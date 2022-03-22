في الأسبوع الماضي، قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض مشتريات الديون بسبب الوباء بنسبة 13.5٪

فرانكفورت (ألمانيا)، 22 مارس أفاد البنك المركزي الأوروبي (ECB) يوم الثلاثاء أنه قام الأسبوع الماضي بتخفيض مشتريات الديون الأسبوعية بسبب الوباء بنسبة 13.5٪ إلى 7,672 مليون يورو. حصل البنك المركزي الأوروبي حتى الآن على ديون لمواجهة أزمة الوباء التي بلغت 1,694,001 مليون يورو وسيشتري ديونًا يبلغ مجموعها 1,850 مليار يورو بحلول نهاية مارس 2022 مع برنامج التحفيز النقدي هذا الذي تفاعل معه مع أزمة فيروس كورونا. لا يجوز لك استنفاد هذا المبلغ بالكامل حتى نهاية مارس. قرر البنك المركزي الأوروبي إنهاء مشتريات الديون من برنامج تحفيز نقدي آخر قبل الجائحة في وقت سابق من الربع الثالث، وسيبدأ في رفع أسعار الفائدة في وقت ما بعد الانتهاء من شراء الديون وبطريقة «تدريجية». قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس في مقابلة مع صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية إن أقساط المخاطر في إيطاليا وإسبانيا كما كانت من قبل الوباء وأن أسعار الفائدة لن ترتفع بالضرورة فور توقفها عن شراء الديون. يعتقد رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل أنه يجب على البنك المركزي الأوروبي تطبيع سياسته النقدية نظرًا للارتفاع الحاد في التضخم، وبمجرد الانتهاء من شراء الديون، وهو ما يخطط للقيام به في الربع الثالث، فإنه يفتح إمكانية رفع أسعار الفائدة هذا العام إذا لزم الأمر. رئيس آيا/نعم