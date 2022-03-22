التضخم: ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 4.7٪ في فبراير وأضفت ضغوطًا على تجار التجزئة

شهد مؤشر أسعار الجملة زيادة بنسبة 4.7٪ في فبراير، في حين ارتفعت تكلفة البناء في ذلك الشهر بنسبة 3.7٪، كما ذكرت يوم الثلاثاء من قبل Indec. وغالبا ما تعمل أسعار المدخلات كمقدمة لما سيحدث لمؤشر الأسعار العام، وسط تسارع القيم الغذائية التي تهم الحكومة.

سجل IPIM، الذي يقيس التباين في أسعار الجملة، نفس معدل التقدم كما كان مؤشر أسعار المستهلكين المعروف الأسبوع الماضي. وقد رافقت هذه القفزة البالغة 4.7٪ بشكل عام، في مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي، بزيادة بنسبة 7.5٪ في الغذاء.

شهد مؤشر البيع بالجملة الزيادات الرئيسية في فبراير الملابس المصنوعة من المواد النسيجية (14.4٪) والكهرباء (10.9٪) والمنتجات الزراعية (9.3٪) والمنتجات البترولية المكررة (8.7٪) وغيرها. وهكذا أظهر الأخيرين أنه كان هناك بالفعل اتجاه نحو ارتفاع أسعار المدخلات حتى فبراير بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة الدولية.

وعلى الصعيد الدولي، فإن بعض المدخلات ما يقرب من 90٪، كما هو الحال بالنسبة لوسائل النقل الأخرى، تليها المنتجات الخشبية والخشبية باستثناء الأثاث (74.4 في المائة)، والمنتجات السمكية (70.5 في المائة)، والملابس النسيجية (67٪)، والمطبوعات واستنساخ التسجيلات (61٪)، والطاقة الكهربائية (60٪)، والمنتجات المعدنية غير المعدنية (57,2٪) و السيارات و الهيئات و قطع الغيار (55.7%), من بين أمور أخرى.

وفي الوقت نفسه، تسارعت تكلفة البناء بنسبة 3.7٪ في فبراير في بوينس آيرس الكبرى. تنشأ هذه النتيجة نتيجة لزيادة بنسبة 3.5٪ في فصل المواد، و 4٪ في فصل العمل و 3.5٪ في قسم النفقات العامة. في الأشهر الاثني عشر الماضية، ارتفع هذا المؤشر بنسبة 47.2 في المئة.

ذكرت شركة Indec قبل أسبوع أن التضخم تسارع مرة أخرى في فبراير ووصل إلى 4.7٪. وبهذه الطريقة، تراكمت لديها تباين بنسبة 52.3٪ في الأشهر الاثني عشر الماضية. لعب الغذاء مرة أخرى دورًا مهمًا في التضخم في فبراير، حيث ارتفع بنسبة 7.5 بالمائة.

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