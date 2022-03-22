رئيس الوزراء الليبي باشاغا يحظر أي قرار من الحكومة المنافسة

طرابلس, 22 مارس رئيس الوزراء الليبي المعين قبل شهر من قبل البرلمان (الشرق), فتحي بشغة, أصدر تعميمًا يوم الثلاثاء لمنع أي قرار صادر عن الحكومة المتنافسة بالنيابة, بقيادة في طرابلس عدبل الحميد ضبيبة, معتبرا أن ولايته القانونية قد انتهت. في وثيقة موجهة إلى رؤساء البلديات والمؤسسات والمؤسسات والمؤسسات العامة، ذكر باشاغا أنه «ممنوع تماما» تنفيذ أي إجراءات قانونية أو إدارية لحكومة الوحدة الوطنية، في السلطة منذ فبراير 2021، وكذلك تعديل القانونية و المناصب الإدارية لسياسات مجالسها. وأكد مكتب الزعيم في بيان له أن أعضاء حكومته استولوا على مبان حكومية في صباح عاصمة منطقة فزان الجنوبية، وأن الاتفاقيات مستمرة تسمح لرئاسة مجلس الوزراء بالاستقرار في العاصمة «بسهولة وسلام في القريب المستقبل». استضافت تونس يوم الثلاثاء الاجتماع الأول للجنة المشتركة التي كان من المفترض أن تجمع ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة (غرب) ومجلس النواب (شرق) تحت رعاية الأمم المتحدة، على الرغم من حضور الأعضاء الذين اختارهم المجلس فقط، في حين حضرت الأمم المتحدة يضمن انضمام بقية المشاركين في الأيام القليلة القادمة. في أوائل مارس، اقترحت رئيسة بعثة الأمم المتحدة الخاصة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، مبادرة جديدة لاستئناف العملية الانتخابية من خلال لجنة مكونة من ممثلين عن المجلسين من أجل الاتفاق على أساس دستوري قبل أبريل وإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. «مع التجربة الانتخابية في ديسمبر 2021 كتذكير واضح بأهمية إجراء الانتخابات على أساس دستوري وقانوني سليم، لديهم فرصة جديدة للبناء على العمل الذي تم إنجازه بالفعل وتكريس أنفسهم بجدية لتحقيق توافق في الآراء حول إطار دستوري يسمح. وقال وليامز في الخطاب الافتتاحي: «الانتخابات التي ستجري مواطنين شاملين وحرة ونزيهة وشفافة». وفي موازاة ذلك، أمرت دبيبة يوم الأحد بتشكيل لجنة وطنية لصياغة القوانين الانتخابية والأساس الدستوري وأكدت أنها لن تقبل اتفاقية السلطة «تحت مظلة الإجماع»، لأنها لا تتحقق إلا من خلال الانتخابات. يقول فتحي باشاغا، وزير الداخلية السابق القوي الذي عينه البرلمان (الشرقي) في 10 فبراير/شباط لقيادة مرحلة انتقالية جديدة، إنه سيتولى السلطة سلمياً في طرابلس على الرغم من رفض دبيبة التخلي عن منصبه دون خوض الانتخابات في 30 يونيو. وتواجه العملية الانتقالية انشقاقا جديدا في السلطة التشريعية، كما حدث في عام 2014 مع حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس (غرب)؛ وأخرى مقرها في مدينة طبرق (شرق)، تحت وصاية المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في البلاد. وبعد أن أجلت اللجنة الانتخابية الانتخابات الرئاسية في 24 كانون الأول/ديسمبر بعد 48 ساعة فقط من العد، يرى البرلمان أن ولاية دبيبة انتهت بعد فشلها في إنجاز مهمتها: توحيد الهيئات الوطنية، والحفاظ على وقف إطلاق النار وإجراء الانتخابات. ليبيا دولة فاشلة، ضحية الفوضى والحرب الأهلية، منذ عام 2011 ساهم حلف شمال الأطلسي في انتصار مختلف الجماعات المتمردة ضد المستبد معمر القذافي، في السلطة لمدة 42 عاما. رئيس ماك - نورم/جي بي دي