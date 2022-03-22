كادن غروفز تفوز بسباق بيربينيان

بربينيان (فرنسا)، 22 مارس فاز الأسترالي كادن غروفز (فريق تبادل الدراجات جايكو) في سباق بربينيان للمرحلة الثانية من فولتا كاتالونيا بعد الانتهاء من 202.4 كيلومتر من الطريق بدءا من l'Escala (جيرونا)، في اليوم الذي غادر الاسترالي ريتشي بورت (INEOS)، المركز الثاني في الترتيب العام الماضي. مايكل ماثيوز, الفائز في المرحلة الأولى, هذه المرة ضارية غروفز, زميله, للفوز بالفوز الثاني على التوالي لفريق Bike-Exchange Jayco. وكان الثاني الألماني فيل باوهاوس (البحرين منتصرا) والثالث، الفرنسي هوغو هوفستيتر (فريق Arkéa). القائد الجديد لفولتا هو النرويجي جوناس إيفرسبي هفيديبرغ (فريق DSM). رئيس 1011955 sej/gmh/arh