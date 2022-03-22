لاسو: الإكوادور ستحترم حكم محكمة المملكة المتحدة في قضية أسانج

كيتو, 22 مارس رئيس الإكوادور, غييرمو لاسو, قال يوم الثلاثاء إنه سيحترم قرار المحكمة العليا البريطانية في مارس 14 أفسح المجال لتسليم مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج. وقال رئيس الدولة: «هذه قضية خطيرة، إنها في نظام العدالة في المملكة المتحدة، وسنحترم حكم محاكم المملكة المتحدة، وكدولة، سنوفر جميع التسهيلات المناسبة وفقًا لهذا الحكم». اعتبر الحاكم أن قضية أسانج كانت «قضية سياسية مثيرة للجدل للغاية، حيث أجبرت حكومة (رافائيل) كوريا (2007-2017) القوانين الإكوادورية على حماية القراصنة، قرصان الأنظمة الرقمية». وقال «سأكون واضحا جدا في هذا الشأن، وسنكون إلى جانب القانون والنظام ولن نحمي أبداً الأعمال الإجرامية»، بعد استشارته بموجب قرار المملكة المتحدة الأخير في إطار برنامجه «دعونا نجتمع من أجل الجنسية»، الذي تتم دعوة صحفيين من مختلف وسائل الإعلام إليه كل أسبوع. الطريق الحر لتسليم المجرمين في 14 مارس، رفضت المحكمة العليا، أعلى محكمة في المملكة المتحدة، استئنافًا قدمه مؤسس ويكيليكس، والذي أعطى الضوء الأخضر لتسليمه إلى الولايات المتحدة. وبعد ذلك، تنتقل القضية إلى وزير الداخلية البريطاني، بريتي باتل، الذي يجب أن يأذن بالاستسلام، على الرغم من أنه من المتوقع أن يلجأ الدفاع إلى أجزاء أخرى من العملية، مما قد يبطئه. وكان الاسترالي، المحتجز في سجن بيلمارش بلندن، قد استأنف حكم المحكمة العليا في 10 ديسمبر، الذي وافق على تسليمه إلى الولايات المتحدة بالموافقة بدوره على استئناف من واشنطن بشأن حكم صادر في 21 يناير 2021. لكن المحكمة العليا رفضت طلب أسانج هذا الشهر على أساس أنها لا تثير «أي نقطة قانونية قابلة للنقاش», مما يعني أن حكم الرئيس لا يزال ساري المفعول ويمكن تنفيذ الترحيل إذا صدق عليه الوزير في نهاية المطاف. استأنفت واشنطن في ديسمبر الحكم الصادر في 21 يناير 2021 عن قاضية المحاكمة فانيسا بارايتسر، التي نفت تسليم مؤسس ويكيليكس على أساس أنه يشكل خطر الانتحار وأن ظروف السجن في الولايات المتحدة يمكن أن تؤدي إلى تفاقمه. وافق قضاة رئيس المحكمة على الولايات المتحدة على أنه كان على بارايتسر أن يطلب منهم في ذلك الوقت ضمانات بشأن نظام السجن تنطبق على المدعى عليه من أجل تقليل المخاطر على صحته. كما اعتبروا الضمانات الكافية التي قدمها لهم العدل الأمريكي، والتي تضمنت، من بين أمور أخرى، تقديم الرعاية الطبية إلى «المخترق السابق» وعدم فرض تدابير عزلة متطرفة منذ البداية. «الجنسية المزدوجة» وقد حدد دفاع اسانج ان له «الحق فى تقديم حججه فى غضون اربعة اسابيع قبل ان يتخذ (باتل) قرارا». بالإضافة إلى ذلك، ذكرت شركة بيرنبرغ بيرس للمحاماة أن بارايتسر منع التسليم في يناير من العام الماضي بسبب خطر الانتحار، لكنه رفض الأسباب الأخرى التي طرحها الدفاع، والتي «لم يتم استئنافها بعد». من ناحية أخرى، في الإكوادور، أكد المحامي كارلوس بوفيدا، عضو الفريق القانوني لأسانج، في 15 مارس أن موكله «لا يزال إكوادوري» وأنه لا يزال لديه حجج للطعن في قرار الأعلى البريطاني. إن قضية أسانج، الذي أمضى ما يقرب من سبع سنوات في اللجوء في السفارة الإكوادورية في لندن وتم تأميمه الإكوادوري في عام 2017، لها تداعيات في الدولة الأنديز، التي سحبت حمايتها الدولية في أبريل 2019، مما سمح للسلطات البريطانية باعتقاله. وأشار بوفيدا إلى أن قاضي هذا البلد سحب جنسية أسانج في عام 2021، وهو قرار تم استئنافه ولم تحله المحكمة الوطنية بعد. و أكد أنه حتى ذلك الحين, يتمتع الاسترالي بجنسية مزدوجة و «يظل إكوادوريا», بموجب دستور بلد يرى أنه ينبغي أن يقدم له المساعدة القنصلية. تطلب الولايات المتحدة من أسانج مقاضاته على 18 جريمة من جرائم التجسس والتطفل على الكمبيوتر تتعلق بتسريب بوابة ويكيليكس الخاصة بها، والتي كشفت في عامي 2010 و 2011 عن انتهاكات ذلك البلد في مركز احتجاز غوانتانامو (كوبا)، فضلا عن جرائم حرب مزعومة في العراق وأفغانستان. رئيس sm/rt (صورة) (فيديو)