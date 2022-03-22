يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون تأثير الإفلاس الروسي محدودًا في بقية العالم.

واشنطن, 22 مارس سيكون تأثير الإفلاس المحتمل للاقتصاد الروسي على بقية العالم «محدودًا للغاية» وبالتالي فإن هذا السيناريو لا يشكل «خطرًا نظاميًا» على الاقتصاد العالمي, صندوق النقد الدولي (IMF) قال الثلاثاء. في خطاب افتراضي مع المدير الإداري لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، أوضحت «رقم اثنين» في الوكالة، غيتا غوبيناث، أن معظم الاقتصاد العالمي لا يتعرض بشدة للديون الروسية وأن وزنه «صغير نسبيا» من منظور عالمي. وقال جوبيناث «بالطبع يمكن أن يكون هناك بعض البنوك التي لديها تعرض أكبر لهذه الأصول والتي من شأنها أن تعاني من تأثير سلبي، ولكن مع الأرقام لدينا، (الإفلاس الروسي المحتمل) ليس خطرا نظاميا على الاقتصاد العالمي». الإفلاس الروسي الافتراضي هو سيناريو تم التكهن به في الأسابيع الأخيرة، خاصة بسبب تأثير العقوبات الاقتصادية وانهيار الروبل، لكن النائب الأول للمدير الإداري لصندوق النقد الدولي قال إنه في الوقت الحالي، تمتلك روسيا الدولارات اللازمة لسداد ديونها. ومع ذلك، أشار إلى أنه لا يزال هناك عدم يقين بشأن اللوائح وقدرة روسيا على سداد مثل هذه المدفوعات ماديا بسبب العقوبات التي عزلت روسيا عن النظام المالي العالمي. من جانبها، أصرت جورجييفا على الفكرة التي تم التعبير عنها الأسبوع الماضي بأن الحرب في أوكرانيا «تعني الجوع» لأفريقيا، فضلا عن انخفاض النمو والمزيد من التضخم لبقية الدول. رئيس القوس/سا/دمت