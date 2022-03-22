يقول خبراء الأمم المتحدة إن تحرير الرئيس البيروفي السابق فوجيموري هو «نكسة غير مقبولة»

ذكرت مجموعة من خبراء الامم المتحدة اليوم الثلاثاء ان الافراج الوشيك عن الرئيس البيروفى السابق البرتو فوجيمورى بعد اعادته الى منصبه بعفو رئاسى يعد «نكسة غير مقبولة» فى مكافحة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التى ارتكبت خلال ادارته.

أعلنت المحكمة الدستورية (TC) أن أمر الإحضار أمام المحكمة تأسس يوم الخميس الماضي وأعادت العفو الممنوح إلى فوجيموري في ديسمبر 2017 وألغته العدالة البيروفية بعد 10 أشهر.

وقال خبراء حقوق الإنسان في بيان صدر في جنيف إن هذا القرار «يبدو غير متسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تقيد استخدام العفو في القضايا التي تنطوي على جرائم ضد الإنسانية».

وأشاروا إلى أن العفو الذي منحه الرئيس آنذاك بيدرو بابلو كوزينسكي عشية عيد الميلاد في ذلك العام لأسباب إنسانية قد اعتبر متعارضاً مع المتطلبات القانونية.

وقال فريق الخبراء المكون من فابيان سالفيولي وموريس تيدبول بينز ولوتشيانو هازان واوا بالديه وتاي أونغ بايك وغابرييلا «ما لم تبرر أسباب مقبولة بوضوح بموجب القانون المحلي والدولي»، فإن إلغاء الحكم الصادر بحق فوجيموري بالسجن لمدة 25 عاما سيكون «ضربة خطيرة للعدالة وسيادة القانون». سيتروني وهنريكاس ميكيفيتشيوس.

كما أنها «تنتهك حق الضحايا وعائلاتهم في العدالة».

وأضافوا أن «ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان انتظروا منذ فترة طويلة لتحقيق العدالة، وهذا القرار يمثل نكسة مؤلمة بالنسبة لهم».

وقال طبيبه ان فوجيمورى البالغ من العمر 83 عاما يعاني من الرجفان الاذينى والتليف الرئوى وارتفاع ضغط الدم.

وقال طبيب عائلته والبرلمان اليخاندرو اجيناغا «من الناحية الانسانية، لا يستحق البرتو فوجيموري الموت في السجن».

وقد قضى فوجيموري، الذي سُجن في عام 2007، 15 حكماً بالسجن لمدة 25 عاماً بسبب مذابح باريوس ألتوس (15 قتيلاً، بمن فيهم طفل) ولا كانتوتا (10 قتلى)، ارتكبتها فرق عسكرية خلال إدارته (1990-2000) في سياق الحرب على الإرهاب.

ولكي يغادر السجن الذي يشغله في قاعدة للشرطة في ليما، يجب على TC إخطار دائرة السجون، وهو إجراء لم يكتمل بعد.

أثار قرار TC، وهو نهائي، مظاهرات في شوارع ليما لصالح وضد العفو.

سم/إل جي /كيف