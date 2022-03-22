يأسف لوبيز أوبرادور لأن الولايات المتحدة تخصص أموالًا لأوكرانيا أكثر من الهجرة.

مكسيكو سيتي, 22 مارس رئيس المكسيك, أندريس مانويل لوبيز أوبرادور, أعرب يوم الثلاثاء عن أسفه لأن الولايات المتحدة تخصص المزيد من الموارد - وبسرعة أكبر - للحرب في أوكرانيا أكثر من تعزيز التنمية لحل أزمة الهجرة في المنطقة. «ما نريده هو أن يتم استثماره. لديهم موارد معتمدة فقط لأوكرانيا، ولا بأس بذلك، لأنها سياستهم لحماية أوكرانيا، لقد قرروا ذلك. ولكن أعتقد أن الكونغرس وافق على ذلك في غضون يومين، ودعم الأخوة أمريكا الوسطى مستمر بالفعل لمدة أربع سنوات، ولم تتم الموافقة عليه»، وقال الرئيس في مؤتمر صحفي من القصر الوطني. تم استجواب لوبيز أوبرادور حول الزيارة الأخيرة لوزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، والتي تزامنت مع اعتقال أحد رجال المخدرات في نويفو لاريدو، في شمال المكسيك. وأكد أن كل شيء عاد إلى «طبيعته» في هذه البلدية الحدودية التي عانت خلال يوم اعتقال الاشتباكات بين السلطات والجريمة المنظمة. وقال إنه خلال الاجتماع، نوقشت قضية الهجرة بشكل رئيسي. واضاف الرئيس انه تم الاصر على ان «يستثمروا ويضطرون الى الدعم فى السلفادور وهندوراس وغواتيمالا». وقال الرئيس «لم يكن من الممكن تحقيق استجابة مواتية»، مقتنعا بأن هذا الدعم سيساعد على «تخفيف ظاهرة الهجرة». وشدد على أن المكسيك تساعد بالفعل في برامج سيمبراندو فيدا، وإعادة التحريج؛ ومع الشباب بناء المستقبل، من المتدربين والمنح الدراسية، ولكن «بالطبع ليس لدينا ما يكفي من الموارد». وأضاف الرئيس: «هذا ما نتحدث عنه (مع Mayorkas) وليس فقط هناك عمل، ولكن أيضًا لديهم إمكانية الحصول على تأشيرات عمل، وطلب تدفق الهجرة وتغيير السياسة». و أعرب عن أمله في أن يتم أيضا تنظيم ملايين المكسيكيين الذين يعملون و يعيشون في الولايات المتحدة. «لماذا لا تتم الموافقة على الموارد لأمريكا الوسطى؟ وما تمت الموافقة عليه لاوكرانيا كان كمية اكبر بكثير مما هو مطلوب لدعم الفقراء فى دول امريكا الوسطى والكاريبى». وأضاف: «العلاقة جيدة حقا، ولكن هناك الكثير من البيروقراطية، وهناك أيضا. هذا الفيل أكبر وأكثر روماتيزمية من بلدنا». في 13 مارس، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة إنفاق كبيرة بقيمة 1.5 تريليون دولار تشمل 13.6 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا، وأموال ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتوفير لتجنب الشلل الحكومي. كما تم استجواب رئيس المكسيك حول الدعم المحتمل للكونغرس الأمريكي بحوالي 158 مليون دولار للمكسيك. «ليس لدي أي معلومات رسمية حول هذه القضية. ونحن لا نريد مساعدة الجيش»، قال الرئيس. يستمر القتال بين الروس والأوكرانيين في اليوم السابع والعشرين منذ بداية الأعمال العدائية، وبالإضافة إلى آلاف القتلى على كلا الجانبين، فإن الأزمة تصل بالفعل إلى أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ. رئيس ماب/ppc/ليرة لبنانية (صورة) (فيديو)