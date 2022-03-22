«الأمر لا يتعلق بالتلايودا والطلاقية»: دعت دينيس دريسر إلى إعادة توجيه الانتقادات ضد AIFA

دعت الصحفية، دينيس دريسر، إلى «التركيز» على النقد الحقيقي لمطار فيليبي أنجيليس الدولي (AIFA) في مواجهة الجدل الناشئ عن بيع tlayudas خلال الافتتاح، في 21 مارس.

ومن خلال حسابها على تويتر, انضمت كاتبة العمود إلى موجة الانتقادات الموجهة إلى مشروع سانت لوسيا الضخم, الذي, من بين قضايا أخرى, غير مكتمل، لا يحل تشبع مطار مكسيكو سيتي (AICM) ويقدم مخالفات في عقودها، وقال انه جند.

هذا، بعد خبر سيدة جاءت لبيع tlayudas خلال افتتاح AIFA ذهب الفيروسية على الشبكات الاجتماعية، مما تسبب في العديد من ردود الفعل الاشمئزاز في جزء كبير منه - وهذا هو الذي حكمه الرئيس، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO)، للعنصرية.

وقال الصحفي: «تم بناؤه بعقود غير منتظمة وغير شفافة». (الصورة: لقطة شاشة)

خلال مؤتمره الصباحي، انتقد الرئيس أولئك الذين أعطوا الأولوية لنشر أخبار بيع tlayudas على تنصيب بيرس فيليبي أنغيليس، مشيرا إلى أن هذا يعكس «العنصرية والطبقية» من الجانب المحافظ.

وقالت في صباح يوم 22 مارس «كانت الملاحظة الرئيسية هي أن سيدة كانت تبيع التلايودا بازدراء لا تعرفه المكسيك، ثقافات بلادنا».

ولإثبات حجته، عرض الرئيس التنفيذي تغريدة قام فيها الصحفي، أزوسينا وريستي، بتوثيق الحقيقة: «إنه جزء من جهل العظمة الثقافية للمكسيك والشعور بالتفوق على الآخرين «، أجاب بعد قراءة المنشور.

وبهذه الطريقة، رد مضيف Milenio على اتهام Tabasqueño: من خلال حسابها الشخصي، أكدت أوريستي أن المنشور الذي صدر عن بيع Tlayudas تم بدون مؤهلات أو أحكام ولغرض وحيد هو الإبلاغ.

وقد وجه الرئيس اتهامات ضد اوريستى منذ محاضراته الصباحية. (الصورة: غالو كاناس/CARTOSCURO.COM)

«تسربت سيدة إلى قاعة وصول AIFA وبدأت في بيع tlayudas للركاب في المحطة. بسبب نقص المتاجر التي تبيع الطعام، تم تشكيل طوابير طويلة»، كما جاء في التغريدة التي نشرت في 21 مارس.

مع هذا، هناك بالفعل ثلاث مناسبات كان فيها الصحفي هدفًا لاتهامات لوبيز أوبرادور، الأولى في 09 مارس عندما انتقدها بزعم الدفاع عن مجموعات المصالح المكتسبة بعد نشر تقرير عن مسيرة 8M في CDMX.

وفي الوقت نفسه، بعد يوم واحد (10 مارس)، ذكرتها AMLO مرة أخرى من منصة القصر الوطني، مشيرة إلى أنها كانت ستحصل على وظيفة عرض من وسائل الإعلام Latinus، الذي يتعاون معه الصحفي والناقد المتحمس للإدارة، كارلوس لوريت دي مولا.

لهذا السبب، في 22 مارس، استفاد أزوسينا يورستي من نشره لتذكير أندريس مانويل بأنه لا يزال يتعين عليه تقديم أدلة ثالوث الاتهامات الموجهة ضده.

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