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي واضاف البيان ان الاتفاق الذى تم التوصل اليه يوم الثلاثاء يتضمن ايضا ضمانات مالية من نادى باريس لدعم البرنامج الجديد مع الصندوق «مما يسمح للارجنتين بتأمين المصادر المالية المحددة فى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى». تنص الضمانات المالية الممنوحة على أنه خلال مدة البرنامج، والتي ستستمر لمدة 30 شهرًا، ستسدد الأرجنتين مدفوعات جزئية لأعضاء نادي باريس بما يتناسب مع تلك التي تم دفعها للدائنين الثنائيين الآخرين، وفقًا للشروط المحددة في تفاهم يونيو 2021. وبحسب البيان، أعرب مولان عن دعم نادي باريس للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة ألبرتو فرنانديز و «موظفي» صندوق النقد الدولي، والذي تمت الموافقة عليه بالفعل من قبل البرلمان الأرجنتيني والذي سيتم التعامل معه من قبل مجلس إدارة المنظمة يوم الجمعة المقبل بهدف نهايته موافقة. وقال مولان «اننا ندرك ان الهدف من هذا البرنامج مع صندوق النقد الدولى هو تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى فى الارجنتين وتعزيز النمو الاقتصادى الشامل والمستدام على المدى المتوسط والطويل». يتوقع البرنامج الجديد أن يصل إجمالي المدفوعات إلى حوالي 45 مليار دولار حتى تتمكن الأرجنتين من تلبية آجال الاستحقاق الثقيلة مع المنظمة نفسها بين هذا العام و 2024 الناتجة عن اتفاقية «الوقوف إلى جانب» الموقعة في عام 2018. من بين أهدافه الرئيسية، يسعى البرنامج الجديد إلى معالجة التضخم المرتفع المستمر في الأرجنتين (50.9٪ في عام 2021) من خلال استراتيجية متعددة تتضمن تخفيض التمويل النقدي للعجز المالي وإطار جديد للسياسة النقدية، مع أسعار فائدة حقيقية إيجابية لدعم التمويل إلى الخزانة. من خلال السوق المحلية. كما أنه يحدد انخفاضًا تدريجيًا في العجز المالي الأولي، من ما يعادل 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، إلى 2.5٪ هذا العام، و 1.9٪ في عام 2023 و 0.9٪ في عام 2024، وهو هدف سيجبر الأرجنتين على خفض إعانات الطاقة وزيادة إيرادات الضرائب، من بين تدابير أخرى. رئيس nk/cjn/القانون