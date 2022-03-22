كشفت لا ليندرا إذا كانت تفتقد حقا صديقته السابقة لويزا كاسترو

تمر La Liendra حاليًا عامها الأول من التاريخ الرومانسي مع داني ديوك, ومع ذلك, قبل مغامرتها مع منشئ المحتوى المذكور, كما خرج المؤثر مع زميل آخر: لويزا كاسترو. ومع ذلك، في منتصف عام 2020 أدت قصة حبهم إلى نقطة أخيرة. على الرغم من أنها أمطرت كثيرًا منذ انفصالهما, بالنظر إلى أنهم شخصيات عامة وشعبيتها العالية في وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين, لا يوجد نقص في تلك اللحظات عندما يتم استجواب كل من لويزا وليندرا عن بعضهما البعض.

وفي الآونة الأخيرة، حدث ذلك مرة أخرى، ولكن كجزء من التحدي الذي نفذه ماوريسيو غوميز (الاسم الأول للمؤثر) لحسابه على Instagram. لشرح ذلك بشكل أفضل، شرع البايسا وصديقه، ماكسيولي (الذي يعمل كمغني حضري)، في تحدي بعضهما البعض، أحدهما هو الإجابة على «أسئلة غير مريحة وثقيلة». بهذه الطريقة، سأل لاعب reggaeton المؤثر سؤال: «ماذا تفتقد عن لويزا؟».

على الفور، بسبب إيماءات La Liendra، كان السؤال، في الواقع، غير مريح، لكنه لا يزال يجيب عليه: «أنا لا أفتقدها أو لها»، لكن ماكسيولي لم يكن راضيًا عن الإجابة وكرر السؤال، ثم أكد منشئ المحتوى بقوة أكبر: «لا شيء! أنا مليئة بالمرأة التي لدي الآن! أنا لست في الماضي، أنا في الوقت الحاضر». لكن التحدي لم ينته عند هذا الحد، حيث أصر المغني الحضري على سؤاله. «لا شيء! ثم أكذب بعد ذلك؟... لكنني لا أفتقد أي شيء!» , كانت آخر كلمات لا ليندرا حول الموضوع المعني.

من ناحية أخرى, فيما يتعلق بعلاقتها الرومانسية مع داني ديوك, أدركت La Liendra دائمًا مدى رضاها عن الخطوبة. لقد شاركوا معًا مجموعة متنوعة من المحتوى لشبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم مثل رحلاتهم والأحداث التي حضروها وأجابوا أيضًا، كزوجين، على أسئلة متعددة من معجبيهم. على سبيل المثال، تلقوا في فبراير الماضي، عبر Instagram، سؤالًا يركز على ما إذا كانوا سيعيشون معًا.

«لقد كنا موجودين لمدة عام، في 18 يناير يبلغون من العمر عامًا واحدًا، ومتى تخطط للعيش معًا؟ ليس لدينا أي خطط للعيش معًا حتى الآن, لأننا نقوم بعمل جيد للغاية من هذا القبيل, قال ديوك في ذلك الوقت.

والآن بعد ذكر موضوع الذكرى السنوية، كهدية لإكمال عامهم الأول كعروس وعريس، La Liendra أعطت شريكها محفظة شانيل التي لم تكلف خمسة، ولا عشرة، ولا خمسة عشر مليون بيزو، وكان الرقم 32 مليون. تم وصف القطعة من قبل منشئ المحتوى بأنها «جوهرة». تجدر الإشارة إلى أن داني ديوك قد أدرك بالفعل في عدة مناسبات ذوقه للحقائب والمحافظ، في الواقع، يجمعها بغض النظر عن تكلفتها. فيما يتعلق بحقيبة شانيل الجديدة هذه، صنعت paisa مقطع فيديو لعرضها بالتفصيل.





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