ماورو شميد يعرض لأول مرة الرصاص وحسابه في «حزمة الذئب»

الكتابة الرياضية، 22 مارس السويسري ماورو شميد (خطوة سريعة ألفا الفينيل) هو أول قائد لأسبوع كوبي إي بارتالي يفوز بالمرحلة الأولى، بدءا والانتهاء في ريتشوني، بطول 164.6 كم. فاز شميد (بولاش، 22 عاما) متقدما على اثنين من الدراجين Ineos، الايرلندي إيدي دنبار والبريطاني إيثان هايتر، الثاني والثالث، على التوالي. احتل الهولندي ماتيو فان دير بويل (Alpecin Fenix)، أحد مناطق الجذب الرائعة للحدث الإيطالي، المرتبة الرابعة. أول انتصار في فريق «وولف باك» للمتسابق السويسري الشاب، الذي صاغ النصر في مهرب مشترك مع إيدي دنبار على بعد 19 كم من خط النهاية الذي قادهم إلى التنافس على المجد مع بعضهم البعض، مع ميزة لشميد، الذي احتفل بتعميده المظفر في بلدة ريتشوني السياحية، مقاطعة ريميني، في إميليا رومانيا. المرحلة الأولى لم تقدم بالضبط منتجع على شاطئ البحر للعدائين، ولكن طريق ثابت صعودا وهبوطا، وسجل ثلاث نقاط وثمانية أخرى غير مدرجة، وكان آخرها سان كليمنتي (2.3 كم إلى 4.3 في المئة) مع أعلى 11 كم من خط النهاية. كان هناك اهتمام ببطولة الشرود منذ فجر المسرح، ولهذا، تم عرض أربعة عدائين جاءوا للحصول على إيجار لمدة 4 دقائق. وأطلقت الفصيلة الصيد عندما اقتربوا من آخر تسلق اليوم، غروتا دي أونفرنو (2.6 كم إلى 5.8 في المئة) ومونتيفيوري كونكا (3 كم إلى 9.5٪). في 34 النهاية، سقطت المغامرة في التاريخ. استمرت المحاولات، بالفعل بقصد السعي إلى انتصار المسرح بخيارات حقيقية. هاجم ماورو شميد وإدي دنبار بشكل حاسم، مما فتح فجوة كبيرة سمحت لهم بالحلم بالوصول إلى ريتشوني دون تهديد الفصيلة. لم يستسلم بعض العدائين وحاولوا مغادرة المجموعة للربط مع المتمردين, بما في ذلك Vincenzo Nibali اللامع, السويسري مارك هيرشي والنرويجي توبياس فوس. بدون نجاح، حيث كان الثنائي على المدى يقترب بالفعل من خط النهاية. بين Schmid و Dunbar كان المسرح والصدارة. جائزة السويسري، الذي غادر جنوب أفريقيا Qhubeka بعد فوزه على خشبة المسرح في جيرو ديتاليا لينتهي في الخطوة السريعة، حيث قدم لاول مرة كبيرة. إنه النصر الرابع عشر الذي دخل عرين «حزمة الذئب». سيكون هذا الأربعاء المرحلة الثانية، بين ريتشيوني ولونجيانو، من 165.9 كم، يوم كسر الساق، مع بالكاد أي فترة راحة على حلبة يجب أن تتسلق خمس مرات بين رونكوفريدو (3،5.4 كم إلى 4.2 في المئة) وبيفيو مونتليون (3،7km إلى 3.5). سيتم تثبيت الهدف على منحدر حاد. رئيس soc/ism