في نيكاراغوا هناك «سياسة معارضة ضد كل القيادة»، وفقا لمنظمة غير حكومية

ماناغوا, 22 مارس الأحكام بين 8 و 13 سنوات في السجن ضد 7 قادة المعارضة الذين أرادوا التنافس على الرئاسة مع الحاكم دانيال أورتيغا في الانتخابات في نوفمبر الماضي في نيكاراغوا يظهرون «سياسة بديلة ضد كل القيادة», قال المرصد Open Urns. الثلاثاء. وقال أورناس أبيرتاس، وهو هيئة مستقلة، في بيان له: «إن الإقرار بالذنب ضد المنافسين السبعة الذين كانوا يعتزمون مواجهة أورتيغا و (روزاريو) موريلو هو إتمام الاضطهاد السياسي والملاحقة القضائية ضد أي قيادة أو قوة معارضة تطمح إلى النزاع على السلطة من خلال التصويت». السياسيون السبعة الذين أعلنوا نواياهم أن يكونوا مرشحين لرئاسة المعارضة وحُكم عليهم هم أرتورو كروز (9 سنوات)، وكريستينا شامورو باريوس (8 سنوات)، وفيلكس مارادياغا (13 عاما)، وخوان سيباستيان شامورو (13 عاما)، ومياردو مورينا (13 عاما)، وميغيل مورا (13 عاما)، ونويل فيدور (9 سنوات). وأدين المعارضون النيكاراغويون بجرائم تعتبر خيانة أو غسل أموال، على الرغم من أنهم، وفقا للوكالات الإنسانية، لم يرتكبوها. سيتعين على بعضهم أيضًا دفع غرامات المليونير, بينما لن يتمكن الآخرون من شغل مناصب منتخبة شعبيًا حتى بعد أن يدفعوا عقوبتهم. وقال المركز النيكاراغوي لحقوق الانسان (السنيد) الذي رافق القضايا «انها عقوبات لاغية وباطلة، انهم بريئون، ونطالب بالافراج الفوري». وكان آخر من أدين شامورو باريوس، ابنة الرئيس السابق فيوليتا باريوس دي شامورو، الذي هزم أورتيغا بشكل مدهش في انتخابات عام 1990. أنها تميز الأحكام بأنها لاغية وباطلة «نطالب بوقف هذه الإدانات والمحاكمات الباطلة التي تحدث لأن البلاد تواجه ديكتاتورية تنتهك حقوق الإنسان للأشخاص الذين يفكرون بشكل مختلف»، منظمة غير حكومية مقرها كوستاريكا منظمة حقوق الإنسان الجماعية نيكاراغوا نونكا ماس أبرزت في بيان. اكتشف أورناس أبيرتاس ما لا يقل عن سبع مخالفات في المحاكمات ضد مرشحي الرئاسة النيكاراغويين السابقين من قبل المعارضة، من بينها سلط الضوء على «الاعتقالات التعسفية دون رقابة قضائية مناسبة»، و «عمليات التفتيش دون أمر من المحكمة ودون إصدار سجل لاحتلال الممتلكات». كما أن «تمديد فترة الحبس الاحتياطي لمدة تتجاوز 90 يوما»، في بعض الحالات تصل إلى تسعة أشهر، «المحاكمات ذات القضايا القضائية والأدلة التي لا أساس لها»، أو «انتهاك قرينة البراءة»، أو «عدم الامتثال ورفض سبل الانتصاف المتاحة للعرض الشخصي». وشددت أيضاً على «منع المحتجزين من الاتصال بمحاميهم قبل المحاكمة أو أثناءها»، و «انتهاك جلسات الاستماع العلنية»، و «الحق في أن يحاكم هم قضاة نزيدون». أثر اعتقال المعارضين قبل انتخابات 7 نوفمبر 81.5٪ من الناخبين على الامتناع عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات، وفقا لصناديق الاقتراع المفتوحة، وهو رقم لم تقبله السلطات النيكاراغوية. وفي تلك الانتخابات، أعيد انتخاب الزعيم الساندينيستا لفترة ولايته الخامسة، الرابعة على التوالي والثانية مع زوجته روزاريو موريلو نائبا للرئيس، في مواجهة رفض الجزء الأكبر من المجتمع الدولي، بما في ذلك منظمة الدول الأمريكية. وفقا لصناديق الاقتراع المفتوحة، امتنع 81.5٪ من النيكاراغويين عن التصويت. وقد وصف الرئيس النيكاراغوي المعارضين المسجونين والمحاكمين بأنهم «خونة للوطن» و «مجرمون» و «أبناء الكلبات من الإمبرياليين اليانكي». رئيس wpr/لفب/أف/ل