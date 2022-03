مايلي سايروس: «بوغوتا، برنامجي المفضل»

واحدة من أكثر الحفلات الموسيقية المتوقعة لهذا النصف الأول من العام كانت بالضبط حفلة مايلي سايروس. تقوم المغنية البالغة من العمر 29 عامًا بجولة في بعض الدول في أمريكا الجنوبية حيث شملت الأرجنتين وتشيلي والبرازيل بمشاركتها في Lollapalooza في هذه البلدان، في عداد المفقودين واحد في البرازيل.

وفي الوقت نفسه، ستغلق باراغواي مرورها عبر هذه الأراضي في 23 مارس مع مهرجان أسونسيونيكو. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بعرضها التقديمي في بوغوتا، كولومبيا، مرت الممثلة أيضًا بلحظة محرجة بسبب ارتفاع المدينة.

كان على سايروس إيقاف العرض للحظة عندما كان لديه شعور بأنه يريد التقيؤ. ومع ذلك، فهم الحضور الوضع واستمرت الموسيقى مع أفضل ما في الكوريغرافيا لها والتدريج كما هو سمة من سمات المغني.

على الشبكات الاجتماعية، كان الحاضرون والمعجبون للمغني سعداء بالحدث الذي استضاف حوالي 15,000 شخص في Movistar Arena. هناك أظهروا بعض الملابس التي عادة ما تكون جزءًا من أتباع مايلي، حتى قبل الحفل الذي غردته:

بالطبع لم يقاوم أتباعه الرد عليه ورفعوا صورهم بالأزياء التي سيرتدونها في حفل سايروس. كان بعضهم خارج الفندق حيث أقام نجم البوب وطوال الليل كانوا يغنون بعض أغانيه، وهو ما جعله سعيدًا، على الرغم من مقاطعة نومه.

خلال الحفل، شوهدت مايلي سايروس وهي ترتدي زيًا أسود من قطعة واحدة مع بعض الثقوب التي أظهرت بشرتها في أجزاء. كما كان يرتدي نظارات داكنة كبيرة.

من بين الأغاني التي أداها للجمهور الكولومبي كانت Fly on the wall، 23، We Can't Stop، The Climb، Party in the USA و Angels Like You، واحدة من الأغاني الأكثر توقعًا من قبل جمهور القهوة.

تمكن الجمهور الكولومبي من أسر مايلي سايروس لدرجة الاعتراف خلال الحفل بأن الحفل الذي أقيم في بوغوتا كان المفضل لديها، مما جعل الجمهور مجنونًا، كما يتضح من هذا الفيديو.

تركت سايروس مشاعر كبيرة بين معجبيها الذين ينتظرون بالفعل عودتها في مناسبة تالية ونأمل ألا يحدث ذلك هذه المرة، لأن الأمريكي لم يسير على الأراضي الكولومبية لمدة 11 عامًا.

ربما مع الاستقبال الكبير الذي قدمه له أتباعه في هذا الجزء من العالم، سيكون يريد المزيد. ومع ذلك، أصبحت البلاد بشكل متزايد مكانًا إلزاميًا للعديد من أهم الفنانين والفرق الموسيقية في العالم بغض النظر عن النوع.

اتضح أن هذا هو فترة راحة للصناعة الثقافية التي تعرضت هذه الأيام لضربة كبيرة مع التأجيل الجديد لواحد من أهم المهرجانات وأكثرها ضخامة في البلاد، مثل مهرجان Jamming. كانت هذه هي اللحظة الأخيرة التي بدأ فيها الحاضرون بالفعل في الوصول إلى مدينة Ibagué حيث تم تحديد موعد الحدث لمدة 3 أيام.





