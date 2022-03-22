«لم أكن أريد أي شيء في العالم»: كشف الممثل دييغو كادافيد كيف كانت معركته ضد الاكتئاب

أحد الممثلين الذين لديهم أكبر مشاركة في الإنتاج الكولومبي هو دييغو كادافيد، الذي تم تذكره لأدواره في إنتاجات مثل «يو سوي بيتي، لا أوغا»، و «إل كارتل دي لوس سابوس»، و «لا ساغا: الأعمال العائلية» و «الحلم لا يكلف أي شيء»، من بين أمور أخرى.

في الآونة الأخيرة، لعب دور إيفان فاليخو في طبعة جديدة من «مقهى، برائحة امرأة»، وهي أوبرا صابونية فازت في نهاية الأسبوع الماضي بثلاث جوائز كاتالينا الهندية. لكن نجاح هذا التنسيق على وجه التحديد يتناقض مع واقع Cadavid، الذي اعترف بالاكتئاب لعدة سنوات.

وكشف الشاب البالغ من العمر 43 عاما من ميديلين، في حوار مع لا ريد، أنه يعاني من هذه الحالة، مما أدى إلى أزمات عاطفية قوية قادته إلى التفكير في الانتحار. في روايته، كشف أيضًا عن أصل هذه الحالة وكم من الوقت كان يقاتل ضدها.

قال عازف الدرامز في فرقة «The Mills»: «عندما توفيت جدتي قبل حوالي ثلاث أو أربع سنوات، كان لدي اكتئاب فائق في الطابق السفلي، كما لو كنت أرغب في عدم العيش، لم تكن هناك طاقة تجعلني أستيقظ، لم أكن أريد أي شيء في العالم». بالمناسبة، أثار أنه عندما كان طفلا كان لديه علامات القلق، والتي تتجلى في نواح كثيرة.

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«لقد عانيت قليلاً (...) خاصة من المسؤولية القصوى؛ كل من يستمع إليها سيقول إنها ملاحظة لكنها لم تكن رائعة. وبعبارة أخرى، كان كل شيء يجب القيام به تماما بالنسبة لي، إذا كان لدي كتاب أو قلم رصاص اليسار، وأود أن مهاجمة نفسي للبكاء»، وأشار كادافيد، الذي تميزت طفولته برعاية والديه، ولكن أيضا من أجداده؛ حتى والده، وهو طبيب نفساني من خلال المهنة، حاول مساعدته، ولكن كان هناك لحظة قرر فيها أنه يجب أن يتلقى الدعم بشكل أعمق.

على الرغم من عدم وجود تشخيص سريري, كان عليه أن يذهب لإغلاق الناس لدعمه في كل من نوبات الاكتئاب, مشيرا إلى أنه بعد وفاة جدته شعر أنه ضرب الحضيض.

«(...) أرى نفسي منخفضًا جدًا وقريبًا جدًا من الانتحار والتفكير في الخروج من هذا، قلت «مرحبًا يا رجال، هنا عليك إيقاف الكرات عند هذا»، مضيفًا أنه خلال الأزمة فكر بجدية في إنهاء حياته؛ حتى أنه فكر في «الوقت والطريقة ومتى فعل ذلك».

قال دييغو كادافيد: «الانتحار احتمال ألا أتوقف أبدًا عن التفكير فيه»، متذكرًا بحالة شريكته السابقة، لينا مارولاندا، التي توفيت في 22 أبريل 2010، والأشخاص المقربين الآخرين الذين نفذوا هذا الخيار، قائلين أيضًا إنه يتفق معها.

«يبدو لي أنه خيار وأنه إذا كنت في نقطة لا يمكنك فيها بعد الآن، اذهب. أشعر أن لديك كل الحق «وبهذا المعنى، ذكر أنه في مرحلة المراهقة حاول الانتحار وأن هذه الحلقة كانت «مؤلمة» لعائلته.

أخيرًا، تحدث عن حالة J Balvin، الذي اعترف أيضًا، من خلال الشبكات الاجتماعية، بأن لديه أعراض مرتبطة بالقلق والاكتئاب. في تلك المرحلة من الحديث، ذكر Cadavid أن «الفنان الحضري» هو رجل يجب أن يتمتع بمستوى عالٍ جدًا طوال الوقت؛ يجب أن يصنع الموسيقى طوال الوقت، يجب أن يكون مستيقظًا في الساعة 6 صباحًا، ويلعب في العاشرة ليلاً (...) أعني، لديه مليار دولار لكنه يعيش حياة معقدة للغاية، لذلك من المفهوم أنه يعاني من ذلك».

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