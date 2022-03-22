حذر مكتب أمين المظالم من وضع النظام العام في أراوكا

En muchos pueblos de Arauca, las pintadas de la guerrilla del ELN se intercalan en la fachada con las de las FARC, en una exhibición histórica de las insurgencias para dejar claro que aún están ahí, que nunca se han marchado. Fotografía de archivo. EFE/Ernesto Guzmán Jr.

وخلال اجتماع للوكالة في أراوكا وبصحبة الزعماء الاجتماعيين ورؤساء مجالس العمل الطائفي في بلديتي تامي وبويرتو روندون، قاموا في الأيام الأخيرة بعمليات تفتيش لحقوق الإنسان على المجتمعات المحلية المتضررة من الاشتباكات بين الجماعات المسلحة غير المشروعة.

كما نفذ الجيش الوطني العمليات، حيث تم القبض على الأخير من قبل فريدي بويتاغو بارادا، المعروف باسم «مونو كاناس»، والذي تم تعيينه كقائد لجبهة أدوناي أرديلا بينيلا التابعة لجيش التحرير الوطني. هذه المجموعة هي التي يُزعم أنها قد تحمل علامة على حرق حافلة مدرسية في 24 فبراير في بلدية باز دي أريبورو، في مقاطعة كازاناري.

قال الجنرال خورخي مورا، قائد الفرقة الثامنة بالجيش: «تتسبب هذه العملية المهمة في حدوث كسر داخل جيش التحرير الوطني في قيادته وسيطرته، لأن هذا القائد كان مسؤولاً عن توضيح ممر التنقل الموجود بين مقاطعات كازاناري وأراوكا والبلد المجاور. »

وأكد الجيش أن «القصب القرد» التقى بامرأة أخرى تعرف باسم «بالوما» أو «لا نيجرا», توجيه تهم الابتزاز المزعومة. وتقول السلطات إن كلاهما استسلم دون مقاومة، حيث صادرت خلال العملية «مسدسا من نوع مسدس عيار 9 ملم، و 76 خراطيش له، و 3 هواتف خلوية، وعدسة رؤية ليلية أحادية العين وعدسة حملة، بالإضافة إلى مواد ووثائق تهم المخابرات العسكرية».

كان من الممكن أن يزداد العنف في الدائرة بسبب انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب، في الواقع، قال أمين المظالم، كارلوس كامارغو أسيس، إن 3 مرشحين للكونغرس، اثنان منهم مرشحون لمقاعد السلام، تعرضوا للهجوم قبل ساعات من بدء الانتخابات.

في الساعات القليلة القادمة، من المتوقع أن تصل القافلة الإنسانية من أجل الحياة إلى قسم أراوكا من بوغوتا. سيسعى المشاركون للقاء السلطات المحلية والمشاركة في أعقاب المجتمعات. وتقول وكالة كولومبيا إنفورما إن مختلف المنظمات الوطنية والدولية الاجتماعية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ممثلي كونغرس الجمهورية، تؤكد أن القافلة الحالية تسعى إلى التنديد بالأزمة الإنسانية في المنطقة وإظهاره.

وفي بلدية تامي في الساعات القليلة الماضية، وقع إطلاق نار عند مخرج وسط المدينة، وتعرض رجلان لهجوم من قبل رجال مصابين توفي أحدهم على الفور، بينما نُقل الآخر إلى مستشفى سان أنطونيو. أيضا، اعترض مسلحون مع شاحنة سائق سيارة أجرة، الذي كان مع اثنين من الركاب. تم اختطاف السائق وقتل في وقت لاحق في منطقة ريفية من تامي.

نشر الجيش شريط فيديو يقول فيه إنهم يتواجدون في المنطقة، من أجل ضمان سلامة السكان المدنيين.

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