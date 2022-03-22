فريد رولدان: بعد 10 أيام من دخوله المستشفى، تنتظر عائلته معجزة

تم إدخال الممثل فريد رولدان إلى المستشفى منذ 11 مارس حيث أنه مصاب بسرطان عدواني للغاية في رقبته، وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2021، كان هذا المرض تم القضاء عليها بالفعل وبدأت في اللغة، لذلك كان التشخيص أخبارًا مدمرة للغاية لعائلته وزملائه والجمهور.

في مقابلة مع برنامج الصباح First Hand، كشفت عائلة فريد رولدان أنهم ينتظرون بفارغ الصبر شفائه، لكنهم يواجهون سيناريو قاتلاً، تقاسموا أنهم على استعداد لتولي زمام المركز الثقافي الذي أسس الكاتب المسرحي، لذلك وضعوا آمالهم على معجزة.

وأوضح ماوريسيو رولدان: «نحن ننتظر معجزة في الوقت الحالي، نحن، أنا وفريد، بالطبع والدتي مستعدون بنسبة 100٪ لمواصلة إرثها، إذا قرر الله ذلك».

الصورة: تويتر @CarLon_2020

خطة الأسرة هي عدم نسيان العمل المسرحي الذي تركه الممثل - الذي أعطى الحياة لأكثر من 50 شخصية - والاستمرار في نشر الفن من خلال المكان الثقافي الذي يحمل ألقاب مدير المسرح وشريكه، لوبيتا ساندوفال.

من الواضح أن أقوى نية لهذه العائلة هي أن يخرج فريد رولدان من هذا المرض، لذلك قال ابنه ماوريسيو رولدان ما يلي: «نحن ننتظره بأذرع مفتوحة حتى يتعافى بنسبة 100٪، ولكن إذا لم يحدث ذلك، فإننا نأخذ زمام مركز رولدان ساندوفال الثقافي»، انتهى به الأمر برنامج Image Entertainment.

تجدر الإشارة إلى أن لوبيتا ساندوفال كرس أداء تاريخ ماوكلي لفريد رولدان، يتم تقديم هذه المسرحية في مسرح رافائيل سولانا.

لوبيتا ساندوفال (الصورة: كوارتوسكورو)

قبل بضعة أيام، أوضح شريك الممثل أن فريد كان يمر بمرحلة حساسة للغاية ومثيرة للقلق: «إنه في مرحلة حرجة للغاية، إذا كان جادًا، فهو في العناية المركزة، لقد كان هناك طوال الأسبوع. إنها الانتكاس الثاني الذي يعاني منه لأنه مصاب بسرطان عدواني للغاية في عنقه، فقد أصبح سيئًا للغاية».

يتم نقل الممثل والكاتب المسرحي إلى المستشفى في ميديكا سور. من المعروف الآن أن تكاليف علاجها بلغت أكثر من 100,000 بيزو، لذلك اضطرت لوبيتا ساندوفال للفوز بالعقوبة لطلب المساعدة المالية من الجهات الفاعلة الأخرى والجمهور العام.

على الرغم من أن الممثل الكوميدي والكاتب المكسيكي ذكر أنهما لا يحتاجان إلى مساعدة خارجية لحالة الطوارئ الطبية، إلا أنها أوضحت في Venga la Alegría أن الحاجة كانت قوية جدًا وأن الفواتير مرتفعة، لذلك قررت فتح حساب مصرفي لتلقي التبرعات.

(الصورة: إنستغرام/ @lupitasandovalactriz)

قال: «في الأيام القليلة الماضية، سألوني وقالوا إننا لسنا بحاجة إلى المال، وأن المشكلة كانت فتح حسابك لتتمكن من استخدامه ولكن ليس حتى فتح حسابك، ولهذا تجرأت، أقسم أنني كنت مترددًا، لكنني أعتقد أن العار يجب أن يوضع جانبًا عندما تكون الحاجة قوية» الممثلة في صباح تلفزيون Azteca.

من خلال حسابها في Instagram، أصدرت لوبيتا ساندوفال رقم الحساب والبنك وغيرها من المعلومات للأشخاص الذين يرغبون في التبرع. «لقد حان الوقت للعودة إليه ولعائلته حبهم وكرمهم الفائض على خشبة المسرح. في هذه المرحلة على طول الطريق، يمكن قراءة TODO SUMA» في صورة.

وفقًا لمنشوره على Instagram، فإن الحساب باسم فيديريكو صموئيل رولدان داو وهو من بنك إنبورسا. رقمها هو 50036435015 و CLABE هو 036180500364350152.

أوضح لوبيتا ساندوفال أنه في بعض الأحيان، يعتقد الناس أن الفنانين لديهم دائمًا الوسائل المالية لحضور بعضهم البعض دون قلق، ولكن في هذه الحالة ليس الأمر كذلك، لأن كانت المدخرات التي حصلوا عليها نتيجة مسارها مغمورة.

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