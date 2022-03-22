خطوط طويلة ومحطات وقود فارغة: نقص الوقود في هافانا

تعاني هافانا و 22 مار هافانا و غيرها من البلديات الكوبية من مشاكل متزايدة من نقص الوقود, مع طوابير تستغرق عدة ساعات في العديد من مراكز الخدمة (محطات الوقود) و موزعات فارغة لعدة أيام. استيقظت العاصمة الكوبية مع طوابير استغرقت ثلاث وأربع كتل, مئات الأمتار, من مؤسسات Servicupet, شبكة محطات الغاز الحكومية, والسائقين الذين انتظروا ما يصل إلى ثماني ساعات لإعادة ملء الخزان. بدأت الرتب في هافانا والمناطق المحيطة بها في النمو يوم الأحد، بعد نشرها في صحيفة Girón الإقليمية الرسمية أنه منذ ذلك اليوم كان يتم تقنين الوقود في مقاطعة ماتانزاس. «للبيع في الدبابات، سنقوم بتفويض ما يصل إلى 10 لترات من البنزين و 20 لترًا من الديزل. في حالة قيامك برميها مباشرة في خزان السيارة، فسيكون 20 لترًا من البنزين والديزل حتى 40 «، أوضح منسق برامج وأهداف حكومة ماتانزاس، جيوبيل كوينتيرو هيرنانديز. ما كان صباح يوم الأحد طوابير من عشرات المركبات، وكان هذا الثلاثاء بالفعل صفوف من عشرات السيارات. وأوضح العديد من السائقين لإيفي أنهم كانوا ينتظرون لساعات حتى يتمكنوا من التزود بالوقود. في مركز خدمة الجادة الخامسة و Calle 112، في بلدية هافانا بلايا، تم تخزينها هذا الصباح لأول مرة منذ خمسة أيام، وفقًا للشهادات التي جمعتها إيفي. رودريغو، وهو سائق محترف، تم رفعه من السرير من قبل صديق في الرابعة صباحا لإعلامه. بعد فترة وجيزة انتظرت في الطابور، والتي لم تنته إلا بعد 11 صباحًا. قبل ذلك، كان لدي حفنة جيدة من السائقين الذين وقفوا حراسة منذ اليوم السابق. وراء ذلك، كان هناك خط لا نهاية له من المركبات، وكثير منهم يخشى أنه لن يكون هناك وقود لهم. «لقد سمحوا فقط بوضع 40 لترًا لكل سيارة. و 20 في porrones (carafas)»، يشرح هذا السائق، الذي يقول إنه تناول «الإفطار» عندما غادر المنزل وأنه أخذ سائق السيارة أمامه، الذي كان مسنًا، إلى سيارته. استمر الانتظار طويلاً لدرجة أن «بعضهم ألقيت بالسيارة في النهاية» واضطر آخرون للهروب لبضع دقائق حتى يتمكنوا من الذهاب إلى الحمام، وتوصلوا إلى ترتيبات لعدم فقدان مناوبتهم. يروي رودريغو أنه كانت هناك لحظات من التوتر، لأن أولئك الذين كانوا مع الفخاخ وقفوا في طابور منفصل ولم يضطروا إلى الانتظار طالما السيارات. ثم ذهب بعض السائقين من الأماكن الأخيرة في الخط للحصول على مصاصين لتخطي الانتظار. يقول رودريغو: «في النهاية كان على الشرطة أن تأتي». مشاكل التوزيع جادل كوينتيرو بأنه، على الأقل في حالة مقاطعة ماتانزاس، فإن الوضع ليس بسبب مشكلة النقص، ولكن إلى إخفاقات مؤقتة في نظام توزيع الوقود. وذكر أن شركة Transcupet، وهي شركة إمداد الوقود المملوكة للدولة، تعمل حاليًا مع 62٪ فقط من ناقلاتها. الباقي، من المفهوم، خارج الترتيب. وطلبت Agenzia Efe من الحكومة الكوبية توضيحا لهذا الوضع، من أجل معرفة أسبابه ونطاقه، لكنها لم تتلق ردا حتى الآن. وسائل الإعلام الوطنية الرسمية، من جانبها، لم تبلغ عن ذلك حتى الآن. و يبدو أيضا أن مشكلة نقص الوقود تؤثر بسرعة على القطاعات الأخرى المترابطة, مثل خدمات سيارات الأجرة و النقل العام في هافانا. يقول بعض المستخدمين إن تواتر الحافلات (حافلات المدينة) في العاصمة، والتي كانت بالفعل في وضع غير مستقر وانتقدت بسبب الأعطال، قد انخفض في الأيام الأخيرة، ومعظمهم يسافرون بالكامل.